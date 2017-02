Door Sim Kranenburg, zaterdag 11 februari 2017 06:00, 3 reacties • Feedback

Als je het over LG-televisies hebt, gaat het gesprek vaak al gauw over op oled. Dankzij deze relatief nieuwe techniek is het bedrijf bezig aan een stevige opmars op de televisiemarkt. Het marktaandeel bij de high-end modellen van 2500 euro en meer zou inmiddels al zo'n vijftig procent bedragen. Door de nog altijd hoge aanschafkosten zijn oledtelevisies niet voor iedereen weggelegd. Om deze reden voert LG naast dure oledmodellen nog altijd een groot aantal lcd-televisies. Hiervan bekijken we in deze review de UH850V, een model uit de hogere middenklasse.

Er zijn van deze tv drie maten verkrijgbaar: 49, 55 en 65 inch, waarvan wij de middelste maat bekijken. Op het moment van schrijven stond deze tv voor zo'n 1250 euro in de Pricewatch. De kleinste maat kostte ongeveer 1000 euro en de grootste was vanaf tweeduizend euro te koop. Een relatief dure televisie dus, maar nog altijd een stuk goedkoper dan een oled-tv.

De UH850V is uiteraard voorzien van een uhd-paneel en heeft een strak uiterlijk, waarvoor voornamelijk mooi afgewerkt metaal is gebruikt. Het luidsprekersysteem telt vier drivers, die een gezamenlijk vermogen van 40W hebben, en is ontworpen door Harman Kardon. LG's aartsrivaal Samsung heeft aangekondigd het moederbedrijf van deze audiospecialist over te willen nemen, maar dat zal voorlopig geen gevolgen hebben voor de samenwerking met LG.

Het geheel draait webOS 3 en voor de bediening krijg je de welbekende Magic Remote-aanwijsafstandsbediening meegeleverd. Het is mogelijk om hdr-beelden weer te geven in zowel hdr10 als Dolby Vision-formaat. Daar verwachten we overigens niet heel veel van, omdat het lcd-paneel niet van full array local dimming is voorzien. Hoewel steeds meer fabrikanten stoppen met 3d, krijg je bij dit model nog gewoon twee passieve brilletjes meegeleverd. Hiermee kun je, dankzij het uhd-paneel, in full hd naar 3d kijken.