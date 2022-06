Welke techcadeaus raad jij je medetweakers aan voor de feestdagen?

Een heleboel zaken gaan dit jaar anders dan anders, maar sommige dingen vinden gewoon doorgang. Zo ook onze jaarlijkse Gift Guide voor de feestdagen, van de community, voor de community. Ook dit jaar gaan we samen met jullie op zoek naar de beste suggesties voor de leukste techcadeaus.

Sinterklaas en kerst worden dit jaar waarschijnlijk minder groots gevierd dan normaal, maar zullen bij velen toch doorgaan, desnoods (deels) virtueel. Dat betekent cadeaus voor vrienden en familie kopen en natuurlijk ook zelf wat suggesties op een lijstje zetten. Daarom publiceren we sinds 2014 elk jaar een Gift Guide gericht op techcadeaus om jullie van inspiratie te voorzien. In het begin was dat vooral vanuit de redactie, maar tegenwoordig op basis van community-input, waardoor we een scala aan originele tips boven water weten te krijgen. Zo komt die ene tante niet weer met een paar sokken aanzetten, maar met die leuke gadget waar je echt blij van wordt.

Het idee is dit jaar als vanouds. We hebben op het forum een speciaal topic geopend waarin je jouw suggestie kwijt kunt. Hoewel we natuurlijk allerlei leuke techsuggesties verwachten, hoeft het niet per se om iets met een stekker te gaan. Heb je bijvoorbeeld een boek gelezen waarvan je denkt dat je medetweakers het heel tof zullen vinden? Zet het er vooral bij.

De suggesties zien we graag vergezeld van een korte beschrijving van het product en een alinea over waarom je juist dit product graag aanraadt aan je medetweakers. In onze ervaring zijn het vooral de persoonlijke onderbouwingen die de cadeautips leuk maken. We hanteren net als vorig jaar een maximumprijs van driehonderd euro. Dat doen we niet omdat we verwachten dat velen van jullie zulke dure cadeaus uitdelen, maar de decembermaand is voor velen ook een moment om toch dat cadeautje voor henzelf te kopen van geld dat is overgebleven. In de Gift Guide zullen we duidelijk onderscheid maken in de prijscategorieën.

De spelregels