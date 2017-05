Door Arnoud Wokke, zondag 7 mei 2017 06:00, 95 reacties • Feedback

Wie veel leest op Tweakers en grasduint door oude reacties, komt soms pareltjes tegen als deze over schermresoluties uit 2013: "720p is ook overkill op een 4,5" scherm, maar tegenwoordig zijn telefoons al snel 6" en dan voegt 720p wel wat toe. 1080p is inderdaad onzinnig." Het is een sentiment dat we al een aantal keer hebben gezien rondom schermontwikkelingen. Bij de stap naar smartphoneschermen met resoluties rond de 1280x720 pixels viel dat nog mee. Toen echter nauwelijks een jaar later de eerste berichten naar buiten kwamen over smartphones met schermen met full-hd-resolutie, was het een populair punt van discussie: kun je het verschil zien tussen een smartphonescherm met 1280x720 pixels en een met 1920x1080 pixels?

Een van de belangrijkste argumenten is een herhaling van wat de overleden Apple-topman Steve Jobs betoogde tijdens de presentatie van de iPhone 4 in 2010. Apple noemde dat scherm met 326ppi een Retina-scherm, omdat het menselijk oog op normale gebruiksafstand en met normaal zicht geen pixels zou kunnen onderscheiden. Dit argument hangt natuurlijk om die normale gebruiksafstand, die Jobs stelde op 25cm of meer. Inmiddels zijn de schermresoluties die waarde van 326ppi allang voorbij, maar er is een merkwaardige trend te zien. De resoluties blijven al lang gelijk en sommige fabrikanten hebben zelfs besloten resoluties softwarematig terug te schroeven. Schermen zijn klaarblijkelijk te scherp of in elk geval scherp genoeg.

Subpixel-lay-out van de Sony Xperia Z5 Premium (4k-scherm, links) en Sony Xperia Z5 (full hd)