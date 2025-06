Rammen met Ryzen

Bij de aankondiging van de AMD Ryzen 9000-processors hoopten sommige hardwareliefhebbers dat de nieuwe generatie cpu's flink sneller geheugen zou aankunnen. Hoewel AMD de officieel ondersteunde snelheid van 5200MT/s op Ryzen 7000 heeft verhoogd naar 5600MT/s op Ryzen 9000, bleek al snel dat dezelfde geheugencontroller is hergebruikt op AMD's nieuwste generatie cpu's. Dat weerhield ons er niet van om Corsair, Gskill, Kingston en Patriot te vragen welk DDR5 zij aanraden voor de nieuwe Ryzen 9000-processors, om dit vervolgens voor deze round-up aan een test te onderwerpen.

Het is belangrijk om te vermelden dat deze round-up is gericht op het beoordelen van de geteste geheugenkits. Dit artikel is dus niet bedoeld om de impact van geheugensnelheid in het algemeen te illustreren. Dat hebben we bijvoorbeeld al gedaan toen DDR5 beschikbaar kwam, in ons artikel over DDR4 vs. DDR5. Daarnaast bleek in onze review de Ryzen 7 7800X3D gemiddeld 0,7 procent sneller te worden van de stap van DDR5-5200 naar DDR5-6000, en in datzelfde artikel de i9-13900KS 3,4 procent sneller bij de stap van DDR5-5600 naar DDR5-7200. Kortom, het verschil is meetbaar, maar niet merkbaar. Snelle geheugenkits zijn vooral interessant voor liefhebbers van hoge kloks en het maximale uit je hardware halen, maar bieden niet altijd de beste prijs-prestatieverhouding.

Wat zijn de verschillen tussen DDR4 en DDR5? In dit achtergrondartikel hebben we al uitgebreid gekeken naar de verbeteringen van DDR5 ten opzichte van DDR4. In het kort komt het neer op nog hogere maximale geheugensnelheden, een hogere maximale geheugencapaciteit per module, een opdeling van een enkel 64bit-kanaal naar twee 32bit-kanalen per geheugenmodule, en de overstap naar een geïntegreerde stroomvoorziening op de geheugenmodule zelf.

Wat is EXPO?

Extended Profiles for Overclocking, ofwel EXPO, kan worden gezien als de directe tegenhanger van Intels XMP. Hiermee kan werkgeheugen eenvoudig worden overgeklokt naar snelheden die door de geheugenfabrikant worden ondersteund, maar de officieel ondersteunde maximumsnelheid vanuit de processor overstijgen. Ook bij EXPO draait het om overklokprofielen waarmee je de geheugenkit op de maximale ondersteunde snelheid van de geheugenfabrikant laat draaien. Die snelheid ligt meestal hoger dan de officieel maximaal ondersteunde snelheid van de processorfabrikant. Ryzen 7000-processors hebben van AMD officiële ondersteuning tot en met DDR5-5200 gekregen, en bij Ryzen 9000-processors is dat verhoogd naar DDR5-5600. Koop je sneller geheugen, wat inmiddels nauwelijks een meerprijs heeft ten opzichte van de zojuist genoemde snelheden, dan kun je net als XMP in het bios met één klik het EXPO-profiel activeren.

Maximale geheugensnelheden op Ryzen-processors, hoe zit dat?

Bij snelle geheugenkits moet de geheugencontroller in de processor ook snel werken om deze kloksnelheid te evenaren. Wordt de geheugensnelheid te hoog, dan kan de geheugencontroller niet meer stabiel werken en treden er fouten op, wat je bij werkgeheugen echt niet wilt. Om dat te voorkomen, wordt er ook wel gebruikgemaakt van een gear ratio, waarbij de geheugencontroller op een lagere snelheid dan het werkgeheugen draait. Als de verhouding tussen de kloksnelheid van de geheugencontroller en het geheugen niet 1:1 is, leidt dat tot een klein prestatieverlies in de vorm van enkele nanoseconden vertraging. Dat lijkt weinig en is het in het grotere geheel van een complete pc ook, maar voor werkgeheugen kunnen die paar nanoseconden een noemenswaardig verschil betekenen.

Geteste geheugenkits

Van Corsair, Gskill, Kingston en Patriot ontvingen we een aantal geheugenkits bedoeld om te testen op een Ryzen 9 9950X-processor. Corsair stuurde ons zijn Dominator Platinum RGB-kit, die op 6000MT/s draait en zowel EXPO als XMP ondersteunt. In de timings komen we geen bijzonderheden tegen, behalve dat de tRAS van deze kit iets lager is dan bij de andere deelnemers.

Daarnaast ontvingen we de nieuwe Trident Z5 Royal Neo van Gskill, die ook bij andere tweakers al interesse wekte door zijn lagere CAS-latency en true latency. Daar staat tegenover dat de tRAS vrij hoog is voor een DDR5-6000-kit, zelfs in vergelijking met snellere kits uit deze round-up. EXPO-support is aanwezig, maar XMP moet de Trident Z5 Royal Neo dan weer missen.

Kingston koos voor twee varianten van zijn Fury Beast RGB-kits. De snelheden komen in dit geval uit op 6000MT/s en 6400MT/s, met timings die dicht bij elkaar liggen. Op basis van die timings lijkt Kingston ons nipt de snelste DDR5-6400-kit te hebben opgestuurd. Ook komen we op beide sets ondersteuning voor zowel EXPO als XMP tegen.

Van Patriot ontvingen we tenslotte de Viper Venom RGB die op 6400MT/s draait en de Viper Venom op 7200MT/s. Vooral bij die laatste kit valt op dat hij vrij strakke timings heeft, in ieder geval in vergelijking met DDR5-7200-kits die we eerder hebben getest. Beide Patriot-kits ondersteunen wel XMP, maar geen EXPO.