Voor elke gameconsole zijn wel draadloze headsets te vinden. Handig als je niemand uit zijn slaap wil houden tijdens nachtelijke speelsessies of als je games speelt waarbij communicatie met teamleden van belang is. Veel van die headsets zijn echter consolespecifiek of werken slechts in combinatie met een beperkt aantal systemen. Dat geldt niet voor de platformagnostische gamingkoptelefoons in deze round-up; die zijn stuk voor stuk te gebruiken met verschillende en vaak zelfs alle huidige consoles, pc’s, tablets en smartphones.

Voor deze round-up namen we vijf headsets onder de loep: de HyperX Cloud III Wireless, de Steelseries Arctis Nova 7X Wireless, de JBL Quantum 910X, de Steelseries Arctis Nova Pro Wireless – Xbox en de Logitech Astro A50 X. Het zijn alle vijf over-ears met een uitschuifbare of uitklapbare boommic. En voor de draadloze communicatie tussen zender en hoofdtelefoon gebruiken ze allemaal een eigen 2,4GHz-signaal zonder merkbare latency tijdens het gamen. Maar verder verschillen ze behoorlijk van elkaar.

Zo maken er drie verbinding via een USB-dongel, een gebruikt een kastje met USB-inputs en de vijfde heeft een basisstation met twee HDMI- en drie USB-ingangen, waartussen je met een knop op de headset kunt wisselen. Ook de prijzen lopen nogal uiteen. De HyperX Cloud III Wireless begint bij 132 euro, de Steelseries Arctis Nova 7X Wireless bij 169 euro, de JBL Quantum 910X bij 318 euro, de Steelseries Arctis Nova Pro Wireless bij 318 euro en de Logitech Astro A50 X bij 399 euro.

Met name die laatste twee zijn fors aan de prijs en de grote vraag is natuurlijk of dat riante prijsverschil zich terugbetaalt in de vorm van een betere geluidskwaliteit en meer gebruiksgemak. We bespreken de vier headsets op de komende pagina’s eerst individueel, van de goedkoopste tot de duurste, om daarna het draagcomfort, de accuduur en de audio- en chatprestaties groepsgewijs door te nemen.

Update 22-04-2024: de JBL Quantum 910X toegevoegd aan de round-up.