Nft’s, serverless en CO₂-arme websites bouwen - Tweakers Developers Summit 2021

Opnieuw kunnen we een aantal mooie namen bekendmaken die aan het programma van de Developers Summit 2021 zijn toegevoegd. Wetenschaps- en technologiejournalist Krijn Soeteman, Rob Gijsen van TNO, serverless-expert Yan Cui en Roy Derks van Vandebron zijn van de partij en verzorgen vier diepgravende talks. Als partners zijn TransIP, IBM, Nedap, de politie, ANWB, NS, Aegon, BKR en Bol.com aanwezig.

De Developers Summit, die dit jaar als thema Make IT Real heeft, vindt verdeeld over vier dagen plaats, van woensdag 2 juni tot en met zaterdag 5 juni. Dit betekent dat bezoekers minder hoeven te kiezen en aan meer onderdelen kunnen deelnemen. Daarnaast worden veel talks opgenomen zodat de aanwezige bezoekers ze tot veertien dagen na het event kunnen terugkijken. Wil je dit event niet missen? Koop dan nu je kaartje!

Nft’s: wel of geen zeepbel?

Vormen nft’s momenteel de meest tastbare online activa? Wanneer zijn ze zinvol en waarom? Waar zit de hype en waar het nut? En hoe werken ze eigenlijk? Deze en nog veel meer vragen beantwoordt Krijn Soeteman in zijn talk met de titel 'Nft’s: big bubble to burst or not?'

Soeteman is wetenschaps- en technologiejournalist. In 2018 schreef hij het boek 'Cryptovaluta voor Dummies', over cryptocurrencies en blockchaingerelateerde technologieën zoals Bitcoin. Recent heeft hij voor Tweakers het artikel Nft's, wat moet je ermee? De zoektocht naar eigenaarschap op internet geschreven.

Serverless: de volgende stap in cloudcomputing?

Heb je je weleens afgevraagd waarom er momenteel zoveel wordt gesproken over 'serverless', wat het precies is en waarom het blijkbaar enorm belangrijk is voor frontend- en fullstack-ontwikkelaars? In zijn talk 'Serverless: a super power for frontend developers' zoomt Yan Cui in op het belang van deze nieuwe technologie en laat hij zien hoe frontend-gerichte teams er krachtige mogelijkheden mee krijgen om schaalbare backends te bouwen voor applicaties, zonder de overhead van het beheren van infrastructuren.

Yan is een ervaren ingenieur en werkt sinds 2009 met AWS. Hij is architect en lead developer geweest voor banken, e-commercebedrijven, sportstreaming- en mobiele-gameontwikkelaars. Hij is bekend van zijn artikelen over serverless op Medium en zijn blog theburningmonk.com. Yan is een polyglot, zowel in gesproken talen als programmeertalen. Hij spreekt vloeiend Engels en Mandarijn en heeft met de programmeertalen C#, F#, Scala, Node.js en Erlang gewerkt.

Zelfhelende software in de strijd tegen cybercrime

Stel je eens voor dat softwaresystemen zichzelf kunnen genezen door geïnfecteerde delen automatisch te verwijderen. TNO ontwikkelde software die gedistribueerd kan worden ingezet op een containerplatform, het cruciale moment herkent waarop containers moeten worden gerepareerd en dat vervolgens daadwerkelijk doet. Bart Gijsen, senior consultant bij de afdeling Cyber Security & Robustness van TNO, vertelt je er tijdens zijn presentatie Self-Healing for CyberSecurity (Sh4cs) alles over. De bewuste software is ontwikkeld in samenwerking met PCSI (Partnership for Cyber Security Innovation) dat momenteel onderzoekt hoe de Sh4cs-software kan worden ingezet in de strijd tegen cyberaanvallen.

Gijsens expertise is gericht op vitale ict-infrastructuren en wordt gebruikt bij experimenteel onderzoek en bij ontwikkel- en implementatieprojecten die worden uitgevoerd voor diverse nationale en internationale organisaties. Daarbij gaat het onder andere om de ontwikkeling van de Lympho-software in het Sh4cs-project onder leiding van Gijsen.

Grotere websites, slecht voor het milieu

Een omvangrijke bundelgrootte (bundlesize) is een nachtmerrie voor elke JavaScript-ontwikkelaar. Bundelgrootte heeft echter lang niet alleen impact op de gebruikerservaring. Een grote(re) bundel betekent ook dat de CO₂-voetafdruk van een website groter is omdat grotere bundels nu eenmaal meer bandbreedte en hulpbronnen nodig hebben. In 2020 was de gemiddelde website vier keer (!) zo groot als tien jaar eerder. Het is interessant om te zien welke klimaateffecten dit heeft. In de talk 'How Your Bundle Size Affects The Climate' laat manager Engineering Roy Derks zien hoe jouw website het klimaat beïnvloedt en hoe je dit kunt (en moet) veranderen.

Roy Derks is startup-CTO, ontwikkelaar, auteur en spreker. Momenteel leidt hij de engineeringteams bij energieleverancier Vandebron bij hun missie om de wereld te voorzien van duurzame energie. Hij is auteur van Fullstack GraphQL, de complete gids voor het bouwen van servers en clients met GraphQL.

Wil jij kans maken op een gratis kaartje?

We hebben een speciale actie: jij maakt kans maken op een gratis kaartje als je deelneemt aan de poll. We hebben tien gratis kaarten beschikbaar. De winnaars krijgen uiterlijk vrijdag 14 mei voor 17:00 uur bericht. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Kaarten Developers Summit: Poll Ja, ik wil kans maken op een gratis Developers Summit-kaart.

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan.

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Kaartverkoop

Op dit moment zijn er nog reguliere tickets beschikbaar. Eén ticket is vier dagen geldig; voor 41 euro kun je dus elke dag inloggen. We vragen enkele gegevens uit in het aanmeldformulier, zodat we weten op wie we ons kunnen richten. Daarnaast vragen we bijvoorbeeld op welke dag je van plan bent te komen. Dit betekent niet dat je alleen op die dag welkom bent. Je kunt uiteraard alle dagen komen, maar het geeft ons iets meer inzicht in de te verwachte aantallen bezoekers op de verschillende dagen.

Tot slot is het leuk om te weten dat tot twee weken na het event op 5 juni 2021 bezoekers die zijn ingelogd op het platform waarop wij het event organiseren alle talks kunnen terugkijken.

Persoonlijke gegevens (zoals voor- en achternaam en e-mailadres) worden niet gedeeld met partners en/of derde partijen. We gebruiken deze gegevens om je registratieticket en inlogcodes te versturen. Lees hier verder wat Tweakers met jouw gegevens doet.

Kijk hier voor het privacybeleid van Tweakers: https://tweakers.net/info/algemene-voorwaarden/privacy/