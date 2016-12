Door Bart van Klaveren, vrijdag 23 december 2016 18:24, 10 reacties • Feedback

Auslogics heeft versie 7.1.1 van zijn defragmenteerprogramma Disk Defrag uitgebracht. Behalve de harde schijf defragmenteren kan dit programma ook de vrije ruimte in een zo groot mogelijke eenheid samenvoegen. Verder is het programma in staat om veelgebruikte systeembestanden te herkennen en deze vervolgens aan het begin van de harde schijf te plaatsen, aangezien daar de hoogste leessnelheid te behalen is. Ook is het mogelijk om de defrag tijdens het starten van Windows uit te voeren, zodat ook systeembestanden die anders in gebruik zijn kunnen worden bewerkt. Tegenwoordig is er ook een betaalde uitvoering, die extra mogelijkheden biedt, en is de gratis versie van optionele 'extra software' voorzien. In deze uitgave zijn enkele niet nader benoemde problemen verholpen.