MSI optimaliseert prestaties van RTX 30 in nieuwe gamingnotebooks

De line-up van MSI-notebooks voor 2021 ziet er zeer interessant uit voor gamers en power-users. Stuk voor stuk zijn de nieuwe modellen dunner, lichter en krachtiger. De verschillende notebooks in de Raider-, Stealth-, Leopard- en Thin-series zijn voorzien van videokaarten uit de tijdens CES 2021 door Nvidia gepresenteerde GeForce RTX 30-serie. Veel verbeteringen van MSI zijn erop gericht om daar het maximale uit te halen. Voorbeelden zijn een beter koelsysteem en dynamische allocatie van vermogen die rekening houdt met de belasting van zowel de Intel i7- en i9-cpu’s als de Nvidia-gpu’s.

Het aanbod van MSI kan net als in voorgaande jaren worden opgesplitst in twee klassen waar producten onder vallen met namen die bekend zijn onder enthousiaste gebruikers van gamingnotebooks. Enerzijds is er 'dun en licht' met de Thin- en Stealth-series. Deze bestaan in 2021 uit de GF65 en GF75 Thin, de GS66 Stealth en de Stealth 15M. Anderzijds zijn er de wat ‘dikkere modellen’ (al blijft dit anno 2021 een relatief begrip, vooral dankzij de verbeterde koeling) zoals de GP66 Leopard en GP76 Leopard. Zij zijn te karakteriseren als solide midrange gamingmodellen. Tot slot zijn er de meer high-end GE66 en de GE76 Raider die op de meest veeleisende gamers is gericht, niet alleen met ‘dikke’ specificaties waaronder 64GB DDR4-3200-ram, maar bijvoorbeeld ook met de keuze uit drie verschillende 17,3-inch-schermen: een 4k uhd-scherm met een resolutie van 3840x2160 en refreshrate van 120Hz, een full hd-scherm (1920x1080) met een refreshrate van 240Hz, en een soortgelijk scherm met een refreshrate van 300Hz. Met betrekking tot de gpu kan worden gekozen uit een GeForce RTX 3060 (6GB GDDR6), RTX 3070 (8GB GDDR6) en RTX 3080 (16GB GDDR6).



In de productnaam van de verschillende MSI-notebooks zit steeds een verwijzing naar de grootte van het scherm. Een getal in de zestig (zoals bij de GE66 Raider of GF65 Thin) geeft aan dat de betreffende laptop is voorzien van een 15,6-inch-scherm, terwijl alle ‘zeventiger’-modellen (zoals de GP76 Leopard) een 17,3-inch-scherm hebben. Sommige verbeteringen zijn overigens het afgelopen jaar al doorgevoerd, maar nog steeds relevant genoeg om apart te benoemen. “Zo hebben de GE Raider en Stealth een 300Hz full-hd-gamingscherm”, vertelt Richenel Held, marketing manager Benelux bij MSI. “Dat is niet specifiek nieuw, maar wel vooruitstrevend. Een andere vrij recent geïntroduceerde innovatie is de 99,9Whr-batterij (vier cellen, lithium-polymeer, red.) in de Stealth- en Raider-modellen.” Het meest opvallend is natuurlijk dat alle nieuwe modellen zijn voorzien van videokaarten uit de GeForce RTX 30-series. “Deze gpu’s ondersteunen onder meer realtime raytracing en betere rendering van lichteffecten in beelden. Ook beschikken de GeForce-kaarten over DLSS 2.0, waarmee beelden worden gerenderd middels een AI-model dat framerates zoveel mogelijk verhoogt zonder de beeldkwaliteit te verlagen.”

Framerate en resolutie

Als het om het schermtype gaat, staan gamers voor de keuze tussen framerate en resolutie. “De vraag is of je een hoge resolutie wilt of het allersnelste beeldscherm”, vertelt Ruudt Swaanen, technisch specialist bij MSI. “Bij competitieve games zoals CS:Go gaat het vaak om een zo hoog mogelijke framerate en een ‘snappy feel’, terwijl voor de gamer bij wie het om de visuals gaat en die games als Cyberpunk 2077 speelt, een hoge resolutie voorop staat. De eerste categorie zal waarschijnlijk eerder voor een full hd-scherm kiezen, terwijl de tweede eerder de voorkeur zal hebben voor het 4k uhd-scherm.”

De cpu’s en gpu’s werken in de notebooks samen middels Nvidia's Resizable Bar Technology. Hierdoor krijgt de cpu toegang tot het volledige vram-geheugen van de gpu (voorheen was dit gelimiteerd tot 256MB), wat in sommige games en bij bepaalde settings snelheidswinst oplevert. Afhankelijk van het beschikbare koelvermogen verbetert hierdoor de performance van de laptops. De prestaties zijn mede afhankelijk van de dikte van de notebookbehuizing en het toegelaten vermogen. Bij de GE 76 / GP 76 Raider 10UH (de versie met de RTX 3080-gpu) is de tgp (total graphics power) 150W. Met Dynamic Boost 2.0 is het maximale wattage 155 en daarbij wordt het power budget tussen de cpu en gpu verdeeld aan de hand van de load. “Het voordeel is dat in games vaker het maximale power- en koelbudget wordt benut. In de meeste games wordt een high-end cpu nooit volledig belast, dus als je dit budget aan de gpu geeft, resulteert dit in in meer fps.”

GPU MUX Switch

Een interessante feature in de RTX 30-modellen is de MUX Switch. Deze maakt gebruik van Nvidia Optimus, een techniek die de discrete gpu uitschakelt als er weinig grafische prestaties nodig zijn. In dat geval is alleen de geïntegreerde grafische processor van de cpu actief, wat het energiegebruik van de notebook beperkt. Zodra er hogere grafische prestaties worden verlangd, schakelt Optimus de discrete gpu automatisch weer in. Sommige MSI-modellen, zoals de GE, GS en GP, bieden de mogelijkheid om Optimus uit te schakelen via de MUX Switch. Dit kan heel gemakkelijk in de MSI Dragon Center-software. Ruudt: "Bij de krachtige RTX 30-modellen zien we grotere prestatieverschillen tussen de Optimus-modus en de discrete graphics-modus in games. Dat is met name zichtbaar in snelle games waarbij een een groot aantal frames per seconde nodig is, zoals CS:GO en andere snelle e-sports-shooters. Als je als gamer net iets meer fps nodig hebt, moet je dus zeker overschakelen naar de discrete-gpu-modus."

Deep Learning Super Sampling

Net als de eerste generatie laptops beschikken de laptops van de tweede generatie met de GeForce RTX 30-chip raytracing voor het realtime berekenen van licht en schaduw in games. Bij echt zware spellen, de 4k games, werkt dit het beste met Deep Learning Super Sampling (DLSS). DLSS zorgt ervoor dat je op hoge resoluties en settings (plus DXR) met hogere framerates kunt spelen. Videokaarten kunnen hiermee zelf dynamisch beslissen met hoeveel detail delen van het beeld moeten worden gerenderd. “Het is een dynamische scalingtechniek die bijvoorbeeld kan signaleren dat een bepaald beeld in een game een muur betreft die wat minder detail nodig heeft, terwijl een ander beeld een boom is die juist meer detail vraagt. Met behulp van deeplearning-technieken en upscaling wordt gereconstrueerd wat het 4k-beeld had moeten zijn. Hierdoor zie je vrijwel geen verschil tussen native 4k en het opgeschaalde beeld.”

Koeling

Het power budget voor een notebook is In vergelijking met dat van gaming-pc’s allerminst oneindig. “350 watt vermogen zoals in een desktop is bij een notebook nu eenmaal niet mogelijk. Bij een notebook heb je veel minder vermogen en dat vertaalt zich al snel in lagere prestaties. Aan de andere kant gaan goede gamingnotebooks - en zeker de apparaten uit de nieuwe line-up van MSI - een stuk efficiënter om met het toegestane vermogen. Door een verbeterd ontwerp van het koelsysteem kunnen met de videokaarten uit de GeForce RTX 30-serie opmerkelijk goede prestaties worden behaald.

De toegepaste Cooler Boost-technologie is speciaal ontworpen voor de octacore- en hexacore-cpu’s en high-end gpu’s die MSI gebruikt. Met grotere fans en bredere heatpipes voeren de nieuwe laptops warmte veel sneller af dan hun voorgangers. “We zijn altijd op zoek naar de beste manier om in het chassis zoveel mogelijk airflow te creëren. Hoe meer airflow er is, hoe beter de performance blijft, zelfs onder extreme gaming-omstandigheden. Dit jaar zijn de fans iets beter, waardoor we in hetzelfde chassis meer lucht kunnen doorvoeren. Daarmee verhogen we de airflow terwijl het formaat van het systeem en de beschikbare ruimte gelijk is gebleven.”

Knipperlicht en Wi-Fi 6E - GE Raider en Stealth

Als wordt ingezoomd op de afzonderlijke modellen, tref je ook per model veel vernieuwingen aan. Bij de GE Raider-modellen zorgen de visuals bijvoorbeeld voor een bijzondere game-ervaring, met de opvallende Mystic Light Bar aan de voorzijde en het rgb-toetsenbord. Per toets kan de gebruiker het kleurverloop instellen of het laten reageren op de acties in een game. “Je kunt het toetsenbord bijvoorbeeld rood laten oplichten als je wordt geraakt. Voor de GE Raider- en Stealth-modellen (GS66 en 15M) is een extra wifi-frequentieband beschikbaar voor 6GHz. Daarbij moet worden opgemerkt dat er op dit moment nog niet heel veel accesspoints zijn die Wi-Fi 6E ondersteunen. Ruudt: “Onze laptops zijn in elk geval Wi-Fi 6E-ready”.

Nieuwe features voor GP Leopard en instapmodel GS Thin

De stealth is dit jaar een stuk dunner geworden. Zo is de in aluminium uitgevoerde Stealth 15M slechts 16mm dik en weeg hij niet meer dan 1,7 kilogram. Het is de dunste 15-inchgaminglaptop ter wereld, beweert MSI. Het model is bovendien uitgevoerd met de nieuwste (11e generatie) Intel i7-11375H-processor. Deze notebook, maar ook de GP Leopard die is voorzien van verbeterde scharnieren en een neutraal zwart uiterlijk, zijn goede opties voor ‘mixed use’, dus voor zowel werk als gaming. Ter vergelijking: de GE Raider 76 weegt met 2,9 kilogram bijna twee keer zo veel als de Stealth. De GF Thin, in twee uitvoeringen beschikbaar (GF65 en GF75), blijft het instapmodel. Richenel: “Dit is nog steeds een hele goede gaminglaptop die ook geschikt is voor het spelen van de nieuwste games.” De GF65 Thin is bijvoorbeeld uitgerust met een 10e generatie Intel i7-cpu en GeForce RTX 3060-videokaart, en heeft een toetsenbord met backlighting. In tegenstelling tot de backlighting van de GE Raider is deze beperkt tot de kleur rood.

