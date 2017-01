Door Jelle Stuip, dinsdag 24 januari 2017 06:00, 2 reacties • Feedback

Je zou Lenovo kunnen zien als de pionier van de 360-gradenconvertible. Al sinds 2012 verkoopt de Chinese fabrikant, onder de Yoga-naam, laptops waarbij je het scherm om de behuizing heen kunt vouwen. Het topmodel was voorheen de Yoga 900, maar met de Yoga 910 heeft Lenovo daar een schepje bovenop gedaan, waarbij het 13,9"-4k-scherm meteen in het oog springt.

Het nieuwe scherm zit in vrijwel dezelfde behuizing als dat van de oude Yoga 900, waarbij de schermranden zo dun zijn gemaakt dat het grotere oppervlak in de laptop past. Het resultaat is een scherm met een hoge pixeldichtheid, wat leidt tot een mooi scherp beeld, omlijst door indrukwekkend dunne randjes. Die randjes hebben helaas tot gevolg dat er boven aan het scherm nauwelijks nog ruimte is, waardoor de webcam omlaag moest verhuizen. Wat ons betreft had Lenovo het scherm best wat lager in de behuizing mogen positioneren, want het smalle randje bovenaan betekent een lelijke, brede balk onder aan het scherm, alsof Lenovo aanvankelijk voor een andere beeldverhouding had gekozen, maar later toch terugkrabbelde.

Om nog even terug te komen op de positie van de webcam; als je die vaak gebruikt, kun je de laptop natuurlijk ook omklappen en in de 'tentstand' zetten, dan zit je webcam weer wel aan de goede kant van het scherm.

Het omklappen van het scherm gaat vrij soepel. Het horlogebandscharnier voelt stevig aan en wiebelt niet, zoals dat bij de Yoga 3 Pro nog het geval was. Als je de Yoga 910 dan echter in omgeklapte toestand wil neerzetten, missen we hier en daar wat beschermrubbertjes. Maak je gebruik van de 'standaard'-modus, dan rust de laptop op de kant van de behuizing waar het toetsenbord zit, en als je de laptop vervolgens op een ruw oppervlak zet, kunnen er makkelijk krasjes in de behuizing ontstaan. Hetzelfde geldt voor de randjes van de behuizing waarop de laptop in tentmodus rust; die randjes zijn onbeschermd en kunnen dus gemakkelijk krassen.

Je kunt de laptop natuurlijk ook als tablet gebruiken, al zal dat in de praktijk waarschijnlijk niet vaak gebeuren, want daarvoor is de Yoga 910 net iets te groot en met een gewicht van 1373 gram ook iets te zwaar.

Voor het aansluiten van randapparatuur is de laptop voorzien van twee usb-c-aansluitingen aan de linkerkant, waarvan de achterste alleen te gebruiken is om de accu te laden. Alleen de voorste usb-c-poort kon op zijn beurt weer een hdmi-signaal uitsturen via onze (Apple)-usb-c-hub. Een eigen hubje levert Lenovo er niet bij, dus voor het aansluiten van beeldschermen moet je een losse adapter aanschaffen. Een groot voordeel is dat er aan de rechterkant van de laptop nog een gewone usb-a-poort zit, wat op dit moment nog de meest gebruikte aansluiting voor randapparatuur is. Het enige dat we nog missen, is een sd-kaartlezer. Dat er geen fullsize-hdmi-aansluiting aanwezig is, begrijpen we, daar is immers geen ruimte voor in de dunne behuizing, maar een kaartlezer had nog best gepast.

Toetsenbord en touchpad

Het toetsenbord van de Yoga 910 heeft vlakke toetsen en die hebben, net als bij veel andere compacte laptops, niet veel travel. Het is wel significant meer dan bijvoorbeeld bij een Apple MacBook of Asus Zenbook 3. Alle toetsen, op de spatiebalk na, geven een duidelijke feedback. Die van de spatiebalk is wat slap, maar daar valt aan te wennen.

De 'precision touchpad' onder het toetsenbord heeft een glazen oppervlak en reageert bijzonder vlot op multitouchbewegingen. Het oppervlak zorgt er bovendien voor dat je vinger er makkelijk overheen glijdt. Tot slot heeft Lenovo aan de rechterkant een vingerafdruklezer geplaatst. Die werkt uiteraard samen met Windows Hello en blijkt aan een kort tikje genoeg te hebben om je in te loggen in Windows of in andere ondersteunde software.