De Mugen-familie van fabrikant Scythe is misschien wel een van de bekendste reeks processorkoelers op de markt. Veel van die modellen zijn opgebouwd rondom een flink koelblok met daarop meestal een enkele 120mm-ventilator. Enige tijd geleden testten we onder andere de Mugen 5 Rev.C, die hetzelfde koelblok als zijn voorganger gebruikt, maar is voorzien van een andere ventilator.
De Kaze Flex II-fans op de Mugen 5 Rev.C kunnen bij gelijke geluidsproductie harder draaien dan de vorige Rev.B, en daarmee meer lucht verplaatsen. In de test was dan ook te zien dat de nieuwe revisie in veel gevallen beter presteert dan de voorloper. Op de laagste geluidsdruk van 15dB(A) bleef de Mugen 5 PCGH Edition, vernoemd naar het Duitse PC Games Hardware, echter nog altijd bovenaan staan. Deze koeler maakt gebruik van hetzelfde koelblok als de andere Mugen 5’s, maar dan met twee ventilators die ontwikkeld zijn voor een minimale geluidsproductie. Dat is onder andere bereikt door het maximale toerental op de PCGH tot slechts 800 te beperken. Uit onze testresultaten bleek al dat de Mugen 5 PCGH een indrukwekkende koeler is voor stiltefreaks, met de kanttekening dat de eigenschappen ook voor een duidelijk prestatieplafond zorgen als het om de maximale koelcapaciteit gaat.
Omdat de nieuwe ventilator op de Mugen 5 Rev.C bij de lagere geluidsniveaus in onze tests harder draait en beter presteert dan de Rev.B, kwam de vraag op wat een tweede ventilator zou toevoegen. Zorgt een extra Kaze Flex II-fan van de Scythe Mugen 5 Rev.C voor beduidend betere koeling op zowel lage als hoge geluidsniveaus, en heb je daarmee bovendien een echte PCGH-killer? Wij gingen op onderzoek uit en schroefden een tweede Kaze Flex II op onze Mugen 5 Rev.C, die we voor deze test met een knipoog hebben omgedoopt tot de Mugen 5 Tweakers Edition.
De test van een processorkoeler begint bij Tweakers met een geluidsmeting. Bij het testen van cpu-koelers zijn we vooral geïnteresseerd in de efficiëntie, dus hoe de koelprestaties zich verhouden tot de geluidsproductie. Een koeler die goede prestaties levert maar daarbij extreem veel herrie produceert, is immers minder aantrekkelijk dan een model dat deze koelprestaties benadert bij een veel lager geluidsniveau. Om een gelijk speelveld te creëren, testen we alle koelers allereerst op geluidsproductie, met een Larson Davis 831C-geluidsmeter gekoppeld aan een 378A04-microfoon die is voorzien van een preamplifier. Daarmee kunnen we nauwkeurig meten en hij heeft een lage noisefloor van 5,5dB(A). Vanwege onvermijdelijk omgevingsgeluid is de noisefloor van onze geluidsarme ruimte ongeveer 12dB(A). Om een veilige marge te nemen, kunnen we vanaf 14dB(A) consistente metingen uitvoeren. Deze waarde hanteren we dan ook als ondergrens.
In onze geluiddichte kamer meten we bij processorkoelers op 50cm afstand wat de geluidsproductie is als de ventilator op volle snelheid draait, oftewel de maximale fan duty via pwm. Vervolgens noteren we bij welk toerental de ventilator 30dB(A) en 20dB(A) produceert. We hebben voor deze waarden gekozen omdat 30dB(A) overeenkomt met de gemiddelde geluidsdruk in een huiskamer. De lagere waarde van 20dB(A) ligt daar precies 10dB(A) onder, wat een hoeveelheid is die het menselijk gehoor als een halvering of verdubbeling van het geluid ervaart. Ten slotte proberen we de ventilator van een processorkoeler ook nog 15dB(A) te laten produceren. Als de ventilator daartoe stabiel in staat is, worden ook de koelprestaties voor dit allerlaagste, praktisch onhoorbare, geluidsniveau meegenomen. Deze laatste test is voor de echte stiltefreaks bedoeld en zal voor de gemiddelde gebruiker minder relevant zijn, omdat 20dB(A) voor hem of haar al stil genoeg is. Niet alle koelers zullen in alle (sub)tests mee kunnen doen: sommige zijn daar ofwel te luid, ofwel te stil voor.
Testopstelling met sockets
Onze testopstelling is opgebouwd rondom zelfontworpen pcb’s waarop meerdere vermogensweerstanden zijn geplaatst. Deze configuraties hebben we gebaseerd op verschillende sockets. Allereerst gaat het daarbij om de AM4-socket, die de momenteel populaire Ryzen-mainstreamprocessors vertegenwoordigt. Daarnaast hebben we een pcb ontworpen voor Intels socket 2066, waarvan de iets oudere en ook minder zuinige Core X-processors bekend zijn. Als derde hebben we de socket voor Threadripper, waarmee we in staat zijn om de doorgaans speciale koelers voor dit platform te testen.
Net als bij onze vorige testmethode kiezen we ook nu weer voor vermogensweerstanden in plaats van een echte processor als warmtebron. Dit doen we omdat we hiermee veel nauwkeuriger de vermogensafgifte kunnen bepalen dan met een echt systeem, dat zelfs met alle turbofunctionaliteiten uitgeschakeld en met vaste spanningen nog steeds fluctuaties in de daadwerkelijke vermogensafgifte heeft, aangestuurd door de vele sensors op een moderne processor.
In het ontwerp hebben we geprobeerd om de indeling van echte Ryzen-processors, met hun ccx'en op de die, zo goed mogelijk na te bootsen bij het plaatsen van de vermogensweerstanden. We gebruiken verschillende 45W-vermogensweerstanden van Nikkohm, waarbij we met labvoedingen de spanning variëren om het gewenste vermogen te genereren.
Boven op de weerstanden zijn Alphacool Eissicht-thermalpads geplaatst met een dikte van 0,5mm en daar weer bovenop zit de vernikkelde koperen heatspreader. Met deze heatspreader erop zijn onze warmtebronnen wat afmetingen betreft geschikt om de origineel meegeleverde bevestigingsmaterialen voor de betreffende socket te kunnen gebruiken. Als koelpasta tussen de heatspreader en de desbetreffende processorkoeler gebruiken we altijd Gelid GC-Extreme. We kiezen specifiek voor vernikkelde koperen heatspreaders om enerzijds de warmteoverdracht optimaal te houden en anderzijds onze nieuwe testplatforms voldoende slijtvast te maken om er grote aantallen koelers op te kunnen monteren, te testen en weer te demonteren.
Net als bij het testprotocol voor behuizingen meten we de temperaturen bij processorkoelers met digitale TMP117-temperatuursensors, die tot 50 graden een nauwkeurigheid van een tiende graad Celsius hebben, en tot 100 graden van twee tiende graad Celsius. Dat heeft als voordeel ten opzichte van de oude, analoge methode dat metingen nauwkeuriger zijn en dat sensoren met een eventueel defect gemakkelijker kunnen worden vervangen omdat ze in de fabriek al zijn gekalibreerd.
Boven: van links naar rechts pcb's voor AM4, TR4/sTRX4 en socket 2066 Onder: de pcb's zijn voorzien van heatspreaders
Bij AM4 is de temperatuursensor tussen de twee rijen met weerstanden in geplaatst. Bij Threadripper hebben we drie sensors geplaatst, verspreid over het pcb, en bij socket 2066 zit een enkele sensor naast de weerstanden. Elke sensor is thermisch verbonden aan een weerstand via een dunne koperbaan, die direct onder de weerstand de temperatuur kan meten.
Warmtetest
Voor de warmtetests met processorkoelers blijven we gebruikmaken van onze huidige testkamer. Deze bestaat uit een geïsoleerde box met een testcompartiment van 55x55x28cm. Aan de voorzijde van dit compartiment zitten drie grote, langzaam draaiende ventilators die lucht aanvoeren, terwijl aan de achterzijde één uitlaatventilator is aangebracht. In een gevouwen luchtkanaal aan de voorzijde van de kast zijn twee Selfa-warmte-elementen van 400W aangebracht, elk voorzien van een ventilator. Vlak voor de ingang van de testkamer is een temperatuursensor aangebracht die meet hoe warm de lucht is die de testkamer wordt ingeblazen. Door het closed-loopsysteem met een Rex-c700-pid-controller kunnen we de temperatuur zeer constant houden. De pid-controller meet continu wat de temperatuur van de aangevoerde lucht is, waarna de controller indien noodzakelijk extra warmte kan laten opwekken door de warmte-elementen. Op deze manier kunnen we de temperatuur in de warmtebox nauwkeurig aansturen en constant houden.
Om verschillende redenen hebben we bij onze tests gekozen voor een luchttemperatuur van 35 graden. Ten eerste zijn de warmte-elementen onder alle omstandigheden krachtig genoeg om deze temperatuur vast te houden, zelfs als de omgevingstemperatuur slechts 18 graden is. Daarnaast wordt het in ons testlab (hopelijk) nooit warmer dan 35 graden, zodat we nooit lucht aanvoeren die warmer is. Daarnaast is de aanwezigheid van enige warmte rondom de koeler realistisch, want in een echt systeem produceren andere componenten, zoals de voeding, het moederbord en de videokaart, ook warmte. De basistemperatuur moet ook weer niet te hoog worden, omdat we goed willen zien waartoe de cpu-koelers in staat zijn. Een omgevingstemperatuur van 35 graden is, zo hebben we ook in afzonderlijke tests voor behuizingen gezien, een representatieve weergave van de temperatuur in een echt systeem.
We testen de processorkoelers op ons platform met verschillende vermogens, door middel van de Statron- en Tenma-labvoedingen. Bij AM4, de normale Ryzen-processors, hebben we gekozen voor 105 en 140W. Deze waarden komen overeen met respectievelijk de tdp en powerlimiet van high-end Ryzen-processors op socket AM4. Op socket 2066 hanteren we 130 en 165W als twee scenario's. Bij socket sTRX4/TR4 (Ryzen Threadripper) hebben we gekozen voor 250 en 300W vermogen. Naar ons idee sluiten deze waarden het best aan bij het energiegebruik onder hoge of volle belasting van de snelste processors op deze sockets.
Socket
Vermogen test 1
Vermogen test 2
Gezamenlijke limiet weerstanden
AM4
105W
140W
225W
2066
130W
165W
270W
TR4/sTRX4
250W
300W
450W
We hanteren de gegevens in de bovenstaande tabel voor towerkoelers op de desbetreffende platforms. We testen bij deze vermogens alle eerder besproken ventilatorstanden. Als we op een later moment ook lowprofile-koelers voor ITX-systemen gaan vergelijken, willen we die ook op lagere vermogens - zoals 65W - testen.
De warmtetest duurt na het opwarmen tien minuten. We hebben voor die tijdsduur gekozen omdat uit onze tests blijkt dat elke luchtkoeler dan zeker ‘verzadigd’ is en de doeltemperatuur voor onze test is bereikt. We meten de stand van zaken echter niet enkel op dat moment: de hele duurtest wordt gelogd, waarbij elke seconde een waarde wordt genoteerd. De temperatuur die we uiteindelijk rapporteren, is het 98e percentiel van de hele log. Kortgezegd gooien we de hoogste twee procent van de gelogde waarden weg om incidentele uitschieters uit de analyse te houden. De hoogste temperatuur van de resterende 98 procent van de waarnemingen is het 98e percentiel. Dit percentiel sluit naar ons idee beter aan bij het doel van de duurtest dan het noteren van enkel een kortstondige maximumtemperatuur.
Geluidsproductie
De twee ventilators op onze Mugen 5 zorgen samen op volle snelheid voor een hogere geluidsproductie dan het enkele exemplaar op de Rev. C produceert. Het toerental is daarbij uiteraard wel nagenoeg gelijk, en dat is flink hoger dan dat van de PCGH-versie, die dankzij deze eigenschap zo stil blijft.
De Mugen 5 Tweakers Edition zet op ons AM4-testplaform wisselende resultaten neer. Zoals eerder besproken, kan de Kaze Flex II-ventilator op de Rev.C weliswaar harder draaien dan de Kaze Flex-fan op de Rev.B, maar met een tweede exemplaar gemonteerd moet de draaisnelheid flink omlaag om op 15dB(A) uit te komen. Met minder dan 500 toeren per minuut legt de Tweakers Edition het in de 15dB(A)-tests af tegen de Rev.C, die met een enkele ventilator op iets hogere snelheid wat beter presteert. De PCGH-Edition blijft hier helaas al helemaal buiten bereik.
In de 20dB(A)-test gaat het de Tweakers Edition met een minder dramatisch toerental al een stuk beter af, maar de voorsprong op de Rev.C is niet groot en wordt in de 30dB(A)-test bovendien nog kleiner. In dat laatste geval is ook de Mugen 5 Rev.B dicht in de buurt te vinden, wat alleen maar aangeeft dat extra airflow op het identieke koelblok van alle Mugen 5's in dit scenario niet tot betere koelprestaties leidt.
Op volle ventilatorsnelheid zien we als laatste nog dat de Tweakers Edition marginaal beter presteert dan de Mugen 5 Rev.C, al staat daar dus een hogere geluidsproductie tegenover.
Op socket 2066 zien we in de 15dB(A)-test dezelfde uitdaging voor de Mugen 5 Tweakers Edition als op de vorige pagina bij AM4. Het toerental van het Kaze Flex II-ventilatorduo moet voor de test te ver omlaag worden gedraaid om nog koelprestaties te kunnen bieden die de prestaties van de Rev.C overtreffen. Vooral in de test op 165W levert dat een achterstand op, en de voorsprong van de PCGH-Edition wordt er alleen maar groter op.
In de 20dB(A)-tests weet de Mugen 5 Tweakers Edition zich niet te onderscheiden van de Rev.C, die met een enkele - maar sneller draaiende - fan nagenoeg dezelfde koelprestaties neerzet. In de 30dB(A)-test op 165W is er wel positief nieuws, want de Tweakers Edition zet hier met een marginaal lager toerental dan de Rev.C een beter resultaat neer. Op maximale ventilatorsnelheid levert de tweede ventilator op de Tweakers Edition ook hier geen meerwaarde op.
De Scythe Mugen 5 Rev.C presteert dankzij een verfijnde ventilator betere dan zijn voorganger, vooral bij lagere geluidsniveaus. Zowel de Rev.B als de Rev.C maken gebruik van een enkele 120mm-fan, terwijl de Mugen 5 PCGH Edition twee langzamer draaiende ventilators gebruikt. Of het toevoegen van een extra ventilator op de Rev.C tot nog betere koelprestaties leidt, heb ik in deze review onderzocht. Met het plaatsen van een tweede Kaze Flex II-fan werd het experiment genaamd Mugen 5 Tweakers Edition geboren.
In onze eerdere review van de Mugen 5 Rev.C was de conclusie dat de kracht van deze koeler voor een groot deel in het koelblok zelf zit. Onze testresultaten met de Tweakers Edition onderstrepen dat, omdat Scythe precies hetzelfde koelblok voor de Mugen 5 Rev.B, Rev.C en PCGH Edition gebruikt. Op papier klinkt het interessant om op de Mugen 5 een tweede Kaze Flex II-ventilator te gebruiken; bij gelijke geluidsproductie ligt het toerental immers hoger dan bij de vorige generatie. Op onze Mugen 5 Tweakers Edition geeft de tweede ventilator over de gehele linie marginaal betere koelprestaties, maar zoals wel vaker hangt het van het scenario af wat de toegevoegde waarde is.
In de praktijk hebben we gezien dat twee van deze ventilators samen hun draaisnelheid moeten terugschroeven om op hetzelfde geluidsniveau als een enkele Kaze Flex II uit te komen, en het hangt sterk van de gewenste geluidsdruk af hoeveel langzamer de twee ventilators daarvoor moeten draaien. In alle 15dB(A)-tests presteerde de Mugen 5 Tweakers Edition juist mínder goed dan de Rev.C, en daar lag het toerental dan ook 33 procent lager. In de 20- en 30dB(A)-tests koelde de Tweakers Edition wel beter, maar daar is de voorsprong doorgaans verwaarloosbaar klein. Enkel op socket 2066 met 165W vermogen presteert de Mugen 5 Tweakers Edition in de 30dB(A)-test echt beter dan de Rev.C. Op maximale ventilatorsnelheid is het verschil dan weer niet noemenswaardig.
In vergelijking met de Mugen 5 Rev.C en onze Tweakers Edition laat de PCGH Edition vooral twee dingen heel duidelijk zien. Allereerst is, zoals al genoemd, het koelblok erg goed in het opnemen van vermogen. Ten tweede zijn de ventilators uitstekend afgestemd op het koelblok en een stille werking. De Mugen 5 Tweakers Edition combineert helaas niet de beste eigenschappen van de Mugen 5 Rev.C en PCGH Edition, maar dat bewijst eigenlijk alleen maar dat er over de prestaties van die twee koelers amper valt te klagen.