Recapvideo: Wat vindt het testpanel van de Microsoft Surface Laptop Go?

Afgelopen maart deden we een oproep voor deelname aan een Tweakers-testpanel dat de Microsoft Surface Laptop Go mocht testen. Dat was niet aan dovemansoren gericht, want er werd massaal gereageerd. Vijf communityleden gingen aan de slag met Microsofts laptop voor onderweg. We hebben de opvallendste bevindingen voor je samengevat in een recapvideo.

Een paar weken lang hebben communityleden Jeroen_Koomen, timminater, VortexSB, Marcaroni en Vleeskroket de Surface Laptop Go uitgebreid op de pijnbank gelegd. Zoals bij ieder testpanel heeft dit uitgebreide reviews opgeleverd waarin onder meer wordt ingegaan op prijs-kwaliteitverhouding, design, processor, gewicht, accuduur en koeling van het apparaat.

Geen zin om alle reviews in de Pricewatch uitvoerig te lezen, maar wel benieuwd naar de testresultaten? Dan hebben we een handige recapvideo voor je klaarstaan waarin Mark Wijsman de belangrijkste bevindingen van de testers helder samenvat.

Mooi design, premium-uitstraling

De tweakers zijn het er in algemene zin over eens dat Microsoft met de Surface Laptop Go een mooie, compacte, stevige maar toch premium uitziende laptop voor onderweg heeft uitgebracht. Jeroen_Koomen vindt dat de laptop qua luxe-uitstraling niet onderdoet voor een Apple-laptop en de behuizing stevig aanvoelt. Daarbij is “de laptop met zijn gewicht van 1150 gram heerlijk mee te nemen”, vindt hij. Ook tweaker Timminater vindt de aluminium behuizing van de Surface Laptop Go van prima kwaliteit: “De onderkant van de laptop mag dan van plastic zijn, maar dit is absoluut niet storend en past ook prima bij het design van het apparaat”. Microsoft heeft aan details gedacht en dat wordt gewaardeerd. “De vingerafdrukscanner heeft een oplichtende witte rand om de toets en valt goed op”, stelt Timminater. Tegelijkertijd geven enkele van de testers aan dat ze het ontbreken van toetsenbordverlichting als een gemis ervaren.

Prima beeld

De Surface Laptop Go richt zich op de digital nomad die graag overal - zowel thuis en onderweg als op kantoor - kan werken. Daarom zijn de schermprestaties en kwaliteit van de webcam van belang. Over beide is men te spreken. Zo vindt VortexSB het scherm hét grote pluspunt van het device: “Het scherm is voor mij een van de mooiste onderdelen van de laptop. De beeldverhouding van 3:2 is echt perfect voor een laptop van dit formaat, voor alle gebruiksdoelen behalve het kijken van video. De touchfunctionaliteit werkt ook prima. Het scherm is mooi glad en de input-delay is voor alles - behalve tekenen - meer dan voldoende.” Jeroen_Koomen vindt de Surface Laptop Go uitermate geschikt voor videovergaderen en Marcaroni stelt dat “de kleuren, de helderheid en het contrast prima zijn”. Volgens Vleeskroket ‘spat’ de content van het scherm, dankzij een prima contrastratio van 1:1100.

Ambitieuze accuduur

De beloofde accuduur van dertien uur wordt in de praktijk zeker niet altijd gehaald. De meeste testers moeten het met minder uren doen, maar vinden dit acceptabel, gezien de prestaties en specificaties. Vleeskroket schrijft: “Op een normale dag met lichte taken zoals tekst typen en af en toe browsen met ~250 nits in de batterijspaarmodus kom ik op ongeveer zes uur batterijtijd uit. Ga je de laptop voor intensievere taken gebruiken, zoals programmeren en compileren, dan houdt de batterij het circa drie uur vol. Dit zijn nog steeds prima waardes voor een krachtige laptop met een accu van 39,7Wh”. Timminater sluit zich aan bij zijn mede-tweaker. Hij kon gemiddeld zeven uur met de Surface Laptop Go werken voordat de lader eraan te pas moest komen.

Het prijskaartje van de Surface Laptop Go brengt de communityleden wat aan het twijfelen. 999 euro is in vergelijking met andere laptops in dit segment aan de hoge kant, zo klinkt het unaniem.

Ga voor meer info over de Surface Laptop Go en de beste deals naar de website van MediaMarkt.

Meer lezen over de Surface Laptop Go?

Wil je meer te weten komen over de bevindingen van de vijf Tweakers-leden over de Surface Laptop Go, of meer informatie over deze lichtgewicht laptop lezen? Klik dan hier om alle reviews te zien.