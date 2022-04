Smartlaptops.nl naar Nederland - Maak kans op een ASUS-gaminglaptop van 999 euro

Smartlaptops.nl, een nieuwe webshop van het Belgische bedrijf SHS Computer, komt naar Nederland. Met een bijzonder concept - waarbij volledig nieuwe ASUS-laptops worden aangeboden als 're-newed' - willen de Belgen de Nederlandse markt bestormen. Om dat heugelijke feit te vieren, maken communityleden kans op een ASUS ROG Strix-gaminglaptop ter waarde van 999 euro!

Als Nederlanders aan één ding een hekel hebben, is het wel om ergens te veel voor te betalen. Dat verklaart direct het onverminderde succes van Tweakers’ Pricewatch. Nieuwe elektronica aanschaffen is nu eenmaal een dure aangelegenheid en waarom zou je voor een nieuwe televisie of laptop tientallen of zelfs honderden euro’s meer betalen als exact hetzelfde apparaat elders goedkoper wordt aangeboden? SHS Computer begrijpt dit en lanceert met Smartlaptops.nl een website die er serieus rekening mee houdt door ASUS-laptops aan te bieden die tot wel 30 of zelfs 40 procent goedkoper zijn dan de huidige marktprijs.

Korting in de webshop Smartlaptops.nl Om te vieren dat Smartlaptops.nl naar Nederland komt, is speciaal voor de Tweakers-community een korting in het leven geroepen waar je gebruik van kunt maken in de Smartlaptops.nl-webshop. Je krijgt 5 procent korting op alle artikelen in de website door de code 'TWEAKERS5%OFF' te gebruiken. De kortingscode is geldig t/m 24 juli 2021.

15000 units per jaar

SHS Computer SPRL, opgericht in 1997, is gevestigd in de regio Luik en gespecialiseerd in de assemblage, marketing en aftersales-service van pc's, notebooks en servers. Het bedrijf heeft de grootste voorraad van België direct in de winkel beschikbaar, van ​​desktop-pc's, laptops en reserveonderdelen tot computercomponenten en smartphones. Het bedrijf verkoopt zo'n 15.000 producten per jaar.

Volledig nieuwe ASUS-laptops met veel korting

Via het concept Smartlaptops.nl hopen de Belgen de Nederlandse markt te verleiden door nieuwe ASUS -laptops zonder handleiding en aanverwante zaken aan te bieden.

ASUS is een grote en betrouwbare speler op de elektronicamarkt. De Taiwanese multinational produceert desktopcomputers, laptops, netbooks, mobiele telefoons, netwerkapparatuur, monitoren, wifi-routers, projectoren, moederborden, grafische kaarten, optische opslag, multimediaproducten, randapparatuur, wearables, servers, werkstations en tablet-pc's. Het bedrijf biedt apparatuur voor iedere beurs. Het laptopsegment alleen al telt 21 verschillende labels/series, waarbij de ZenBook in het zakelijke segment hoge ogen gooit en bij gamers de ROG-serie met zijn hoge specificaties wereldwijd bekendheid geniet.

De ASUS-laptops in het aanbod van Smartlaptops.nl zijn afkomstig uit batches die zijn onderworpen aan her-certificering door ASUS zelf. Het gaat om volledig geteste hardware en componenten die na het testen direct opnieuw zijn verpakt door de fabrikant. Je moet daarbij bijvoorbeeld denken aan een partij waarvan de verpakking tijdens het vervoer is beschadigd. Het kan ook om een voorraad nieuwe laptops gaan die zijn vrijgegeven voor omruiling of reparatie door ASUS omdat het om een model gaat dat niet langer onder de garantie valt. Daarnaast kan er sprake zijn van restantvoorraad of een model of type laptop dat aan het einde van zijn productieperiode is beland. In alle gevallen betreft het hardware die uitgebreid getest is, in orde is bevonden en voldoet aan de her-certificering.

Hoewel de laptops afkomstig zijn van een Belgisch bedrijf, zijn ze gewoon uitgerust met Qwerty US-toetsenborden. Service staat bij SHS hoog in het vaandel: al het materiaal wordt twee keer gecontroleerd en op alle laptops uit het ASUS Renew-assortiment krijgen klanten twee jaar garantie.

Kijken we naar het huidige aanbod, dan lijkt er voor iedere beurs een laptop aanwezig: van de goedkoopste aangeboden laptop van 169 euro – de 14 inch grote ASUS X402YA-GA032TS met een zevende generatie AMD E2 Series-processor, 4GB RAM, 64GB opslag en Windows 10S - tot de allerduurste ASUS ROG Zephyrus, waarmee je voor 1899 euro een 17,3 inch grote full hd-laptop in huis haalt die op Windows 10 draait en een i7-processor, 32GB werkgeheugen, een 1TB grote ssd en een RTX2080 NVMe-videokaart aan boord heeft. Ter vergelijking: een nagenoeg zelfde ASUS ROG Zephyrus kost bij andere retailers bijvoorbeeld 2399 euro, met 'slechts' 16GB werkgeheugen.

Win deze gave ASUS ROG Strix-gaminglaptop!

Om de introductie van Smartlaptops.nl op heuglijke wijze te vieren, stelt het bedrijf speciaal voor Tweakers een fraaie prijs ter beschikking: de ASUS ROG Strix G712LV-EV081T. Het betreft een 17,3 inch grote clamshell-laptop met een beeldscherm met 1920x1080 pixels, een (tiende generatie) Intel Core i7-(i7-10750H) 2,6GHz-processor en een onboard Nvidia GeForce RTX 2060-videokaart. Daarnaast vind je 16GB DDR4-Sdram intern geheugen en een 1000GB grote ssd aan boord. Deze ROG Strix-laptop is momenteel voor 999 euro te koop op de webshop, maar kan dus van jou zijn!

Wil je kans maken op de ASUS ROG Strix-gaminglaptop? Poll Ja, ik wil maar wat graag kans maken op de ASUS ROG Strix-gaminglaptop van Smartlaptops.nl!

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan.

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Laat ook vooral in de comments onder dit artikel weten waarom jij graag kans wil maken op deze laptop en van welke features en technische details jij het spontaan warm krijgt. Welke specs spreken jou aan in deze laptop en waarom?

Meer weten over Smartlaptops.nl? Check dan hier hun Facebook-pagina en Instagram.

Algemene voorwaarden acties

Je Tweakers-account moet vanaf 23 juni 2021 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 1 juli 2021, alleen via de poll. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Winnaar krijgt uiterlijk 2 juli 2021 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Medewerkers van Tweakers en SHS Computer zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net worden ingediend.

*edit - 24 juni (12:09 uur): titel aangepast.