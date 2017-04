Door Willem de Moor, zondag 23 april 2017 06:00, 0 reacties • Feedback

Spire heeft met zijn X2-submerk de ambitie zich als premiumgamemerk te vestigen en het nieuwste middel om dat voor elkaar te krijgen is de Siryus-behuizing. Deze high-end behuizing moet met een opvallend ontwerp en premiummaterialen gamers en enthousiastelingen weten over te halen een fors bedrag voor hun behuizing neer te leggen. De X2 Siryus kost namelijk een kleine driehonderd euro.

Daarvoor krijg je een metalen behuizing die is voorzien van enkele trucjes en extra's. Zo is het opvallendste kenmerk de aparte oriëntatie van de Siryus; hij is 45 graden voorover gekanteld. Daardoor is er vanzelfsprekend geen ruimte voor een normale voet meer, dus die is vervangen door een extra bodemplaat. De voorkant annex bovenkant is voorzien van gebogen aluminium met plexiglas en de zijpanelen zijn uitgevoerd in gehard glas.

De behuizing is rood, met zwart en aluminium, en nog wat extra chroom. De Siryus is voorzichtig gezegd een opvallende verschijning en met zijn contrasterende kleuren allerminst subtiel. Dat is hij door zijn afmetingen en gewicht van ongeveer vijfentwintig kilogram ook allerminst. Daarmee is de Siryus niet voor iedereen, ook al heb je een budget van een kleine driehonderd euro voor een behuizing beschikbaar.