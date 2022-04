Geef je mening, maak kans op de Gigabyte B550 Aorus Elite en upgrade je diy-pc

Met de nieuwe Gigabyte B550 Aorus Elite zijn pc-tweakers voorbereid op de toekomst. Dankzij ondersteuning voor het overklokken van de meest recente generatie AMD-cpu’s en compatibiliteit met de PCIe 4.0-standaard ervaren zelfbouwers geen beperkingen meer. Van plan om binnenkort eigenhandig een game-desktop in elkaar te sleutelen? Geef in het formulier je mening en maak kans om één van de drie beschikbare moederborden te winnen.

De Gigabyte B550 Aorus Elite bevat een AMD AM4-socket, waardoor het moederbord compatibel is met cpu’s uit de AMD Ryzen-serie. Een belangrijke eigenschap is dat het moederbord ook de nieuwste generatie AMD Ryzen-processors ondersteunt, waaronder kersverse cpu’s met een Zen 3-chiparchitectuur. Dankzij grotere koellichamen en een sensorgestuurde ventilatorcontroller kunnen overklokkers gerust hun gang gaan, zonder dat componenten oververhit raken.

Brede connectiviteit

Dit ATX-moederbord bevat onder meer een 2,5-gigabitpoort, HDMI 2.1-aansluiting, optische uitgang en twee m.2-sloten. Twee snelle NVMe-ssd’s monteren is bijvoorbeeld geen enkel probleem. Een ander speerpunt is RGB Fusion-integratie, zodat zelfbouwers desgewenst rgb-fans kunnen inbouwen. Via de meegeleverde software is de verlichting van het moederbord en overige capabele componenten naar eigen wens aanpasbaar.

Betaalbaar gamen

De B550 Aorus Elite is iets hoger geprijsd dan borden met de populaire B450-chipset, maar kan op het gebied van prestaties prima wedijveren met de duurdere X570-modellen. Hierdoor is dit moederbord een interessante optie voor gamers die een betaalbaar zelfbouwproject ambiëren zonder daarbij in te leveren op functionaliteit. Het verstevigde PCIe 4.0 x16-slot biedt plek voor één videokaart, de B550 Aorus Elite is dus niet geschikt voor SLI- en Crossfire-configuraties. Dat is op zich geen punt, want multi-gpu’s zijn inmiddels uit de mode geraakt. Moderne videokaarten gaan al snel richting een gewicht van 1,5 kilo, maar dankzij het verstevigde PCIe 4.0 x16-slot levert dat geen problemen op.

Geef je mening

Heb je de ambitie om op basis van een recente AMD-processor een eigen game-pc op te tuigen, dan is de Gigabyte B550 Aorus Elite een goed startpunt. Wil je kans maken op dit moederbord? Ga naar het webformulier en beantwoord de vragen. Uit alle inzendingen selecteren we drie gelukkigen die het product krijgen opgestuurd.

Voor het onderzoek gebruiken we een Google-formulier, omdat dit een prettige manier is om alle informatie te verzamelen. De data die we verzamelen vanuit dit formulier gebruiken we alleen voor het Gigabyte-onderzoek. De data zijn alleen toegankelijk voor degene die dit formulier heeft aangemaakt, Tweakers in dit geval. De data in G Suite staan gehost bij Google, maar wel specifiek in Europa.

Algemene voorwaarden actie

Je Tweakers-account moet voor 3 december 2020 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 11 december 2020, alleen via de vragenlijst.

De winnaars krijgen uiterlijk 14 december 2020 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen. Je kunt één keer aan de vragenlijst deelnemen.

Er worden drie winnaars geselecteerd, zij ontvangen ieder de Gigabyte B550 Aorus Elite.

De winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers en Gigabyte zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.