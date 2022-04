December Prijzen Parade - Dag 1

Dit is de Nest Audio, de behulpzame speaker die helemaal om geluid draait. De Nest Audio past zich aan aan je omgeving en de audio die je luistert. Zo klinkt muziek nog beter en klinken nieuws, radio, podcasts en audioboeken nog duidelijker. De woofer, tweeter en tuningsoftware van de Nest Audio zorgen voor heldere zang en krachtige bassen die je kamer vullen. De Nest Audio is 75% luider dan de originele Google Home en heeft een 50% krachtiger bas.

Doe het licht ermee aan, en meer. De Nest Audio werkt namelijk met al je geschikte smartapparaten. En hij is eenvoudig in te stellen in de Google Home-app. Daarnaast is de Nest Audio ontworpen om je privacy te beschermen. Je kunt je meest recente spraakopdracht verwijderen door te zeggen 'Oké Google, verwijder wat ik net heb gezegd'. Gebruik de microfoonschakelaar aan de achterkant om de microfoons uit te schakelen. Het lampje wordt dan oranje.