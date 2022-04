Leer meer over security binnen storage tijdens het webinar van IBM en Tweakers

Hoe verminder je met enterprise storage de complexiteit? En hoe stroomlijn je projecten voor bijvoorbeeld AI met een goed opslagplatform en maximaliseer je tegelijkertijd de efficiency van backup-opslag, gegevensbeveiliging en prestaties, met een maximale uptime en tegen lagere kosten? Tijdens een webinar van IBM en Tweakers komen de thema's storage en security samen. Mis dit event op woensdagavond 30 juni niet!

Op woensdagavond 30 juni verzorgen IBM en Tweakers een webinar waarbij verschillende experts ingaan op IT-infrastructuurmaatregelen die je kunt nemen om data te beschermen. Frans Schippers (docent Cyber Security aan de Hogeschool van Amsterdam) en IBM Storage-specialisten Robbin Koolaard en Karel van der Woude gaan daar aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden nader op in. Namens Tweakers is Frank Everaardt aanwezig.

Een van de use cases die aan bod komen, betreft de toepassing van snapshots en het maken van back-ups in de cloud. Traditionele back-ups zijn natuurlijk nog steeds belangrijk, maar de nieuwste trend is het inzetten van protected snapshots. Deze nieuwe back-uptechnologie is vanuit enterprise-modellen afkomstig, maar maakt binnenkort ook zijn opwachting in midrange-modellen zodat hij binnen het bereik van een grote doelgroep komt. Met name bij de aanpak van ransomware zorgt deze technologie voor een doorbraak.

Alleen al in 2020 veroorzaakten security-incidenten in de wereldwijde IT-wereld een direct financieel verlies van ongeveer 2 miljard dollar. Malware en ransomware horen bij de belangrijkste veroorzakers hiervan. De meeste incidenten worden niet gemeld, dus het verlies is waarschijnlijk vele malen groter. Elke zichzelf respecterende organisatie wil maatregelen nemen om zich tegen deze dreiging te beschermen. Met een breed portfolio van uiteenlopende data-opslagoplossingen wil ook IBM er een antwoord op bieden. Dat wil het niet alleen met het oog op security, maar ook om in te spelen op alle andere uitdagingen waar bedrijven op het gebied van IT-infrastructuur voor staan.

Maximaal beveiligd

Om je IT-infrastructuur echt te optimaliseren, is het cruciaal om een duidelijk verhaal te hebben als het gaat om hybrid cloud, waarbij data zowel on-premise als in verschillende cloudsystemen kan staan, geoptimaliseerd per workload. Daarbij moet worden uitgegaan van een oplossing die helpt om de kosten te verlagen zonder dat dit tot een cloud lock-in leidt, goed geïntegreerd is met de bestaande systemen en het meeste haalt uit mogelijkheden van bijvoorbeeld containerisatie en software-defined storage. Het moet bovendien om een oplossing gaan die eenvoudig is te beheren en maximaal is beveiligd middels moderne maatregelen voor dataprotectie.

Oog voor de laatste verdedigingslijn

Als docent Cyber Security zal Schippers een keynote verzorgen, waarna de aanwezige specialisten verschillende security- en storage-gerelateerde thema's bespreken. Om te beginnen gaat het daarbij om de vitale rol van storage als laatste verdedigingslinie. Bij enkele recente spraakmakende malware-aanvallen hadden de juiste storage-oplossingen ongetwijfeld veel onheil kunnen voorkomen. Verschillende architecturen en functionaliteiten zullen tijdens het webinar voorbijkomen, evenals specifieke beschermingsmaatregelen tegen ransomware en de manier waarop IBM hiernaar kijkt.

Cyber resiliency is een belangrijke term als het gaat om storage en security, en eigenlijk is hier niet één end-to-end-oplossing voor te bedenken. Omstandigheden verschillen uiteraard en er komen voortdurend nieuwe technologieën en methodes bij. Zo wint de safe guarded copy als immutable copy aan populariteit. Waarom is dat eigenlijk zo? Aan de hand van de top 5 van grootste ransomware-aanvallen zullen de deelnemers aan het webinar de genomen maatregelen en de effectiviteit ervan toetsen. Wat ging er mis en wat hadden de getroffen organisaties anders kunnen doen?

Weet jij het meeste over ransomware?

In dit webinar blijft het lang niet alleen bij theorie. IBM zal de nodige fysieke hardware en interfaces demonstreren, dus als je geïnteresseerd bent in de nieuwste opslagsystemen zul je zeker niet worden teleurgesteld. Ook is er alle ruimte voor vragen naar aanleiding van de sessies, waardoor het webinar een zeer interactief karakter zal krijgen. We zijn echter ook nieuwsgierig naar vragen die voorafgaand aan het event leven. We willen graag weten waar tweakers benieuwd naar zijn en op welke vragen jullie graag een antwoord in de talks krijgen. Geef daarom in de comments onder dit artikel aan waar je meer over wilt weten!

Meld je aan!

Zin om deel te nemen aan het webinar van IBM en Tweakers? Meld je dan snel aan middels onderstaande button.

Programma webinar 30 juni* 19:00-19:10 - Welkom 19:10-19:40 - Keynote - Cybersecurity: Een malware-aanval - Frans Schippers

Frans Schippers neemt je mee in de wereld van een cyber/malware-aanval. Cyber/malware-aanvallen komen veelvuldig in het nieuws. Wij kunnen zo het volgende slachtoffer zijn. Kunnen we ons verdedigen? Hoe verloopt zo'n aanval, wie zijn de aanvallers en wat zijn hun doelen? Welke aanvallen komen het meest voor en kunnen we ons er wel tegen verdedigen? Wat kunnen we - als we er onverhoopt slachtoffer van worden - doen om van de aanval te herstellen? We moeten van tevoren een plan hebben waarmee we veel schade kunnen voorkomen! 19:40-19:50 - Pauze 19:50-20:30 - Databeveiliging: Use cases, learnings en oplossingen - Karel van der Woude en Robbin Koolaard IBM

Aan de hand van een aantal use cases worden de aspecten van databeveiliging en recovery besproken. Een betrouwbare back-up is vandaag de dag belangrijker dan ooit, maar hoe weet je dat hij betrouwbaar is en welk medium gebruik je ervoor? Als cloudstorage een strategische keuze is maar nog niet wordt toegepast, dan is dit het moment om stappen te nemen. Niet alleen voor de back-up, maar ook voor andere toepassingen, zoals AI als voeding voor groei van de onderneming. Welke ontwikkelingen vinden plaats binnen de entry/midrange- en high-end-storagesystemen en sluiten deze aan op de behoefte om data optimaal te beschermen en te beveiligen? 20:30-20:40 - Pauze 20:40-20:55 - Softwareoplossing Spectrum Scale - Maarten Kreuger IBM In deze Spectrum Scale-demonstratie wordt getoond hoe je een SMB-share aanmaakt op Spectrum Scale. Om vervolgens de flexibiliteit van het GPFS-filesysteem te bewijzen, zal de File Share continu beschikbaar blijven op de Windows-client terwijl de locatie van de bestanden online wordt gewijzigd van disk en zelfs van server. 20:55-21:15 - Afsluiting * programma is onder voorbehoud