De stembussen voor de Tweakers Awards 2019/2020 zijn geopend

Terwijl velen van jullie zich opmaken om van een welverdiende kerstvakantie te gaan genieten, zijn de voorbereidingen voor de Tweakers Awards 2019/2020 in volle gang. In de afgelopen twee weken konden jullie producten nomineren die wat jullie betreft niet op de stemlijsten mochten ontbreken. Vanaf vandaag kan er ook daadwerkelijk worden gestemd.

De stemlijsten kwamen dit jaar net iets anders tot stand dan vorig jaar. Als voorzet hebben we gekeken naar welke producten per categorie het populairst waren in de Pricewatch. Vervolgens hebben jullie daar aanvullingen op kunnen doen. Tot slot is onze redactie nog een keer door alle lijsten gegaan om te kijken of er geen belangrijke producten ontbraken of andere producten er toch niet in thuishoorden. Daarbij gold een aantal regels: het product moest na 1 januari 2018 op de markt gekomen zijn, het moest nog steeds te koop zijn in Europa en het mocht niet opgevolgd zijn door een directe opvolger.

Dit jaar zijn er dertig categorieën; daarbinnen hebben we enkele wijzigingen doorgevoerd. We hebben de categorie Laptop opgesplitst in Gaminglaptop en Laptop, en de categorieën Printer en Drones verwijderd. We hebben dit jaar geen prijs voor de beste user-reviewer, omdat dit slechts een van de manieren belicht waarop je kunt bijdragen. Dat betekent niet dat we zullen stoppen met communityleden tijdens de Awards in het zonnetje zetten; we hebben zelfs drie nieuwe categorieën bedacht. Op basis van data over heel 2019 gaan we kijken wie de succesvolste nieuwssubmitter was, wie de hoogste gemiddelde reactiescore onder artikelen ontving en wiens posts op het Forum het vaakst gemarkeerd werden als beste antwoord.

Zoals elk jaar maakt iedereen die meedoet aan de stemronde, kans op een aantal mooie prijzen. Dit jaar bevinden zich in de prijzenpot de Google Stadia Premiere Edition, een Nintendo Switch inclusief Mario Kart en een setje Sony WF-1000XM3 in-ear oordoppen. De stemperiode loopt van vrijdag 20 december tot zondag 19 januari. Op donderdag 6 februari worden de winnaars bekendgemaakt tijdens de Tweakers Awards-uitreiking.