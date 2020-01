Op 23 januari start een ons allemaal bekende winkelketen met zijn jaarlijkse btw-actie, waarbij we uit ervaring weten dat er behoorlijk wat andere webshops zijn die hierin meegaan. Kortom, de kans is groot dat veel producten de komende dagen in prijs zullen zakken, bij meerdere winkels. De vraag is echter: zijn dat wel echte deals?

Om die vraag te beantwoorden hebben we op basis van onze Pricewatch Deals-functionaliteit een overzicht voor jullie gemaakt van de grootste prijsdalers, waarbij we met een labeltje aangeven of het product eerder zo goedkoop is geweest. Houd die dus in de gaten voor de échte deals. Verder raden je we je natuurlijk altijd aan om bij elke aanbieding van welke webwinkel dan ook het product even in de Pricewatch op te zoeken en de prijsgrafiek te bekijken. Zo kun je de aanbieding goed op waarde schatten.

Smartphones Televisies Laptops Monitoren Speakers Koptelefoons Wearables Netwerkapparatuur Camera's

De data die we voor dit artikel gebruiken, wordt aan ons geleverd door webwinkels. Wij updaten deze feeds meer dan eens per uur om zo up-to-date mogelijk te zijn. Desondanks kan het voorkomen dat de feed vanuit de webwinkel niet actueel is en er prijsfouten tussendoor glippen. Heb je vragen of feedback over dit soort .Deals-artikelen? Wil je dit vaker zien, juist niet of op een andere manier? Laat het dan weten in de reacties.