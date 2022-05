Je hebt weleens van die avonden. Het achtuurjournaal is net afgelopen en je partner vraagt of je misschien zin hebt om samen een film te kijken. Op dat moment begint de tijd te tikken. Bij mij wel, althans. "Welke film gaan we kijken? Oh, die aanrader van Roosmarijn? Bacurau of zo?" "Shit, staat niet op een van onze abo's." "Eens op Netflix kijken." "Goed, welk genre?" "Bij sciencefiction kijken? Veel al gezien hè?" "Laten we deze trailer van Space Sweepers eens checken ..." "Tja, maar wat krijgt die film op IMDb? Een 6,6?" "Dat kan beter." "Total Recall?" "Leuk! Maar wel al gezien natuurlijk. Misschien leuker om iets te kijken dat we allebei nog niet gezien hebben, vind je niet?" "Uh, hoe laat is het nu? Moet jij morgenochtend vroeg de kleine niet wegbrengen?"

Arterra - UlG / Getty Images