Tweakers zoekt een redacteur audio en tv om het reviewteam te versterken

Weet jij alles van audio- en videoproducten? Heb je een kritisch oor én bijt jij je graag vast in de technologie van noisecancellinghoofdtelefoons, soundbars en streamingspeakers? Heb je daarnaast ook een voorliefde voor televisies en projectoren en wekken termen als frequentierespons, harmonische vervorming, Delta E, contrastratio en kleurruimte meteen jouw interesse? Dan komen we graag met je in contact, want we zijn op zoek naar een redacteur voor het reviewteam van Tweakers.

Wat ga je doen?

Als reviewredacteur met een focus op audio- en videoproducten, is het jouw taak om deze markten op de voet te volgen, trends te duiden en producten te recenseren. Samen met ons testlab keer je de nieuwste producten binnenstebuiten en kom je er alles over te weten. Zo houd jij onze lezers op de hoogte en geef je het beste advies. Dit doe je in de vorm van previews, reviews, achtergronden, round-ups en Best Buy Guides.

We zoeken iemand met een kritisch gehoor die in staat is een beschrijvend oordeel te vellen over de geluidsweergave van de nieuwste headsets, oordoppen, connected speakers en soundbars. Daarnaast duik je graag in de technologie van moderne audioapparatuur, gids je onze bezoekers door het woud aan mogelijkheden en technische standaarden, en werk je samen met ons testlab om audioproducten door te meten op het gebied van frequentiekarakteristiek, vervorming en noisereduction. Je vervult bovendien een centrale rol bij de verdere ontwikkeling van onze testprocedures van audioproducten.

Secundair houd jij je bezig met het recenseren van televisies en projectoren. Een scherp oog is daarvoor vereist. Daarnaast verdiep jij je ook graag in de manier waarop televisies werken. Je kunt precies uitleggen wat het verschil is tussen lcd, woled en rgb-oled, staat te popelen om de kleurnauwkeurigheid van nieuwe televisies door te meten en je zoekt graag uit hoe de beeldverwerking van verschillende fabrikanten zich tot elkaar verhoudt.

Onze ideale kandidaat is iemand die:

een passie heeft voor technologie in brede zin;

in het bijzonder geïnteresseerd is in alles wat met technische ontwikkelingen op het gebied van audio- en videoapparatuur te maken heeft;

audioproducten subjectief kan beoordelen én daarnaast graag objectief verifieerbare testdata verzamelt en die duidt voor onze bezoekers;

een passie heeft voor audio en zich daarbij vooral graag richt op het beoordelen van producten die voor een breed publiek aantrekkelijk zijn;

de markt voor televisies met interesse volgt, weet welke ontwikkelingen er spelen en zich wil verdiepen in aspecten als kleurruimte, kleurtemperatuur, Delta E, gamma, contrastratio, hdr, vrr en input lag en deze aspecten gaat duiden voor onze bezoekers;

affiniteit heeft met de doelgroep van Tweakers;

snel kan schrijven, maar dan wel foutloos en accuraat;

idealiter ervaring heeft met (product)fotografie en fotobewerking.

Journalistieke ervaring is een sterk voordeel, maar niet noodzakelijk.

Over ons

Je werkplek is Tweakers HQ aan de Jacob Bontiusplaats in Amsterdam. De sfeer bij Tweakers is los, maar ook gedreven. We proberen onze bezoekers het ultieme techplatform te bieden dat ze verdienen en houden elkaar daarom scherp. Tussen de bedrijven door is er genoeg tijd voor ontspanning, met bijvoorbeeld gaming en het bespelen van de nieuwste producten die zijn binnengekomen. Tweakers is onderdeel van DPG Media, uitgever van onder andere de Volkskrant, Trouw, AD en Het Parool.

Als het grootste mediabedrijf van Nederland staan we open voor alle talent in de maatschappij.

Wat bieden wij?

een 36-urige werkweek;

een salaris passend bij kennis en ervaring;

een keuzebudget van 12 procent (waarvan 8 procentpunt vakantiegeld);

een jaarlijkse winstdeling;

flexibiliteit om deels thuis en deels vanaf de redactie te werken;

de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen via de interne Academy van DPG.

Solliciteren, en dan?

Heb je direct zin om aan de slag te gaan als reviewredacteur bij Tweakers? Reageer dan uiterlijk 9 maart 2022 via dit formulier met jouw cv en motivatie. Je krijgt na de sluitingsdatum van de vacature altijd een reactie. Zit je bij de eerste selectie, dan zullen we telefonisch contact met je opnemen om een gesprek in te plannen. Eerst nog wat meer weten? Stuur dan een mailtje naar Eric van Ballegoie (eric@tweakers.net).

