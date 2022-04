Is de 100 inch grote Hisense Laser TV dé voetbal-tv?

Hisense laat zich steeds meer zien in de Benelux, onder meer als sponsor van het Europees kampioenschap voetbal. Het merk valt echter ook op met toestellen zoals de 100L5F-B12 Laser TV. Het toestel, dat een projectiediagonaal van 100 inch heeft en 4k-beeld in Ultra HD-kwaliteit levert, brengt elke overtreding en ieder doelpunt haarscherp in beeld.

Onlangs werden tweakers in een artikel uitgedaagd om deel te nemen aan de Hisense EK-actie. Ze maakten kans op deelname door een foto te mailen van hun trouwe televisie-set-up die wel een upgrade kan gebruiken. Bij één gelukkige winnaar is Hisense samen met Tweakers de 100L5F-B12 Laser TV komen installeren, waarop deze tweaker een week lang het EK kon ervaren met een toestel dat in de winkel een adviesprijs heeft van 4999 euro. De set bestaat uit een laserbeamer (547×158×346 mm) en alr-scherm (2244×1257×31 mm). Hij heeft een projectiediagonaal van maar liefst 100 inch en biedt 4k Ultra-HD-beeldkwaliteit met een resolutie van 3840×2160. Doordat de laserbeamer op een kleine afstand van het projectiescherm staat - minder dan 30 centimeter- is hij eenvoudig te plaatsen en loopt niemand tijdens het beslissende doelpunt door de projectie heen, zoals bij de meeste andere beamers wel regelmatig gebeurt. De winnende tweaker bleef na afloop van de testperiode niet met lege handen achter, want Hisense heeft een 55U8QF-tv laten staan.

Hisense Laser TV

De Hisense Laser TV biedt ondersteuning voor HDR10, HLG, Dolby Atmos, Ultra HD-upscaling en de decoderingformaten H.264, HEVC (H.265), MPEG2, MPEG4, MVC, VC1 en VP9. De Laser TV heeft daarnaast 10 bit kleurdiepte, projecteert 2700 lumen, produceert tot 1,07 miljard kleuren en gebruikt MEMC-technologie voor het inschatten en compenseren van bewegingen, zodat snelle en bewegende beelden vloeiend worden weergegeven.



Dat zijn veel specificaties, maar het komt allemaal pas écht tot leven door presets voor verschillende soorten content te gebruiken. Zo is er de speciale sportmodus waarmee je met één druk op de knop sportbeelden nog levendiger en beter in beeld brengt. "De sportmodus verandert een aantal beeldinstellingen, zoals kleurinstellingen, helderheid en contrast”, zegt Bart Bressers van ATAG Benelux, dat in de Benelux de distributie van de Hisense-toestellen verzorgt. “We passen beeldverbeteraars toe, in dit geval Smooth Motion, om bewegende beelden scherper weer te geven. Een strak geschoten bal geeft soms wat 'vertekening' op het scherm, maar met Smooth Motion is daar geen sprake meer van."

De Laser TV van Hisense maakt ook gebruik van Pure Color, een techniek die zorgt voor levendige en natuurlijke kleuren zonder te veel verzadiging. "Om het heel simpel uit te leggen: als je naar iemands gezicht kijkt, zie je niet één kleur, maar allerlei kleurschakeringen. Hoe beter een toestel dat kan weergeven, hoe vloeiender de kleuren zijn. Daar zorgt Pure Color voor." Een ander belangrijk aspect is de resolutie. De laserbeamer kan 4k afbeelden door middel van lens shifting. "Beelden worden op basis van full hd getoond, maar door elke pixel een halve pixel diagonaal op te schuiven en vier keer achter elkaar te projecteren, creëren we dezelfde scherpte als bij native 4k."

Alle televisiefuncties

Hisense verwacht dat vooral film- en sportliefhebbers enthousiast worden van de Laser TV. "Je creëert hiermee immers een mooie bioscoopervaring voor thuis. En voor sportliefhebbers is er niets leuker dan naar bijvoorbeeld de Formule 1 of voetbal te kijken op een echt groot scherm." Naast film- en sportliefhebbers is er nog een andere doelgroep: zakelijke gebruikers. "In ieder kantoor hangt wel een scherm voor het delen van presentaties tijdens meetings. Als de groep waarvoor je presenteert wat groter wordt, is het ideaal om dit op een groter scherm te kunnen doen."

Een verschil met een digitale beamer is dat de Laser TV over alle bekende televisiefuncties beschikt, zoals een digitale tv-ontvanger, smartplatform en geluidssysteem. Heb je bijvoorbeeld een Ziggo-abonnement, dan kun je het Ziggo-aanbod ermee ontvangen. Het toestel bevat naast een kabelontvanger tevens een satelliet- en Digitenne-ontvanger. Met de smartfunctie kun je onder andere video on demand-diensten bekijken. Op het platform van Hisense zijn de diensten van YouTube, Netflix en Amazon Prime beschikbaar, evenals veel lokale content. In Nederland gaat het daarbij bijvoorbeeld om NPO Start, KIJK en Nlziet.



Daarnaast heeft de Laser TV een geïntegreerd geluidssysteem dat Dolby Atmos ondersteunt, voor een mooi ruimtelijk geluid. De belangrijkste eigenschap van de Laser TV is misschien wel de manier waarop Hisense ervoor zorgt dat een mooie beeldkwaliteit wordt gegarandeerd. "We leveren de Laser TV inclusief alr-scherm, iets wat veel andere aanbieders niet doen. Dat maakt de installatie van je set-up een stuk gemakkelijker, maar de belangrijkste reden is dat we een ultra short throw-beamer gebruiken die op dertig centimeter afstand van het scherm projecteert, in een schuine hoek. Daarvoor zou in principe ook een witte muur kunnen worden gebruikt, maar dan moet die muur wel heel vlak zijn. Onder zo'n schuine hoek zorgt elke oneffenheid in de muur voor schaduwlijnen en ook is de helderheid dan een stuk lager."

Ambient light projection-scherm

Het blijft echter wel projectietechnologie, tekent Bart aan. "Een laserbeamer projecteert door middel van een lichtbron, maar anders dan bijvoorbeeld een led-toestel heb je geen scherm met een backlight. Daarom gebruiken wij een speciaal ambient light projection-scherm zodat je weinig helderheid verliest. Zodra er licht op het scherm komt vanuit een andere richting dan de projector zelf, reflecteert het scherm dit weg. Dat is belangrijk, want bij beamers moet je toch altijd de ruimte verduisteren voor een goed beeld. Dankzij het scherm én het gegeven dat we gebruikmaken van een laserbeamer met een hogere lichtintensiteit dan een normale lamp, heb je een volwaardige vervanger van een televisietoestel die ook gewoon overdag te gebruiken is."

De installatie van de Laser TV kost misschien iets meer tijd dan die van een led- of lcd-toestel, maar is zeker niet lastiger, stelt Bart. Met de meegeleverde mal is het scherm binnen een mum van tijd aan de muur gemonteerd en het kalibreren van de laserbeamer kan zowel handmatig als automatisch, met een QR-code. "In het laatste geval moet je met de Laser TV wel op hetzelfde netwerk zitten als met je telefoon. Maar vervolgens scan je de code en stel je eenmalig de laserbeamer in, zodat het beeld precies in de omlijning van je scherm past."

Ook voor gamen?

De beeldkwaliteit is indrukwekkend en zeker met het grote beeldformaat is de Laser TV geschikt voor de casual gamer. Hardcore gamers zullen echter eerder kiezen voor een andere oplossing, en dat heeft vooral te maken met inputlag. Ook hebben nieuwe spelconsoles, zoals de laatste Xbox- en Playstation-generaties, de mogelijkheid om te gamen met 4k-beelden en 120fps.

Het Hisense-toestel ondersteunt alleen 4k en 60fps, omdat het een HDMI 2.0-aansluiting heeft en dus geenn HDMI 2.1. "De inputlag is voor films en sport minder belangrijk, wat het voornaamste focusgebied is geweest bij de ontwikkeling van dit toestel. Wel hebben we een game-mode als preset, die een aantal van de eerder genoemde beeldverbeteraars uitzet. Deze zorgen weliswaar voor scherpere beelden, maar ook voor een grotere inputlag." Mocht je na een EK-wedstrijd helemaal in de stemming zijn om een potje FIFA21 op je console te spelen (om de prestaties van Oranje na te spelen of te verbeteren), dan leent de Hisense 100L5F-B12 Laser TV zich daar dus ook prima voor.

Marktontwikkeling

Grote sporttoernooien zijn voor makers van televisietoestellen altijd belangrijk omdat ze een sales-impuls betekenen. Behalve de 100 inch grote Laser TV lanceert Hisense deze maand ook nog een 120-inchvariant. Van de 80-inchversie is juist afscheid genomen, vertelt Bart. "We zien dat de markt aan het veranderen is, met steeds meer QLED- en lcd-schermen in grotere beeldformaten." Ook zal Hisense begin volgend jaar nog een Laser TV introduceren met een driedubbele laser. "Het verschil met de enkelvoudige lasertechniek in de huidige toestellen is dat een driedubbele laser een nog betere beeldkwaliteit geeft, doordat elke laser een eigen rgb-kleur voor zijn rekening neemt."

Meer weten over de Laser TV van Hisense? Kijk ook op de campagnepagina voor het EK.