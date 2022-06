Front-end development bij a.s.r.: "Het is hier echt pionieren"

De programmeerwereld staat nooit stil. En Senior Front-End Developer Maarten Petiet ontwikkelt mee. Bij a.s.r. ontwikkelt en optimaliseert hij functionaliteiten voor verschillende websites, waardoor onder meer klanten van de financiële dienstverlener zoveel mogelijk zelf kunnen doen. "Mijn werk is heel visueel. Ik sprak bijvoorbeeld laatst iemand die een product van a.s.r. wilde afsluiten. Ik kon precies laten zien welke onderdelen ik gebouwd had. Dat vind ik kicken."

a.s.r. is op 23 juni aanwezig op de Tweakers Developers Summit in Utrecht, waar meer dan vijfhonderd developers samen komen voor inspirerende keynotes en tech talks. De financiële dienstverlener gaat de komende tijd nog meer werk maken van de perfecte klantbeleving. Van de ruim vierduizend medewerkers zijn er meer dan zeshonderd IT'er. Zij geven samen vorm aan de digitale agenda, die ambitieus is. Eind 2023 moet er één online omgeving zijn, waarin klanten direct toegang hebben tot hun persoonlijke producten en relevante informatie ontvangen. Het grootste deel van de klanten moet dan 'digitaal aangesloten' zijn; communicatie wordt digitaal ingericht met selfservice waar het kan en persoonlijk waar het nodig is.

Als Front-End Developer op de afdeling Klant & Digitaal is Maarten continu bezig met de digitalisering van a.s.r. "Ik ontwikkel en optimaliseer functionaliteiten voor de websites van a.s.r., die we zelf hebben gebouwd en onderhouden. Momenteel werk ik bijvoorbeeld mee aan het ontwikkelen van de ‘mijn’-omgeving voor Schade, waar klanten makkelijk digitaal hun zaken kunnen gaan regelen. Ik draag direct bij aan een betere klantbeleving."

Agile werken en experimenteren

a.s.r. behoort tot de top 3 verzekeraars van Nederland en biedt via de merken a.s.r., Ditzo, Europeesche Je bouwt continu aan nieuwe en bestaande functionaliteiten, apps, portals en websites. Verzekeringen, Ardanta en Loyalis producten en diensten aan op het gebied van verzekeren, pensioenen en hypotheken voor consumenten en MKB. Daarnaast is het bedrijf actief als vermogensbeheerder en belegger. Om te zorgen dat er op al die gebieden stappen worden gemaakt, werkt men binnen de ICT-functies vooral agile. Als UX designer, developer of tester bouw je - steeds in sprints - continu aan nieuwe en bestaande functionaliteiten, apps, portals en websites.

Voor de verschillende platforms gebruikt a.s.r. onder andere Vue.js, .Net core, Sitecore headless, Dynamics 365, Azure data diensten en Outsystems. De pipelines worden geautomatiseerd voor software en infrastructuur met Azure Dev/Ops. Ontwikkelteams krijgen de ruimte om te experimenteren en dit werpt duidelijk zijn vruchten af. De cloudinrichting van a.s.r. kreeg van Microsoft als eerste in Nederland een best practice score. En in de afgelopen jaren heeft a.s.r. met de a.s.r. Vitality app en de chatbot op www.asr.nl laten zien dat ze over digitaal lef beschikt.

Met de neus in de boter

Maarten kwam bij a.s.r. binnen als developer voor een lowcode platform om bedrijfsprocessen te structureren en automatiseren. Toen het ontwikkelwerk binnen dit platform steeds meer afnam, ging hij op zoek naar een andere rol binnen a.s.r. Hij solliciteerde voor de functie van Front-End Developer voor de nieuwe website van a.s.r. en viel met zijn neus in de boter, omdat op dat moment net was gekozen voor een chatbot als basis voor de nieuwe website. "Bij de ontwikkeling ervan waren we echt aan het pionieren; we werden gestimuleerd om te experimenteren en te innoveren."

Van zijn werk geniet Maarten nog altijd. "Wat ik doe is heel visueel en de impact direct zichtbaar. Ik sprak bijvoorbeeld laatst iemand die een product van a.s.r. wilde afsluiten en wist dat ik bij a.s.r. werkte. Hij liet me de pagina van a.s.r. Vitality zien en ik kon precies laten zien welke onderdelen ik gebouwd had. Dat vind ik kicken." De stimulans om te experimenteren en te innoveren ervaart hij elke dag op zijn werk. "Ons team is snel gegroeid en we hebben de afgelopen tijd meerdere grote en interessante projecten opgepakt. Zo heb ik bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van de werkenbij-site."

Ruimte om te blijven groeien

"Ik ben vooral trots op mijn werk als het echt goed gebouwd is: als alle code op een goede manier geschreven is en er uniformiteit is op en tussen de verschillende websites van a.s.r." Om deze uniformiteit te bereiken zijn goede afspraken nodig over hoe functionaliteiten eruitzien en hoe onderdelen gebruikt mogen worden. Daarom werkt Maarten met collega's aan een design system. "Daarmee stimuleren we alle designers en ontwikkelaars, verspreid over meerdere teams, om dezelfde generieke componenten te gebruiken. Daarvoor moeten we best wat werk verrichten, maar dat is een uitdaging waar ik blij van word."

"Ik werk hier nu al acht jaar maar ik heb nooit het gevoel dat ik meer dan een jaar hetzelfde doe" In de tijd die Maarten nu werkt bij a.s.r. heeft hij veel ruimte ervaren om goed te kunnen werken en groeien. "Ik werk hier nu al acht jaar, maar ik heb nooit het gevoel dat ik meer dan een jaar hetzelfde doe. Het vertrouwen en vrijheid die ik vanaf het begin kreeg hebben daaraan bijgedragen. Ik zie dat in mijn huidige Scrumteam ook terug. We werken in sprints van twee weken, waarin we zelf aangeven hoeveel werk wij kunnen verrichten. Daar komt nog bij dat er veel speelruimte is om onze expertises in de praktijk te brengen." Het gevolg is dat Maarten grip heeft op zijn werk en ook op zijn eigen ontwikkeling. "Afgelopen januari heb ik een promotie gemaakt en ik ben nu precies waar ik wil zijn. Ik kan me voorstellen dat ik in de toekomst meer richting de architectuur ga, maar voor nu vind ik ontwikkelen nog veel te leuk!"

Benieuwd geworden naar IT bij a.s.r.? Bezoek dan ook de stand van a.s.r. Tweakers Developers Summit op 23 juni in Utrecht. Meer info over het event, waaronder tickets, tijden en het programma, klik hier.