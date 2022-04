Omscholen naar tech, maar te weinig financiële middelen? TechMeUp helpt!

Met de slogan ‘Investeer Anders. Investeer In Een Ander’ vraagt TechMeUp aandacht voor het tekort aan aanstormend IT-personeel. Het techfonds is bovendien op zoek naar donateurs: “Wij kunnen momenteel maar 10 procent van de aanvragen honoreren.” Tweakers kwam onlangs in contact met TechMeUp, raakte gecharmeerd van dit initiatief en wil er door middel van deze advertorial aandacht aan besteden.

Het tekort aan IT-talent is al jaren een groeiend probleem. Veel vacatures blijven onvervuld, terwijl het aantal mensen dat in de IT werkzaam is wel gestaag groeit. Die groei is echter te klein om in de vraag te kunnen voorzien. Tegelijkertijd hebben veel mensen tijdens de coronacrisis - al dan niet noodgedwongen - hun eigen leven en werk kritisch onder de loep genomen. Vragen en constateringen als ‘Vind ik mijn werk eigenlijk nog wel leuk?’, ‘Wordt het toch niet eens tijd voor een carriere-switch?’ en ‘Ik moet wat anders gaan doen!’ borrelden massaal op. Des te cynischer is het dat er een groep mensen is die zich maar al te graag wil laten omscholen tot IT-er maar daarbij op praktische bezwaren stuit.

Techtalenten financieel ondersteunen

Nikky Hofland, managing director bij TechMeUp - een techfonds dat naar eigen zeggen ‘investeert in kansen van mensen’ - heeft een heilige missie: “Ons doel is om talentvolle techstudenten uit alle lagen, zowel ondervertegenwoordigde groepen als enthousiastelingen, financieel te ondersteunen met een renteloos krediet zodat ze een opleiding kunnen volgen. Waar het ons vooral om gaat, is dat we groepen proberen te bereiken die de stap niet kunnen of durven maken, en mensen die zich wel inschrijven maar voortijdig besluiten om niet door te zetten.”

Financiële drempels wegnemen met microkredieten

Het is nogal een verschil of je als startende student begint aan een techopleiding, of halverwege je carrière het roer omgooit. Daarom vinden veel dertigers - de gemiddelde leeftijd van mensen die bij TechMeUp een renteloos krediet aanvragen is 34 - het spannend en zetten ze hun plannen om in de technologie te gaan werken uiteindelijk niet door. Hier ligt veelal een financiële motivatie aan ten grondslag.

Hofland: “Wij hebben ongeveer tachtig mensen benaderd die ze zich hebben aangemeld voor een opleiding en zich ook weer voortijdig hebben afgemeld. In bijna alle gevallen bleek dat men de middelen voor lesgeld of goede apparatuur niet had, of dat een fulltime studie ertoe zou leiden dat een (bij)baan moest worden stopgezet waardoor men in de financiële problemen zou komen. Andere geïnteresseerden genoten bijvoorbeeld een uitkering, maar bepaalde Nederlandse gemeenten zetten die stil op het moment dat je een fulltime studie gaat volgen. Een ander voorbeeld is dat van een alleenstaande moeder die thuis was voor de kinderen en in de knel zou komen bij het volgen van een opleiding omdat de kinderopvangkosten te hoog zouden worden.”

Hoe gaat zo’n lening precies in zijn werk en om wat voor bedragen hebben we het? Hofland: “Het gaat om microkredieten die bij grote banken lastig zijn te verkrijgen. We praten daarbij over leningen met een bedrag van tussen de 1500 en 7500 euro. Studenten of mensen die opnieuw aan een opleiding willen beginnen en zich inschrijven bij een studie, kunnen het bedrag renteloos bij ons lenen. Ze betalen het pas weer terug - in maandelijkse termijnen - wanneer ze daadwerkelijk een baan hebben. Het deel dat ze dan terugbetalen, bedraagt altijd 10 procent van hun brutosalaris. We hebben bewust voor deze bedragen gekozen. Enerzijds omdat dit de bedragen zijn waar mensen naar op zoek zijn, en anderzijds omdat we niet willen dat mensen jarenlang vastzitten aan onze lening. Als het geld snel is terugbetaald, kunnen we dat direct weer gebruiken om de volgende student te helpen. Mocht iemand na een paar maanden of een half jaar alsnog zijn of haar studie stopzetten, dan verandert er in wezen niet veel. Ook die studenten betalen het bedrag pas terug als ze een baan hebben gevonden. Soms kiezen opleiders er overigens voor om eventueel lesgeld kwijt te schelden.”

Te mooi om waar te zijn? Zo gaat TechMeUp in zijn werk

Voor buitenstaanders klinkt het bijna ‘too good to be true’, maar TechMeUp is heel helder over de ambities, inkomstenstromen en opzet. Er staan momenteel twee mensen op de loonlijst, waaronder Hofland zelf; de rest van het werk wordt gedaan door vrijwilligers. Hofland: “Daarnaast krijgen we voor iedere student die we aanleveren een fee van de opleider in kwestie. In specifieke gevallen geeft de opleider soms een korting aan studenten, als er lesgeld wordt geheven. Bij gratis opleidingen is de wens voor een renteloze lening overigens ook urgent, bijvoorbeeld voor de aanschaf van apparatuur of simpelweg om in levensonderhoud te voorzien.”

Hofland is zelf al sinds haar dertiende bezig met tech. Op die jonge leeftijd maakte ze haar eerste website (artiestengids.net) en op haar zestiende startte ze artiestennieuws.nl, dat ze later verkocht. “Zo bekostigde ik mijn studie”, vertelt ze. Na haar opleiding werkte ze voor en met tientallen corporate start-ups en gaf ze leiding aan een eigen start-up bij (het inmiddels ter ziele gegane) Sanoma Innovation Lab. Hofland: “Werken voor start-ups is leuk, maar veel plannen komen niet tot wasdom. Uiteindelijk kan ik bij TechMeUp echt het verschil maken. Als studenten je met tranen in de ogen bedanken omdat we de mogelijkheid voor ze realiseren om een studie te volgen ... dat laat je niet onberoerd.”

De mogelijkheden om een baan in de techwereld te vinden zijn aanzienlijk, want het tekort aan talent in de IT-sector is zogezegd groot. Daarnaast hebben steeds meer bedrijven inclusiviteit hoog in het vaandel staan. TechMeUp richt zich nadrukkelijk op diversiteit in de tech-arbeidsmarkt, maar benadrukt tegelijkertijd dat het om investeringen gaat in een betere toekomst van velen.

“Wij sluiten niemand uit, het gaat ons vooral om de financiële motivatie achter de aanvraag. Het kan om een alleenstaande moeder gaan die het lesgeld niet kan betalen, of om een jonge aanstaande vader die UX-designer wil worden maar twijfelt of hij het allemaal financieel kan bolwerken.”

Meer geld nodig, campagne doet oproep

Wie in aanmerking wil komen voor een renteloze lening moet zich aanmelden, een goede motivatie overleggen en een aantal tests doen. Mensen hoeven vooraf geen specifieke programmeervaardigheden te hebben; wel worden ze getest op analytisch vermogen en het omgaan met structuren en formules. In het beste geval wordt de aanvraag van iemand binnen tweeënhalve week goedgekeurd, in het uiterste geval duurt het twee maanden voordat er uitsluitsel over is. Hofland: “Een grote uitdaging waarmee we nu hebben te maken, is een tekort aan fondsen. We kunnen momenteel 10 procent van alle aanvragen honoreren en dat is uiteraard veel te weinig. We moeten heel veel mensen ‘nee’ verkopen. Niet omdat ze niet in aanmerking komen voor een lening, maar omdat we op dit moment simpelweg te weinig middelen hebben. Wij hopen met de nieuwe campagne die nu loopt genoeg op te halen om eind dit jaar 250 studenten aan een lening te hebben geholpen.”

Ben je benieuwd geworden en wil je meer informatie over TechMeUp, of wellicht een student aannemen? Bekijk dan de website!