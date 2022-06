De uitslagen van de European Hardware Community Awards zijn binnen

Vorige maand riepen we jullie op te stemmen voor de European Hardware Community Awards. Een verkiezing van de European Hardware Association, waar Tweakers tegenwoordig bij hoort, door techliefhebbers uit maar liefst tien verschillende landen in Europa. Inmiddels hebben we de uitslagen binnen, dus lees snel verder.

Stemmen konden uitgebracht worden in maar liefst 33 productcategorieën, waarbij we zowel specifiek de uitslagen noteerden voor jullie stemmen, als de uitslagen voor alle deelnemende sites uit heel Europa. Daarbij zien we in 21 verschillende categorieën dat de Nederlandse opvatting overeenkomt met die van de andere stemmers uit Europa, maar in de andere categorieën zijn er verschillende winnaars uit de verkiezing gerold.

Zo zien we onder meer dat Sennheiser Europees gezien op meer steun kan rekenen met zijn (gaming)koptelefoons, terwijl ook ASUS/ROG met meer prijzen naar huis gaat op Europees niveau. Dell doet het dan weer beter binnen onze landgrenzen, net als bijvoorbeeld Logitech. Op smarthomevlak wordt Google Europees breed verslagen door Amazon, terwijl Google in Nederland aan het langste eind trekt. Niet zo gek, aangezien Amazon-smartspeakers bijvoorbeeld in Duitsland, Frankrijk en Spanje te koop zijn, maar niet in Nederland.

Als het aankomt op de basiscomponenten van een pc, zien we vooral veel consensus, waarbij de prijzen voor processors, videokaarten en moederborden telkens naar dezelfde winnaars gaan. AMD heeft duidelijk punten gescoord met zijn Ryzen-cpu's, Nvidia's RTX-kaarten konden ook op de meeste stemmen rekenen en ASUS/ROG maakt volgens zowel alleen de Nederlandse als alle Europese stemmers de beste moederborden.

Dank voor iedereen die gestemd heeft en alle winnaars gefeliciteerd.