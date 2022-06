App Tweakers Developers Summit 2022 is live, allerlaatste kaarten beschikbaar

De Tweakers Developers Summit 2022 gaat bijna van start: 23 juni 2022 gaan de deuren van DeFabrique in Utrecht voor jullie open. Voor bezoekers die goed beslagen ten ijs willen komen; de speciale Developers Summit 2022-app is nu live en hier te downloaden voor Android en iOS. Van plan om te komen maar nog geen tickets? Bestel ze snel onderaan dit artikel want we hebben nog maar enkele kaartjes beschikbaar!

De aanwezige partners a.s.r., KPMG, Prodrive, Jumbo, Politie, Schuberg Philis, NS, KPN, Prodrive, DDA, Capgemini, F5, Rijksoverheid, Outsystems, Bol.com en Aegon hebben eigen stands en Tweakers zelf is aanwezig om met jullie in gesprek te gaan.

De Tweakers Developers Summit-app is deze week live gegaan voor Android en iOS hiermee kan je onder andere alle sprekers bekijken, je mening geven over diezelfde sprekers nadat ze een talk hebben gehouden en je eigen programma maken. Handig: als je op een spreker klikt, kun je deze bookmarken, aanvullende notities maken en direct de ruimte zien waar de talks gehouden worden. Verder kun je het complete programma bekijken en notificaties beheren. Een ideale compagnon tijdens het event op 23 juni.

Talks en masterclasses

Vervelen hoef je je de 23e juni in ieder geval niet. Zo legt Felienne Hermans, associate professor aan de Universiteit Leiden, in haar keynote uit hoe je brein informatie verwerkt en hoe die principes toe te passen zijn op het lezen en schrijven van code. Dylan Beattie belicht tijdens zijn lezing ‘The Art of Code’ juist die code die alleen bestaat omdat iemand hem ooit wilde schrijven, zonder per se direct een universele functie of commercieel doel te hebben. En trendwatcher David Mattin neemt je mee op een rondleiding door de virtuele en gesimuleerde werelden van de toekomst. Want hoe zit het nu precies met die metaverse?

Tweaker stand

Zoals eerder gemeld heeft Tweakers zelf dit jaar te vinden ook een stand. Productowners en developers gaan met tweaker-bezoekers in gesprek over wat we volgens hen moeten verbeteren op de website, redactieleden modereren talks en community manager Moonsuger is van de partij.

Scoor nu de allerlaatste kaarten!

Op dit moment zijn we bijna uitverkocht dus als je van plan was om te komen, is dit het moment om kaarten te bemachtigen. Reguliere tickets (299 euro) zijn nog steeds te koop, al komt het einde van de stapel rap in zicht. Mocht jouw werkgever de tickets betalen, dan krijg je uiteraard een factuur voor de administratie bijgevoegd. Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met partners.

Kijk hier voor het privacybeleid van Tweakers.



* We volgen het COVID-19-beleid vanuit de overheid dat in juni 2022 voor evenementen geldt. Mocht het evenement in juni niet door kunnen gaan vanwege eventuele maatregelen, dan worden de kosten van je ticket gerestitueerd.