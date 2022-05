In 1997 versloeg IBM-supercomputer Deep Blue schaakgrootmeester Garri Kasparov, destijds wereldkampioen. Een computer had de mens verslagen. Acht jaar later organiseerde Playchess.com een online ‘freestyle’ schaaktoernooi. Alles was toegestaan; in teams spelen, computers laten schaken of werken in gemengde teams van mensen en computers. De uitkomst van het toernooi was verrassend. Niet de krachtigste computers of de beste grootmeesters wonnen, maar twee Amerikaanse amateurschakers die samenwerkten met computers.

Mens en machine bleken samen sterker dan een krachtige computer alleen en dit geldt niet alleen voor een potje schaak. Uit onderzoek bleek ook dat pathologen die samen met kunstmatig intelligente computersystemen borstkanker diagnosticeren, er minder vaak naast zitten dan een patholoog of AI alleen.