Belsimpel geeft je de kans om de nieuwe OnePlus 8T te reviewen én te winnen

OnePlus is in rap tempo een dominante speler op de smartphonemarkt aan het worden. Zo heeft de fabrikant onlangs de OnePlus 8T geïntroduceerd. Belsimpel en Tweakers slaan de handen ineen voor een testpanel.

OnePlus is een voorloper op het gebied van smartphone-innovaties. Bij ieder nieuw toestel worden upgrades en verbeteringen doorgevoerd, zo ook bij de OnePlus 8T. De belangrijkste verbeteringen ten opzichte van het reguliere OnePlus 8-model is het betere scherm, de krachtiger accu en de snellere laadfunctie.

Hogere verversingssnelheid

De 8T beschikt over een 120Hz-scherm, zodat beelden altijd vloeiend worden weergegeven. Hoe hoger de verversingssnelheid, hoe soepeler je als gebruiker films en series kijkt en games ervaart. Het amoled-scherm van de 8T is 6,55 inch groot en heeft een full hd+-resolutie. Entertainment komt hierdoor goed in beeld.

Achterop deze OnePlus-smartphone vinden we vier camera’s: de 48-megapixelhoofdcamera, 16-megapixel-ultrawidecamera, 5-megapixelmacrocamera en 2-megapixelzwart-witcamera. Aan de voorkant prijkt de 16-megapixelfrontcamera.

Snel weer opgeladen

Onder de motorkap vinden we een Snapdragon 865-processor met 5G-ondersteuning, 128GB of 256GB opslagruimte, 8GB of 12GB werkgeheugen en een 4500mAh-batterij die met 65W kan snelladen. Met Warp Charge 65 is vijftien minuten laden goed voor een accu die weer voor 60% is gevuld. In ongeveer veertig minuten is je toestel volledig opgeladen. Zo hoef je nooit lang zonder power te zitten.

1x kans maken op de OnePlus 8T

Belsimpel organiseert regelmatig samen met Tweakers acties omtrent nieuwe smartphones, en nu staat zoals gezegd de OnePlus 8T in de spotlight. Belsimpel geeft de Tweakers-community de mogelijkheid een review te schrijven over de nieuwe smartphone. Een Tweakers-communitylid mag het toestel testen, een review schrijven en na afloop het toestel ook nog eens houden!

Wil jij kans maken op de nieuwe OnePlus 8T én je bevindingen als een van de eersten opschrijven in een review? Meld je dan aan via onderstaande poll. Mocht je niet als winnaar uit de bus komen maar ben je wel benieuwd naar dit nieuwe toestel, dan horen we graag waar jij over wil lezen. Welke onderwerpen of thema’s wil je graag belicht zien in een review? Laat het ons weten in de comments.

Wil jij de OnePlus 8T reviewen en winnen? Poll Ja, ik wil de OnePlus 8T reviewen en winnen.

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan.

