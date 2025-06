Wie herinnert ze zich niet: smartphones met unieke accessoires zoals een projector, cameragrip of JBL-speaker? Wellicht een ietwat flauwe vraag, want elke poging om zulke telefoons tot een groot succes te maken is tot dusver mislukt. Zo probeerde LG, dat inmiddels geen smartphones meer produceert, het met de G5 en deed Motorola een poging met de Moto Z. Dit jaar zien we hoe HMD het aanpakt met de HMD Fusion.

HMD Fusion met het bijgeleverde 'Casual outfit'-hoesje

Geen mods, geen modules, maar 'Outfits': dat is de benaming die HMD heeft gekozen voor de accessoires die zich via pogopins met de telefoon verbinden. Ze beloven een stuk meer rechttoe rechtaan te zijn dan de accessoires van bovengenoemde fabrikanten. Bovendien heeft HMD een opensourcetoolkit beschikbaar gesteld voor iedereen die zelf aan de slag wil om Outfits te maken.

Niet alleen de Outfits onderscheiden het toestel van de concurrentie. De Finse fabrikant zet in op repareerbaarheid, waardoor je in theorie zelf aan de telefoon kan sleutelen, mocht dat nodig zijn. Om dat te realiseren heeft HMD uiteraard kosten moeten maken, kosten die andere fabrikanten niet mee hoeven te rekenen. Daarom vallen de specificaties wat lager uit dan andere telefoons in deze prijsklasse.

Met een adviesprijs van 239 euro valt de HMD Fusion in het lagere segment, dus erg veel ruimte zal er niet geweest zijn toen er concessies op de hardware gemaakt moesten worden. De vraag is dan ook of de Fusion zichzelf genoeg weet te onderscheiden met zijn Outfits om daarvoor te compenseren, of dat de accessoirebombarie wederom gedoemd is te floppen.