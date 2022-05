Freedom Internet: de privacyvriendelijkste provider

Freedom Internet viert zijn eerste verjaardag. De provider, die een jaar geleden van start is gegaan als alternatief voor het gestopte XS4ALL, onderscheidt zich vooral door jouw privacy en veiligheid op één te zetten. Directeur Anco Scholte ter Horst legt de strategie uit en blikt vooruit op de plannen die Freedom Internet voor de nabije toekomst heeft.

Eind 2019 haalde de actiegroep XS4ALL Moet Blijven 2,5 miljoen euro op om een nieuwe, privacyvriendelijke internetprovider op te starten. De massale steun kwam voort uit KPN’s beslissing om te stoppen met XS4ALL. Die nieuwe provider werd Freedom Internet genoemd en Tweakers schreef er destijds een uitgebreid artikel over. Freedom Internet blaast nu zijn eerste kaarsje uit. De provider levert vast internet, eventueel gecombineerd met vaste telefonie en televisie.

In tegenstelling tot concurrerende providers heeft het bedrijf geen op winst beluste aandeelhouders bij wie goede dienstverlening en service niet op één staan. De provider wil de klant als mens zien, in plaats van hem als ticketnummer te behandelen. Freedom is daarom eigendom van Stichting Appeltaart, die erop toeziet dat de onafhankelijke provider zich aan zijn kernwaarden en -activiteiten houdt: als netwerkonafhankelijke provider in heel Nederland kwalitatief uitstekende diensten leveren via de dsl- en glasvezelnetwerken van onder meer KPN, T-Mobile en E-Fiber. “In de tweede helft van het jaar willen we uitbreiden op het glasvezelnetwerk”, verklapt Scholte ter Horst alvast. “We gaan in Den Haag en op andere locaties glasvezel aanbieden via het T-Mobile-netwerk. Daarnaast zijn we ook met andere partijen in gesprek, ik verwacht hier over een paar maanden meer over te kunnen vertellen.”

Privacy by design

Freedom onderscheidt zich van andere providers met zijn privacy by design-insteek. Die filosofie zie je overal in terug. Van een uitgebreid responsible disclosure-beleid en het zoveel mogelijk gebruiken van opensource-software, tot een nieuwsbrief zonder tracers en adverteren op Facebook en Google zonder cookies en trackers. “Wij nemen beveiliging en privacy heel serieus”, vertelt Scholte ter Horst. “We volgen mensen niet via tracers en cookies omdat we dat onwenselijk vinden en er niet op hoeven te verdienen. Ons verdienmodel bestaat uit de abonnementen.”

De directeur vervolgt: “We scoren als enige consumentenprovider AAA op onafhankelijke tests die de beveiliging van onze website en e-maildienst meten. En om onze gebruikers zo veilig mogelijk te laten internetten, krijgen ze gratis F-Secure-beveiligingssoftware, zolang ze klant zijn.” Dit F-Secure-pakket kost normaliter tachtig euro, is op vijf apparaten te gebruiken en beschermt toestellen onder meer tegen virussen en spionagesoftware.

Ook noemenswaardig is Freedoms strijd tegen het verstrekken van onnodige klantgegevens aan technische en logistieke partners. De provider heeft met al zijn partners een glasheldere verwerkingsovereenkomst afgesloten die vastlegt welke gegevens de betreffende partij ontvangt en voor welk doel ze mogen worden gebruikt. Sommige partners moeten wennen aan Freedoms focus op privacy, stelt Scholte ter Horst. “We nemen dan het privacybeleid door en helpen de partij indien nodig met het verbeteren van de voorwaarden. Dan leggen we bijvoorbeeld uit waarom de partner niet hoeft te weten of onze klant een man of vrouw is, hoe oud hij of zij is en welke tv-programma’s hij of zij graag kijkt.” De Freedom-directeur weet inmiddels dat het doorvoeren van een nieuw privacybeleid even kan duren, maar dat vrijwel alle bedrijven ervoor openstaan. “Als ze toch weigeren omdat ze het te veel werk vinden, houdt het voor ons op en zoeken we een andere partij.”

Encryptie stimuleren

De privacy by design-insteek komt ook terug in de samenwerking met privacyorganisatie Bits of Freedom. Freedom Internet is bedrijfsdonateur en de partijen overleggen veel over relevante vraagstukken. Zo kwam Bits of Freedom onlangs met de website stimuleer-encryptie.nl om de overheid te wijzen op het belang van end-to-end-encryptie. Dit plan ontstond nadat de overheid in het geheim plannen maakt om de encryptie van digitale diensten af te zwakken. Scholte ter Horst: “Wij hebben ons samen met Bits of Freedom achter dit initiatief geschaard. Dankzij de brede steun van uiteenlopende partijen ontstond er veel aandacht voor het initiatief. We blijven ons hard maken voor deze en andere zaken. We werken bijvoorbeeld aan een adviesproduct dat het personeel van bedrijven en overheden gaat helpen veiliger en privacybewuster te werken.”

Klantenservice zonder doorschakelen

Freedom wil zich ook van de concurrentie onderscheiden met zijn klantenservice, legt Scholte ter Horst uit. Bij de provider werken daarom geen callcentermedewerkers die zich met een andere naam voorstellen, een belscript volgen en je doorschakelen zodra je een technische vraag stelt. “We werken alleen met eigen technische medewerkers die de hulpmiddelen en kennis hebben om nagenoeg elke vraag te beantwoorden. Het maakt daarbij niet uit of je belt omdat je twijfelt over het overstappen naar Freedom of omdat je met OpenWrt aan de gang wilt op je router.”

Bij Freedom kun je kiezen voor het standaard geleverde routermodem of een eigen routermodem gebruiken. Dat laatste zal vooral techneuten aanspreken. Beginnende hobbyisten die even vastlopen, kunnen advies vragen aan de klantenservice. Freedom-medewerkers hebben uitgebreide handleidingen van een aantal van de populairste routermodems, vertelt Scholte ter Horst. “Het instellen van tv is vaak het lastigst vanwege de aparte vlan. Maar hoe meer ervaring we ermee opdoen, hoe vaker we mensen kunnen helpen. En als het toch niet lukt, kun je altijd nog een FritzBox bij ons afnemen. Die is vooraf al ingesteld en eenvoudig te configureren.”

Webhosting en andere nieuwe plannen

Gevraagd naar de toekomstplannen van Freedom weet Scholte ter Horst bijna niet waar hij mee wil beginnen. “We willen heel veel dingen ontwikkelen en uitbrengen. We bieden al een tijdje colocatie-hosting, maar werken ook aan andere webhostingproducten. Op korte termijn lanceren we bijvoorbeeld shared webhosting, mede naar aanleiding van het bericht dat XS4ALL per 1 oktober stopt met het aanbieden van deze dienst aan hun klanten. We hebben hiervoor een speciale aanbieding bedacht: klanten kunnen met korting overstappen naar onze webhosting of helemaal overstappen naar Freedom.”

Scholte ter Horst vervolgt: “Op dit moment hosten we al grote websites als coronamelder.nl en we willen dit mogelijk ook gaan doen voor het mkb.” De provider onderzoekt ook de mogelijkheid om een monteur bij een niet-technische klant langs te sturen om letterlijk alles te regelen. “Van de router aansluiten en wifi instellen tot antivirussoftware op de computer installeren en de webmail uitleggen. Ook al kost het een halve dag.” Freedom inventariseert ook of het als netwerkonafhankelijke provider mobiele abonnementen wil gaan aanbieden, met 4G- en later 5G-toegang.

Veilige cloudopslagdienst

Directeur Scholte ter Horst geeft aan dat Freedom ook werkt aan een eigen cloudopslagdienst die een beter alternatief moet worden voor de bekende clouddiensten uit de Verenigde Staten. Die diensten zijn niet te controleren en je data vallen buiten het privacy shield, wat betekent dat de Amerikaanse inlichtingendiensten je data mogen inzien en gebruiken. “Onze cloudopslagdienst is gebaseerd op het opensource-platform Nextcloud, waarvan de servers in Amsterdam staan. Je data vallen dus onder onze strenge privacywetgeving.” Scholte ter Horst verklapt dat de clouddienst later dit jaar start en dat Freedom-klanten 2GB gratis opslagruimte krijgen. Tegen betaling kun je 200GB of 1TB extra ruimte kopen. Het 1TB-pakket zal rond de tien euro per maand kosten.

Freedom werkt ook aan een losstaande e-maildienst. Die geeft je voor ongeveer vijf euro per maand een Freedom-domeinnaam waar je je eigen mail aan kunt toevoegen. De e-maildienst is van het Nederlandse Soverin, dat je mails niet scant en je data niet doorverkoopt. Populaire gratis maildiensten doen dit wel, iets wat veel mensen niet weten.

Nieuwe crowdfundingactie

Al die groeiplannen van Freedom vergen nieuwe investeringen. Die moeten deels gefinancierd worden door groei van het klantenbestand, maar ook via een nieuwe crowdfundingactie. De provider gaat dit jaar een crowdfundingactie organiseren waarbij deelnemers certificaataandeelhouder en daarmee mede-eigenaar van een klein stukje Freedom kunnen worden. In april of mei zullen webinars plaatsvinden om geïnteresseerden te informeren. Scholte ter Horst kijkt ernaar uit. “Mede dankzij de eerste crowdfunding zijn wij in een één jaar tijd van een idee naar een vernieuwende provider met negentien medewerkers en toekomstperspectief gegroeid. De aanstaande crowdfundingactie is een unieke kans om samen met onze community verder te groeien.”