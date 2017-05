Door Chris Broesder, dinsdag 23 mei 2017 06:00, 0 reacties • Feedback

Huawei brengt elk jaar een Lite-versie van zijn high-end smartphones op de markt. In werkelijkheid zijn het heel andere toestellen, maar met een enigszins herkenbaar ontwerp. De Lite-versies van Huawei hebben geen dubbele camera, high-end soc of andere snufjes, maar zijn vaak gericht op een strak ontwerp en een goede gebruikservaring. Hoewel ze goed worden verkocht, waren we tot nu toe niet onder de indruk van de Lite-smartphones. Kan de P10 Lite daar verandering in brengen?

Behuizing

De P10 Lite lijkt erg op de P9 Lite wat ontwerp betreft. Toch is hij een stukje luxer uitgevoerd, met een glazen achterkant in plaats van het plastic dat we vorig jaar zagen. In combinatie met het metalen frame voelt hij daardoor niet aan als een goedkope smartphone. De hoeken zijn ook wat meer afgerond, wat het toestel net een wat modernere uitstraling geeft. Bedenk wel dat het geen Gorilla Glass is dat op de achterkant zit en dat hij daardoor wellicht wat makkelijker kapotgaat dan wanneer de achterkant van plastic of metaal zou zijn. De behuizing is wel behoorlijk stevig door zijn metalen frame, dus waarschijnlijk overleeft hij het wel als je er eens op gaan zitten. De knoppen zitten ook stevig in de behuizing en voelen prettig aan.

Het was een pluspunt geweest als er een omkeerbare usb-c-aansluiting op het toestel had gezeten, ook omdat deze over het algemeen wat steviger is, maar die is nog niet standaard in deze prijsklasse. De vingerafdrukscanner zit achterop en valt mooier in het toestel dan bij de P9 Lite. De scanner zelf reageert redelijk vlot, maar de software is niet altijd even snel. Daardoor voelt ook de scanner af en toe niet snel aan, doordat het beeld niet direct aanspringt. Langzaam is hij zeker niet, maar we zijn inmiddels sneller gewend in deze prijsklasse.

De luidspreker is er duidelijk op vooruitgegaan ten opzichte van de P9 Lite. Als je de toestellen naast elkaar legt en hetzelfde stuk muziek afspeelt, merk je dat de hoge tonen minder schel klinken en dat het geluid in het algemeen wat voller klinkt. Ook kan de luidspreker behoorlijk hard, wat praktisch is bij het handsfree bellen.

Scherm

De P10 Lite heeft zoals de meeste vergelijkbaar geprijsde concurrenten een schermresolutie van 1920x1080 pixels. Dat levert op de 5,2"-lcd een prima pixeldichtheid van 424ppi op. Het scherm ziet er met het blote oog goed uit, maar we hebben het natuurlijk ook even gemeten.

De maximale helderheid van het scherm is een positief punt. Je zult weinig moeite hebben om het scherm af te lezen, ook al zit je in de felle zon te braden. Verder is de minimale helderheid laag genoeg om comfortabel naar de telefoon te kunnen kijken terwijl je je in een donkere ruimte bevindt.

Het contrast is een van de meest bepalende factoren voor hoe mooi een scherm oogt. Zeker voor een lcd in deze prijscategorie is dit scherm erg contrastrijk en het is dan ook fijn om naar te kijken. Helaas is de kleurechtheid van het scherm niet al te best en is het standaard erg blauw afgesteld. Gelukkig kun je de kleurtemperatuur in de instellingen wijzigen naar standaard-, warme en koude waarden, maar ook handmatig. Het gaat wel iets ten koste van de maximale helderheid, maar daarin heb je gelukkig wat speling.

Accuduur

Een accu met een capaciteit van 3.000mAh zien we de laatste tijd vaak en ook de Huawei P10 Lite heeft er een. Dat zegt in de praktijk lang niet alles over hoe lang een smartphone meegaat, zoals we hieronder kunnen zien.

Huawei-telefoons in de goedkopere klassen zijn over het algemeen geen hoogvliegers en de P10 Lite brengt ook geen verbetering ten opzichte van de P9 Lite. Dat de smartphones niet mee kunnen komen ten opzichte van bijvoorbeeld de Moto G5 Plus, die een even grote accucapaciteit heeft, zal te maken hebben met een combinatie van software en het type soc. De Huawei Nova is hier een vreemde eend in de bijt, aangezien de Snapdragon 625 over het algemeen erg zuinig is. Blijkbaar springt de software van Huawei niet goed om met de accu. Hoe dan ook, als je een telefoon zoekt die lang meegaat, is het verstandig om naar alternatieven te kijken. De Moto G5 Plus ging bijvoorbeeld bij ons veel en veel langer mee op een acculading. De concurrentie heeft dit jaar slagen gemaakt op het gebied van accuduur, maar Huawei stelt hierin teleur.

Hoewel Huawei het heeft over de snelle laadtechnologie van de P10 Lite, is daar in de praktijk weinig van te merken met de bijgeleverde lader. Het toestel is wat opladen betreft zelfs een van de langzaamste smartphones die we in de afgelopen tijd hebben gezien.

Hardware en prestaties

De Huawei P10 Lite draait op de eigen octacore-soc Kirin 655 van het dochterbedrijf HiSilicon. Daarbij zit 4GB werkgeheugen en dat is voldoende. Toch kun je de met de P8 Lite (2017) ook een telefoon met Kirin 655 in huis halen voor honderd euro minder, al krijg je er dan wel 1GB minder werkgeheugen en 16GB minder opslaggeheugen bij. De P10 Lite mist gelukkig geen functies die je inmiddels mag verwachten op dit prijsniveau. Zo heeft hij nfc, een stappenteller en, in tegenstelling tot de Moto G5 Plus, een kompas.

Op het gebied van rauwe processorkracht doet de P10 Lite het aardig en in verhouding tot de andere toestellen zeker als er maar een enkele core gebruikt wordt. Natuurlijk kan hij niet tippen aan de Huawei P9 en P10, die dan ook een high-end soc hebben.

De PCMark-test probeert de realiteit na te bootsen door dagelijkse handelingen te simuleren. Daarbij moet de P10 Lite telefoons met een Snapdragon 625 nipt voor zich laten. Wel verslaat hij de goedkopere toestellen en de Lite-versie van vorig jaar.

De snelheid van het opslaggeheugen is ook nog altijd belangrijk voor de algehele snelheid van een smartphone. De P10 Lite laat bij de synthetische benchmark Androbench wat steekjes vallen en de ruwe snelheid van het geheugen is ten opzichte van de concurrentie dan ook niet heel hoog. RL Benchmark is meer gericht op de praktijk en injecteert queries in een sql-database, de soort die Android-apps vaak gebruiken. De P10 Lite scoort daarin juist prima.

De praktijk is helaas weerbarstiger. Hoewel het toestel over het algemeen niet vervelend traag is, is het absoluut geen snelheidsduivel. Er zijn veel meer framedrops te zien dan bijvoorbeeld bij de Moto G5 Plus en ook het starten van apps duurt langer, evenals het schakelen tussen apps. Er is nu prima te werken met het toestel, maar het zal eerder trager dan sneller worden. We vrezen er daardoor voor hoe het toestel zich over twee jaar zal gedragen; een periode die de meeste mensen toch wel met hun smartphone willen doen. Er zijn gewoon toestellen onder de prijs van de P10 Lite die in de praktijk sneller zijn, waaronder verrassend genoeg de Huawei Nova en zeker de Moto G5 Plus.

Op grafisch gebied hoef je weinig te verwachten van de Huawei P10 Lite. Natuurlijk kun je prima een spelletje spelen op het toestel, maar elk ander toestel in dit rijtje presteert in de praktijk beter. Dat geldt zelfs voor de goedkope Wileyfox Swift 2, omdat deze een lagere resolutie heeft. Waarschijnlijk koop je de P10 Lite echter niet voor de spelletjes, of dat zou je in elk geval niet moeten doen, dus we wegen het niet al te zwaar mee in deze prijscategorie.

Software

De interface van de softwareskin Emui is met versie vijf een stuk verbeterd. Het is nog altijd een zware skin, in elk geval in die zin dat Android behoorlijk aangepast is. Het is ook een skin waarin veel in te stellen is en waarin best handige functies zitten. Standaard is er geen app drawer, maar die kun je gelukkig wel terugbrengen via de instellingen.

Er worden met de P10 Lite behoorlijk veel apps meegeleverd. De app Telefoonbeheer is handig. Je kunt je toestel ermee optimaliseren, waarbij je onder meer tips krijgt om de accu langer te laten meegaan, zoals het uitzetten van bluetooth als het niet nodig is. Er wordt onder meer werkgeheugen vrijgemaakt door apps te sluiten. In de Telefoonbeheer-app kun je diverse onderdelen van je smartphone beheren, zoals de toestemmingen die je apps hebt gegeven, de virusscanner en je vergrendelde apps. Je kunt ook aangeven welke apps op de achtergrond mogen functioneren, om dataverkeer te beperken en accusap te sparen.

Toch zijn de meeste apps niet nodig en vaak dubbel als je zelf al een favoriete app hebt voor een bepaald doel. Gebruik je Google Agenda? Dan staat de Huawei Agenda-app ook nog op je toestel. Hou je je notities bij met Google Keep? De Kladblok-app zweeft nog steeds ergens op je telefoon rond. Veel van de meegeleverde apps zijn namelijk systeemapps, waardoor je ze niet kunt verwijderen. Wel kun je ze uitschakelen, waardoor je ze in elk geval niet meer ziet.

De navigatieknoppen zijn softwarematig en zitten zoals gebruikelijk onder aan het scherm. Huawei heeft de knoppen echter vrij klein gemaakt. Daardoor tikten we in het begin nog wel eens mis. Gelukkig konden wij er persoonlijk wel aan wennen.

Kortom, de software van Huawei heeft een verbeterde interface, veel functionaliteit, maar ook veel bloatware. Dat is helaas niet het ergste; de software draait op de P10 Lite niet lekker. We kwamen veel haperingen tegen, bijvoorbeeld bij het scrollen. Het zijn niet eens framedrops; de telefoon heeft soms duidelijk moeite en de software is dan ook niet zo snel als we zouden willen in deze prijsklasse. Het verbaast ons enigszins, omdat de software op bijvoorbeeld de Huawei Nova prima draait. Er is mee te werken, maar echt fijn is anders.

Ook hebben we een paar keer last gehad van apps die vastlopen. Dat zien we ook niet vaak. De P10 Lite kwam bovendien regelmatig met de melding dat WhatsApp niet reageert. WhatsApp bleek vervolgens niet vastgelopen te zijn, maar je moet wel de melding wegtikken door op 'wachten' te drukken. Het zijn slordigheden in de software die niet mogen voorkomen, maar natuurlijk is de kans aanwezig dat dit met een toekomstige update wordt opgelost.

Camera

De P10 Lite heeft een twaalfmegapixelcamera, waarbij de sensor 1/2,8" groot is en pixels heeft van 1,25μm. Dat is niet overdreven groot en met een lensopening van f/2.2 evenmin bij uitstek lichtsterk. Het toestel neemt slow motion op met 120fps, maar wel met een resolutie van slechts 640x480 pixels. De camera heeft overigens behoorlijk wat modi, waaronder een paar interessante, zoals Panorama, de Pro-foto- en videomodus en Lichtschilderij. Laatstgenoemde is een soort lange sluitertijdmodus, wat leuke effecten kan opleveren. De camera-app is net als de rest van de software helaas vrij traag, hoewel het focussen best snel gaat.

De camera van de P10 Lite heeft, zoals wel vaker in dit prijssegment, geen optische beeldstabilisatie of 4k-video-opnamemogelijkheden. We zijn op pad geweest met de Huawei P10 Lite en de Moto G5 Plus, omdat de camera van laatstgenoemd toestel zich positief onderscheidt binnen dit prijskader. Over het algemeen levert de Moto G5 Plus betere resultaten af. Dat komt vermoedelijk door de grotere sensor, de betere autofocustechnologie en het grotere diafragma.

De foto van het gezichtje van de Moto G5 Plus is een stuk mooier, vanwege een contrastrijker beeld en accuratere kleurweergave. In de foto van de boom in het water zie je goed dat het dynamisch bereik van de Moto G5 Plus een stuk groter is, omdat de lucht nog mooi in beeld is en de rest van de foto niet onderbelicht. De P10 Lite heeft er duidelijk meer moeite mee.

Wel verrassend is het resultaat van de molen bij weinig licht. De isowaarde van de Moto G5 Plus is zoals je zou verwachten lager, door de hogere lichtsterkte, maar alsnog is er meer ruis te zien. We vermoeden dat dit komt door de matige ruisonderdrukking bij de Moto G5 Plus. De P10 Lite laat hier een beter plaatje zien. Al met al is de camera van de P10 Lite niet slecht, maar maakt hij ook geen indruk voor zijn prijsniveau.

Specificaties

Product Huawei P10 Lite Eerste prijsvermelding Dinsdag 28 februari 2017 Mobiel besturingssysteem Google Android 7.0 Schermdiagonaal 5,2" Resolutie 1920x1080 Dots per inch 424dpi Relatieve schermgrootte 70,7% Schermtype Lcd Cpu/soc HiSilicon Kirin 655 Aantal cores 8 Processorsnelheid 2,1GHz Geheugengrootte 4GB Opslagcapaciteit 32GB Geheugenkaart (mobiel) Micro-sd, micro-sdhc, micro-sdxc Aantal sims Dual Simkaartslot 1 Nanosim Simkaartslot 2 Nanosim Sim2 gedeeld met micro-sd Ja Cameraresolutie 12Mp Diafragma 2,2 Cameraresolutie (voor) 8Mp Camera-autofocus Ja Gsm-flitsertype Enkele led Ondersteunde videoresoluties 1920x1080 Mobiele netwerken 2g - edge, 2g - gprs, 3g - hsdpa, 3g - hspa, 3g - hspa+, 3g - hsupa, 3g - umts, 4g - lte Frequentiebereik (mobiel) 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz, 2100MHz, 2600MHz Opmerking lte/4g-band - Lte fdd band 1: 1920–1980 MHz (ul), 2110–2170 MHz (dl) - lte fdd band 3: 1710–1785 MHz (ul), 1805–1880 MHz (dl) - lte fdd band 7: 2500–2570 MHz (ul), 2620–2690 MHz (dl) - ltw fdd band 8: 880–915 MHz (ul), 925–960 MHz (dl) - lte fdd band 20: 832–862 MHz (ul), 791–821 MHz (dl) Wifi 5GHz-ondersteuning Ja Verbinding (wlan) 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n Bluetooth-versie Bluetooth 4.1 Overige draadloze verbindingen Near field communication (nfc) Gsm-connector 3,5mm, micro-usb Miracast Nee Gps Ja Gsm-functies Bewegingssensor (g-sensor), kompas, snelladen, vingerafdrukscanner, wifi direct Stand-by-tijd 295u Accucapaciteit (mAh) 3.000mAh Accutype Li-ion Accu verwisselbaar Nee Draadloos laden Nee Lengte 146,5mm Breedte 72mm Hoogte / diepte 7,2mm Gewicht (gram) 146g Specs van fabrikant Productinformatie van de fabrikant

Alternatieven

Motorola Moto G5 Plus vanaf € 268,- De Moto G5 Plus doet het bijzonder goed in deze prijsklasse, waarbij de camera, behuizing en schone software drie hoogtepunten zijn. Ook de accuduur is goed en de eenknopsnavigatie via de vingerafdrukscanner werkt lekker. Het toestel heeft geen grote nadelen, maar als we er eentje moeten noemen, is dat het uitsteken van de camera. Score: 4.5 (9 reviews)

Lenovo P2 vanaf € 290,65 De Lenovo P2 is op één vlak de absolute uitblinker, in welke prijscategorie dan ook, en dat is accuduur. De smartphone gaat bijzonder lang mee met zijn enorme accu, waarbij de behuizing niet eens zo heel groot is. Wel is hij een stuk groter dan Huawei P10 Lite, maar hij heeft dan ook een 5,5"-oledscherm. De soc in de P2 is vrij snel en het toestel heeft een degelijke behuizing. Je levert echter duidelijk in op de camerakwaliteit en ook de software is niet je van het. Score: 4.5 (51 reviews)

Samsung Galaxy A5 (2017) vanaf € 336,- De Galaxy A5 heeft niet zo'n goede prijs-kwaliteitverhouding als bijvoorbeeld de Moto G5 Plus, maar wel een prima accuduur en een goed ontwerp. De bouwkwaliteit is eveneens op niveau. Het oledscherm is het absolute hoogtepunt van dit toestel. De camera valt helaas wat tegen, dus kijk liever elders als je dat belangrijk vindt. Score: 4.5 (44 reviews)

Apple iPhone SE vanaf € 348,67 De 16GB-versie is net wat duurder dan de P10 Lite, maar ook de iPhone SE is in principe een goed alternatief voor de Huawei P10 Lite. Apple ondersteunt toestellen vier jaar lang, waar Android-toestellen meestal twee jaar krijgen en onder andere daardoor is het minder erg dat het toestel nu een jaar oud is. Het is voor de prijs nog altijd een kwalitatief hoogstand toestel met een zeer goede accuduur en een goede camera voor de prijs. Helaas heeft hij dus maar 16GB opslag, tenzij je er nog zo'n vijftig euro bovenop telt. Score: 4.5 (33 reviews)

Huawei Nova vanaf € 297,- De Nova is ook van Huawei en heeft dan ook dezelfde softwareskin. Hij is ongeveer even duur, en behoorlijk slank en compact. Ook ligt hij lekker in de hand. Verder is het een snel toestel met een usb-c-poort en dualsim-functionaliteit. Er zijn eigenlijk maar weinig grote nadelen aan deze telefoon, hoewel hij geen uitblinker is op het gebied van camera of geluidskwaliteit. Score: 4.5 (3 reviews)



Conclusie

We hadden meer gehoopt van de P10 Lite. Zeker toen we hem voor het eerst uit de verpakking haalden, want alle uiterlijke kenmerken zijn dik in orde. De behuizing is stevig, hij is mooi afgewerkt en ziet er luxe uit. Als je het scherm aanzet, is de teleurstelling ook nog ver weg, want het scherm is contrastrijk en ook in de zon goed afleesbaar. Tot zover geen vuiltje aan de lucht dus.

Helaas laat de P10 Lite op twee punten grote steken vallen. Het eerste is de snelheid van het toestel in de praktijk. Haperingen zijn geen uitzondering en het duurt allemaal net even te lang. Het tweede is instabiliteit en dat kan anno 2017 echt niet meer. Wellicht lost Huawei dat laatste nog op, maar wij kunnen slechts oordelen op wat we voorgeschoteld krijgen. Concurrenten in deze prijsklasse hebben bovendien flinke sprongen gemaakt wat de accuduur betreft en Huawei boekt geen progressie ten opzichte van vorig jaar. Als de camera dan nog zou uitblinken voor deze prijsklasse, zou het cijfer nog wat hoger uitgevallen zijn. In dit geval is het echter net aan voldoende. Het is geen draak van een telefoon, maar hij biedt in de praktijk gewoon geen fijne gebruikservaring.