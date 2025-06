De markt van prebuilt-pc's lijkt steeds meer belangstelling te wekken. Grote oems zijn daarin van oudsher actief, maar ook winkels en zelfbouwfabrikanten nemen hun aanbod steeds serieuzer. Maar hoe voeg je dan wat unieks toe? Cooler Master bouwt met de Cooling X een game-pc die de kennis van koeling bij dit bedrijf benut, door de behuizing zelf onderdeel te maken van een ingenieus waterkoelsysteem.

Op het eerste oog heeft de Cooler Master Cooling X wel wat weg van de recent door ons geteste Corsair One i500. Het is een ongeveer even hoog torentje dat smaller en minder diep is, en daardoor een inhoud van slechts 15 liter heeft, tegenover 22 liter bij de Corsair. Net als de One i500 maakt de Cooling X voor zowel de cpu als de gpu gebruik van waterkoeling, waarover op de volgende pagina meer.

Voor de gebruikte hardware maakt Cooler Master wel enkele andere keuzes. Terwijl de Corsair-pc een Intel-processor gebruikte, zit in de Cooling X een AMD Ryzen 9 7950X3D-processor. Dat is AMD's huidige topmodel van zijn reeks consumentenprocessors, met 16 cores waarvan de helft toegang heeft tot een extra 3D V-Cache. Het energiegebruik van de AMD-chip ligt aanzienlijk lager, waardoor koelproblemen en powerlimits zoals we die bij de Corsair zagen, hopelijk niet zullen voorkomen. Als videokaart kiest Cooler Master voor een RTX 4080, geen 4080 Super, maar de Cooling X is dan ook al iets langer op de markt.

Cooler Master Cooling X Processor AMD Ryzen 9 7950X3D Geheugen 64GB (2x 32GB) DDR5-5600 Videokaart Nvidia GeForce RTX 4080 Ssd Kingston Fury Renegade 2TB + Kingston NV2 2TB Voeding Cooler Master V850 SFX Gold OS Windows 11 Pro Afmetingen 26,6x14,9x37,2cm Volume 14,8 liter Prijs 4999 euro

Cooler Master bracht de Cooling X in oktober vorig jaar op de Europese markt voor 6999 euro. Inmiddels heeft het de prijs van het systeem fors verlaagd, naar 4999 euro. Standaard heeft het systeem twee jaar garantie, maar na registratie wordt dat met een jaar verlengd.