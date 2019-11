Bepaal de genomineerden voor de Tweakers Awards 19/20!

Begin volgend jaar worden weer de Tweakers Awards uitgereikt. Voordat we kunnen beginnen met stemmen, moeten we natuurlijk de nominatielijsten rond krijgen. Daarvoor doen we dit jaar een voorzet vanuit de Pricewatch-data en zijn we heel benieuwd naar jullie toevoegingen.

Daarmee is de nominatieprocedure voor dit jaar wat aangepast. Doordat we op basis van jullie gedrag in de Pricewatch alvast een voorzetje geven, hebben we een mooi startpunt voor elke categorie. Je mag alles nomineren, dus ook individuele producten. Daarbij houden we een introductiemoment van maximaal twee jaar geleden aan. Het product moet dus na 1 januari 2018 op de markt zijn gekomen en moet nog steeds te koop zijn in Europa. Dit jaar zijn er dertig categorieën; daarbinnen hebben we enkele wijzigingen doorgevoerd. We hebben de categorie Laptop opgesplitst in Gaminglaptop en Laptop, en de categorieën Printer en Drones verwijderd.

Suggesties voor de nominatielijsten kun je in onderstaande topics achterlaten. Je hoeft het product niet te bezitten om het te nomineren en je motivatie is het belangrijkst. Het feit dat jij een bepaalde tv thuis hebt staan, wil nog niet zeggen dat dat de winnaar moet zijn in de categorie Televisie. Vertel ons waarom je voor een product kiest. Nominaties die alleen uit een productnaam bestaan, tellen niet mee.

We hebben dit jaar geen prijs voor beste user-reviewer, omdat dit slechts een van de manieren belicht waarop je kunt bijdragen. Dat betekent niet dat we zullen stoppen met communityleden tijdens de Awards in het zonnetje zetten, maar daarover horen jullie later meer.

De nominatieperiode loopt tot en met zondag 15 december. Daarna maken we de balans op en nemen de genomineerden het vanaf ergens in december tegen elkaar op in de Tweakers Awards-verkiezingen. We maken de winnaars bekend tijdens de Tweakers Awards-avond, die op 6 februari 2020 plaatsvindt.