Bekende laptopmerken leveren hun systemen in vaststaande configuraties. Vaak is er wel keuze uit een variant met i5- of i7-processor, maar daar horen dan een bepaalde geheugengrootte en opslag bij, en daarmee zul je het moeten doen. Het kan ook anders, want er zijn fabrikanten die barebonelaptops aanbieden. Daarbij heb je meer vrijheid in het samenstellen van de hardware en kun je bijvoorbeeld ook een Windows-licentie uitsparen als je die toch niet gaat gebruiken. Van BTO kregen we de 17X882 opgestuurd, die voorzien is van een RTX 2070-gpu. In deze review kijken we hoe de laptop bevalt en wat eraan te configureren valt.

De BTO 17X882 maakt gebruik van een chassis dat door Tongfang wordt gemaakt, met typenummer GK7CP7S. Het is grotendeels van kunststof gemaakt, op de A-cover, de achterkant van het beeldscherm, na. Die is van geborsteld metaal en het scherm is daardoor redelijk stevig in vergelijking met andere laptopschermen met dunne randen. De rest van de behuizing is van stevig kunststof dat op de C-cover, rondom het toetsenbord en de touchpad, van glimmende metaaldeeltjes is voorzien, net als bij metallic lak en dat maakt het uiterlijk net even wat minder saai. Boven het toetsenbord is ogenschijnlijk met hetzelfde doel een metalen strip geplakt, maar die zorgt er juist voor dat de laptop er goedkoop uitziet doordat hij breekt met het design.

De 17X882 weegt iets meer dan twee en een halve kilogram en is dus niet echt een laptop om dagelijks mee te sjouwen. In de praktijk verwachten we dat veel mensen er een extern beeldscherm aan zullen hangen en daartoe heeft de laptop veel aansluitingen. Daaronder vallen twee minidisplayport-aansluitingen, hdmi 2.0 en usb-c, die allemaal aan de achterkant van de laptop zijn geplaatst. Die aansluitingen kun je overigens niet allemaal tegelijk gebruiken, want het systeem kan maximaal drie schermen tegelijk aansturen.

Aan de zijkanten zitten de usb-aansluitingen, waarbij de linker maximaal usb 2.0-snelheid ondersteunt en de rechtertwee gewoon op usb 3.0-snelheid werken. Een gigabit-ethernetaansluiting, twee minijack-aansluitingen en een volledige sd-kaartlezer maken de aansluitmogelijkheden compleet.

Toetsenbord en touchpad

Het toetsenbord van de 17X882 is voorzien van mechanische switches en dat komt, zelfs op gamelaptops, niet vaak voor. Dat komt onder andere doordat ze veel verticale ruimte innemen en het fabrikanten dus moeilijker maken om hun laptops dun te maken. Dat betekent overigens niet dat je op de BTO dezelfde toetsentravel kunt verwachten als op een mechanisch desktoptoetsenbord, maar het is meer dan op de meeste laptops met scissorswitches.

De switches zijn niet van Cherry, maar laten zich wel vergelijken met de 'bruine' switches van die fabrikant. Tijdens het aanslaan druk je de toets over een drempeltje heen, waarna de tegendruk weer minder wordt. Dat is het tegenovergestelde van lineare switches, waarbij de tegendruk zich geleidelijk aan opbouwt. De toetsen zijn voorzien van keycaps die van abs-plastic zijn gemaakt en een kuiltje hebben. De mechanische switches met relatief veel travel en de voorgevormde keycaps maken dit onder de laptoptoetsenborden een van de fijnere exemplaren om op te tikken.

De touchpad is een stuk minder bijzonder dan het toetsenbord en zit recht onder de spatiebalk. Het gaat om een Precision Touchpad met een groot formaat, waardoor het prettig werkt. Het enige minpuntje is dat de onderste hoeken van de touchpad zich wel erg ver laten indrukken, waardoor de touchpad wat goedkoop overkomt. Gebruik je het midden van de touchpad om mee te klikken, dan heb je daar geen last van.