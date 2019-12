December Prijzen Parade 2019 - Dag 11 & 12: Win een Lenovo 530S

Win een Lenovo 530S

Het is inmiddels december, en dat betekent dat de December Prijzen Parade er weer is! Deze maand staat in het teken van weggeefacties, gewoon uit blijk van waardering voor onze trouwe users. Wat je hiervoor moet doen? Bijna niets! Mocht je onderstaande actie leuk vinden, dan hoef je alleen maar aan te geven dat je kans wilt maken.

Vandaag kun je een Lenovo 530S winnen, dankzij Vanden Borre.

Producten

Specs De Lenovo 530S garandeert voldoende kracht om meerdere programma’s tegelijk te gebruiken. Hij heeft een accuduur tot 7,5 uur en een scherm van 14 inch. Dankzij SSD sla je zware bestanden heel snel op. Bekijk in Pricewatch » Processor Intel Core i7 8550U Schermdiagonaal 14 inch Resolutie 1080 x 1920 pixels, full hd Ram-geheugen 8GB DDR4 Grafische kaart Intel UHD Graphics 620 Max. accuduur 7,5 uur

Een mooie prijs dus van onze partner van vandaag, Vanden Borre. Wil je hem winnen? Dan hoef je alleen maar onderstaande poll in te vullen om automatisch kans te maken.

Voorwaarden