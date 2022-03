Toen we de Samsung Galaxy S21-toestellen binnenkregen, ontbrak de S21+. Dat is natuurlijk vervelend, want we zetten liever alle toestellen van de serie naast elkaar, zodat iedereen meteen weet wat er te kiezen is. Inmiddels hebben we de S21+ ook binnen en door het testlab gehaald. Op deze pagina vind je een kort overzicht van de verschillen van het toestel met de andere S21-smartphones en de bijbehorende testresultaten. We hebben de originele Galaxy S21-review ook geüpdatet, dus die kun je er eveneens op naslaan.

Er zijn nog steeds drie toestellen in het hoge S-segment: de Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra. Het onderscheid tussen die toestellen is echter een stuk groter geworden. De S20 Ultra van vorig jaar verschilde naar ons idee te weinig van de S20+ en S20 om de veel hogere prijs te rechtvaardigen. De S21 Ultra is echter vooral op cameragebied een flinke stap vooruit, met een nieuwe primaire sensor en niet één, maar twee telecamera's. Het onderscheid met de S21 en S21+ is alleen daarmee al groter.

Geen kunststof, wel een verlaagde resolutie

De S21 en S21+ hebben echter niet alleen upgrades, maar ook een paar downgrades gekregen ten opzichte van hun voorgangers, al is het een persoonlijke kwestie of je het inderdaad downgrades vindt. De kunststof achterkant van de S21 vinden veel mensen bijvoorbeeld prima, omdat ze er toch meteen een hoesje omheen doen. De S21+ heeft echter een achterkant van Gorilla Glass Victus en dat is de nieuwste en stevigste variant van Corning. Een downgrade voor beide toestellen is dat je er geen microSD-kaart meer in kwijt kunt.

Ook is de resolutie van het scherm verlaagd en de goedkopere twee S21-toestellen hebben voor het eerst sinds de Galaxy S5 een 1080p-scherm in plaats van 1440p. Ook hierbij geldt, mede gezien de reacties op de Galaxy S20 FE: veel mensen vinden het niet de verschrikkelijkste downgrade. Sterker nog, mensen kiezen ervoor hun toestellen op deze resolutie in te stellen om de accuduur te verlengen of om een hogere schermverversingsfrequentie te kunnen kiezen.

Bij de S21+ is dat in potentie nog het vervelendst. Dat toestel heeft immers een groter scherm van 6,7" en daardoor worden de pixels over een groter oppervlak verdeeld. De pixeldichtheid is alsnog 394 pixels per inch en daarmee enigszins op het randje. Als je goed je best doet, kun je het verschil met de Galaxy S20+ zien. Het valt ons vooral op bij de randen van de app-iconen. We moeten dan naar de smartphone kijken op de minimale afstand waarop we nog kunnen focussen. In de praktijk hebben we geen erg in de lagere resolutie. In die zin vinden we dat dus ook geen echt nadeel.

Al met al lijkt dit een strategie die al even in de planning zit, en op het eerste gezicht lijkt hij best slim. De prijzen van de toestellen zijn namelijk allemaal omlaaggegaan, waardoor met name de S21- en S21+-smartphones nu al best aantrekkelijk geprijsd zijn. Hieronder de verschillen nog even op een rijtje.

Toestel S21 S21+ Afmetingen 72x152x7,9mm 76x162x7,8mm Gewicht 169g 200g Schermgrootte 6,2" 6,7" Accucapaciteit 4000mAh 4800mAh Ultrawideband - Ja

Een opvallend verschil tussen de S21 en S21+ is de ultrawidebandchip. Met een uwb-chip kan een smartphone met grote precisie van ongeveer een centimeter registreren waar de telefoon zich in een ruimte bevindt, door middel van korte radiogolven. De gebruiksscenario's hiervoor zijn tot op heden nog beperkt, maar de toekomst is zonnig. Er zijn veel toepassingen mogelijk voor een precieze plaatsbepaling, waar iets als gps niet toe in staat is.

Zo kun je je auto ontgrendelen, net zoals met veel moderne auto-'sleutels' mogelijk is. Ook zou je lichten en audio aan en uit kunnen zetten op basis van de ruimte waarin je je thuis bevindt en kun je natuurlijk dingen die een smarttag hebben, makkelijker terugvinden. Verder zou je bijvoorbeeld je laptop kunnen laten ontgrendelen als je telefoon in de buurt is. Het is dus best fijn om een uwb-chip te hebben, zeker naarmate er meer gebruiksscenario's ontwikkeld worden.

Dat zijn alle verschillen tussen de Galaxy S21 en S21+. Ook het camerasysteem is dus gelijk tussen de twee smartphones. Voor onze uitgebreide cameravergelijking kun je hier terecht.

De testresultaten

We zien weinig verrassingen bij de schermmetingen van de Galaxy S21+. Het scherm kan net even wat helderder dan dat van de S21. De minimale helderheid is bij de S21+ en de S20 ongeveer gelijk en dat geldt ook voor de kleurechtheid van het scherm. Prima prestaties over het algeheel en daarmee een erg mooi scherm.

Nog beter nieuws is er voor de accuduur ten opzichte van het kleine broertje, de S21. In onze accutests houdt de S21+ het met zijn 4800mAh beduidend langer vol. Het scherm is natuurlijk ook een stukje groter, maar ondanks dat is de S21+ duidelijk in het voordeel.

Conclusie

De S21+ lijkt zoals gewoonlijk erg op de S21, maar de verschillen zijn dit jaar wel net even groter. Zo krijg je een uwb-chip bij de S21+, hoewel weinig mensen die op dit moment zouden missen. Een belangrijker onderscheid is kunststof of Gorilla Glass Victus op de achterkant. We hebben in de S21-review gezien dat het kunststof vrij snel krast. Glas heeft dan weer als nadeel dat het in kleine stukjes breekt als het kapot gaat. Persoonlijke voorkeur speelt hier een grote rol.

Andere voor de hand liggende verschillen tussen de S21 en de S21+ zijn natuurlijk de prijs en de grootte van het scherm. Of je liever een groter scherm hebt of juist een compactere telefoon, is ook weer persoonlijk. Over de prijs kunnen we wel iets zeggen. Het prijsverschil is zo ongeveer 150 euro bij gelijke geheugenconfiguratie, hoewel we de S21+ zo af en toe ook goedkoper zien langskomen. Het is geen gering verschil, dus we kunnen ons voorstellen dat een S21 aantrekkelijk is. Bedenk dan wel dat de accuduur van de S21+ beter is. Dat zul je misschien niet direct merken, omdat je met de S21 ook de dag vermoedelijk wel doorkomt. Als de accu echter na een tijdje slechter wordt, is het wellicht een grotere factor, afhankelijk van je gebruikspatroon.

Alles bij elkaar zijn de toestellen aardig in balans, maar we zouden de Galaxy S21+ net iets eerder aanraden, vanwege de betere accuduur en de achterkant die niet snel zal krassen. Ervaring leert bovendien dat de prijsverschillen tussen de reguliere en de +-versie kleiner worden naarmate de smartphones langer uit zijn. Hoe dan ook, de Galaxy S21+ verdient een Excellent-award, grotendeels om dezelfde redenen als de S21.

Dit is slechts een update. De volledige review van de Samsung Galaxy S21-serie lees je hier.