Paperboy, Neo Geo en muziekgames

Veel tweakers hebben een game-pc en/of console, en een speciaal ingerichte gameroom is ook geen uitzondering. Johan Veenstra, sinds 2009 actief op Tweakers onder de naam dexx2233, doet daar nog een flinke schep bovenop. In zijn appartement heeft hij een kamer gevuld met arcadekasten en daarmee heeft hij een kleine arcadehal aan huis. Zijn collectie varieert van klassieke kasten die in de jaren tachtig en negentig in arcadehallen te vinden waren, tot modernere Japanse systemen die pas zijn uitgebracht. We gingen langs om meer over Johan en zijn bijzondere verzameling te weten te komen.

Hoe ben je voor het eerst in aanraking gekomen met arcadekasten?

"Als kind speelde ik Paperboy op een arcadekast in een vakantiepark in Zeeland. Dat is mij altijd bijgebleven. Mijn vader heeft daar toen een foto van gemaakt. Toen al wou ik zelf zo'n kast hebben, dat herinner ik mij nog wel."

Johan Veenstra Kleine dexx2233 speelt Paperboy Nickname

dexx2233 Herkomst Nickname

dexx was m'n nickname toen ik Counter-Strike speelde Hobby's

Gamen, Chiptunes luisteren en door de bossen wandelen Geboortedatum

02-06-1981 Op Tweakers sinds

9 mei 2009 Favoriete onderdelen T.net

De hele website Beroep

Technische Dienst. Computerreparaties (Appeltjes en Windows-bakken) Smartphone

Apple iPhone 13 Pro Computer

12th gen i7 met 32GB ram, Z690 Hero-mobo met de goed geplaatste condensator en een RTX 3080 Ti FE Gameconsole

Een stuk of 20. Mijn favoriet? Geen idee, ze zijn allemaal leuk! Tablet

IPad Pro 2020 (zo'n grote) Domotica

Eneco Toon met van die smartplugs om m'n arcadekasten aan te zetten. Best handig

En nu heb je een Paperboy-arcadekast in je huis staan. Was dat ook de eerste kast van je verzameling?

"Het was niet de eerste, maar het was wel echt een droom van mij. Op een gegeven moment vroeg ik op een website of iemand mij kon helpen aan zo'n kast. Daar reageerde iemand op die weer iemand kende die er een verkocht voor 800 euro. De kast was officieel uit Amerika gehaald en goed afgeragd. Uiteindelijk kreeg ik 'm voor minder, want er was iets kapot. Dat bleek een potmeter te zijn, die ik zelf kon repareren. Deze kast doe ik waarschijnlijk nooit meer weg."

Wanneer en waarmee is je verzameling begonnen?

"Rond mijn twintigste kocht ik mijn eerste kast: Donkey Kong Jr, maar die heb ik lang geleden al verkocht. Toen ik 'm kreeg, was het scherm kapot. Er was een zekering geknapt. Ik wist wel hoe ik dat moest repareren, maar daarbij heb ik één ding geleerd: eerst het scherm ontladen. Ik kreeg een klap, niet normaal, alsof je vingers eraf geslagen worden. Die kast was leuk voor een tijdje, maar op een gegeven moment begon het spel raar te doen. Waarschijnlijk was de voeding niet goed."

Je hebt dus ook andere arcadekasten gehad dan wat hier nu staat. Wat zat er nog meer in je verzameling?

"Ik had een Japanse sitdown-machine van Namco met Tekken 3 en een Outrun 2 SP-kast. Ook heb ik een tijdje flipperkasten verzameld. Dat was leuk, maar te veel onderhoud. Op een gegeven moment had ik er twee of drie naast elkaar. In totaal heb ik er wel zes of zeven gehad, waaronder The Flintstones, Lights Camera Action en The Hurricane."

Je hebt nu voornamelijk arcadekasten met muziekgames. Is dat waar je voorkeur ligt?

"Ja, eigenlijk zijn het domme spellen, maar je blijft ze spelen. Je kunt het zien alsof het alleen maar rammen op knopjes is, maar als je van muziek houdt en de muziek kent, dan is het wel heel vet als je het zelf doet. Als je bijvoorbeeld met Nostalgia een fout maakt, dan hoor je een noot niet. Dan ben ik gelijk chagrijnig. Als je alles perfect doet, krijg je een miljoen punten en sta je bovenaan de lijst op de server en kan niemand dat verbeteren."

En jij staat bovenaan?

"Bij makkelijke liedjes. Het is puur geluk als ik een keer een moeilijk spel perfect heb gehaald. Het is echt heel lastig."

De scores staan op een server, dus deze arcadekasten zijn op internet aangesloten en je speelt competitief tegen anderen?

"Dat klopt. Die in de hoek, Jubeat, kun je zelfs tegen andere mensen spelen die in een arcadehal spelen. Dat werkt met een fanmade server. Op de officiële Konami-servers zijn alleen de grote arcadehallen uit Amerika en Japan aangesloten."

De arcadekasten van dexx2233 Paperboy Theatrhythm Final Fantasy All-Star Carnival Nostalgia Keyboardmania 3rd Mix Jubeat Sega New Astro City Pop’n Music Neo Geo MVS (SNK Neo SC19-4) Beatmania 7th Mix

(inmiddels vervangen door Sound Voltex Booth)

dexx2233 over Keyboardmania 3rd Mix "Dit is een soort midi-machine met Yamaha-keyboards. Het muziekspel is gemaakt door Konami in samenwerking met Yamaha. De eerste twee versies sloegen goed aan en dus is er ook deze derde gekomen. Ik had 'm een keer in Canada gespeeld; ik vond het een leuk spel, maar had nooit gedacht dat ik 'm zou kopen. Via een importbedrijf kwam hij uiteindelijk bij mij terecht. Dit is een originele Japanse editie. Deze kast draait op Firebeat-hardware van Bemani, de muziektak van Konami. Firebeat gebruikt het IBM PowerPC-platform en het geluid is aangestuurd door de welbekende Motorola 68000-chip. Er zit ook een Yamaha MU100B in. Dat is een midi-module uit 1998. Daardoor klinkt het geluid echt goed. Er gaan twee cd’s in: een voor de software en een voor de audio."

Keyboardmania 3rd Mix

Waar komt je kennis om dit soort apparaten te repareren vandaan?

"Vroeger heb ik veel gesoldeerd, zelfbouwkitjes en zo. Als je geluk had, werkte het. Meestal niet. Nu gaat dat veel beter. Verder heel veel rondkijken op internet en zoeken op Google. Ik repareer ook andere apparaten voor vrienden en kennissen, bijvoorbeeld versterkers en computers."

Is het sleutelen aan de hardware ook een deel van de lol?

"De technische kant vind ik heel interessant. Tegenwoordig draait alles op pc-hardware, Xbox en PlayStation: gewoon AMD, allemaal hetzelfde. Mijn arcadekasten zijn heel verschillend. Keyboardmania 3rd Mix is PowerPC-gebaseerd. Paperboy is een Atari System 2-kast met een DEC T-11-processor en de cpu die het geluid aanstuurt, zit ook in de Commodore 64. De nieuwere kasten, zoals Nostalgia, Jubeat en Theatrhythm Final Fantasy All-Star Carnival, draaien op een Intel Core i3 of Celeron. Meer hebben die ook niet nodig. Het gaat om het spel, dat is ervoor geprogrammeerd en dat werkt heel goed."

Paperboy Atari System 2-kast van binnen en van buiten

Heb je arcadekasten omdat dit soort games niet voor consoles beschikbaar zijn, of is er een andere reden?



"Bij consoles zit je lui op de bank. Met arcadekasten is de ervaring toch wel anders. En vroeger mocht ik de arcadehallen niet in; je moest achttien jaar zijn. Als kind heb ik er altijd verlekkerd naar gekeken, maar mocht ik niet naar binnen. Mijn ouders beschermden mij heel goed, tot ik erachter kwam dat je ze zelf kunt kopen. En bingo, je ziet het."

dexx2233 over Nostalgia "Nostalgia is een pianospel van Konami’s muziekafdeling Bemani. Het is een muziekspel met een verhaal uitgebeeld in plaatjes. Ik vind dat heel mooi opgezet. Er zit echt een verhaallijn in en die raakt een emotionele snaar. Japanners kunnen dat goed; je blijft spelen omdat je wilt weten hoe het verhaal afloopt. De eerste versie had twee verhalen. Pas is er een update uitgekomen met een derde verhaal. Met het vierde verhaal zijn ze al twee jaar bezig en het is nog niet uit. De kast draait op een Windows 7-pc met een touchscreen en heeft een pianotoetsenbord. Ik heb er een ssd ingebouwd, anders was hij heel langzaam geweest. De kast is online aangesloten via een speciale vpn om updates te kunnen ontvangen en online te spelen."

Neo Geo MVS-games

Wat kost het om zo'n arcadekast in huis te halen?

"Veel van mijn kasten heb ik voor zo’n 600 tot 800 euro gekocht. Paperboy kost nu ongeveer 4000 euro. De waarde is ontzettend gestegen, maar niet van alle kasten weet ik wat ze nu waard zijn. Het voordeel is wel dat spellen voor arcadekasten soms veel goedkoper zijn dan voor homeconsoles. Bijvoorbeeld die voor de Neo Geo MVS. Sommige spellen voor de consoleversie kosten wel 1000 euro."

Worden er nog nieuwe games uitgebracht voor deze oude arcadekasten?

"Voor de Neo Geo heb ik Xeno Crisis uit 2019. Een shooter die op Steam en voor de PlayStation 4 is verschenen, maar ook fysiek is uitgebracht op een originele Neo Geo-cartridge."

dexx2233 over Sega New Astro City "Deze kast zag ik voor het eerst in Maleisië met vakantie. Mijn vader heeft nog een filmpje van mij waarop ik zeg: ‘Deze ga ik kopen’. Snel nadat ik weer in Nederland was, had ik de kast in huis. Dat was rond 2009. Ik had de zaken al geregeld op het vliegveld in Maleisië. De kast is op de Jamma-standaard gebaseerd en je kunt er andere games in doen door modules te vervangen. Ook kun je er andere borden in hangen met dezelfde standaard, met bijvoorbeeld een andere geluidschip. Je kunt het scherm zelfs draaien zodat het verticaal staat."

Puzzle Bobble op Sega New Astro City

Hoe kijk je tegen je eigen verzameling aan?

"Soms als ik deze kamer binnenkom, denk ik: 'Tjongejonge, wat een gek'. Dan doe ik gauw de deur dicht en zit ik wel te grijnzen dat ik zo'n collectie heb. Het is leuk!"

Ben je nu tevreden met wat je hebt, of gaat je verzameling nog veranderen?

"Beatmania 7th Mix speelde ik niet zoveel meer en die heb ik inmiddels omgeruild voor een Sound Voltex Booth. Die game is veel uitdagender."