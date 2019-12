Side Project Show: Hoe Bastiaan zijn huis steeds slimmer maakt

IoT is veel laagdrempeliger dan veel mensen beseffen. Developer Bastiaan de Vries maakt als hobby zijn hele huis 'smart'. Tegelijkertijd leert hij zijn collega's hoe zij op een gemakkelijke en goedkope manier ook met IoT aan de slag kunnen.

Innovatieve ideeën zijn er overal, maar ze komen vooral tot leven door de mensen die er iets mee doen. Met de Side Project Show zet ABN AMRO makers van bijzondere side projects in de spotlights. In deze podcast vertellen zes creatieve geesten hoe hun ideeën tot stand kwamen, zoals Bastiaan de Vries. In het dagelijks leven is hij developer bij ABN AMRO. Tech-journalist Bram van Dijk zocht hem op in zijn nieuwe appartement in Haarlem.

Het huis volgt de bewoner

Het appartement hangt vol smarthomesystemen, deels van fabrikanten als Ikea, Xiaomi en Google, en deels zelf ontworpen. Bastiaan is er voortdurend mee in de weer om ze te verbeteren. Bij thuiskomst is het "Hey Google, ik ben thuis", waarna het alarm uitschakelt, de verlichting aanspringt, de thermostaat op een behaaglijke stand gaat en Bastiaans favoriete muziek begint te spelen op de achtergrond. Tot zover is het nog redelijk standaard, maar dit is pas het begin. Koppelingen tussen bijvoorbeeld de Yeelight-, Xiaomi- en Ikea Tradfri-systemen zorgen voor ideale lichtwarmte en muzieksterkte op iedere plek in het huis. Alles is spraak- en beweginggestuurd, waardoor de technologie Bastiaan als het ware 'volgt' door zijn woning.

Hij woont pas enkele maanden in dit huis, en alles moet nog een plekje krijgen. Het moet nog wat professioneler, vindt hij, met minder kabels die her en der door de woning lopen. Op zijn vorige adres begon hij met het bouwen van IoT-systemen. Hier ging hij als eerste aan de slag met een deursensor, omdat dit nu eenmaal het simpelste was. "Ik plakte een breadboard aan de muur naast de voordeur, met een NodeMCU die verbinding maakte met mijn wifi-netwerk. Aan die NodeMCU zat een Reet Switch die kon detecteren of de deur open of dicht was. Als er iemand binnenkwam, stuurde de NodeMCU via MQTT een bericht naar mijn Raspberry Pi waarop Domotics draaide.”

Is er al post?

Dat was nog niet alles. Via een web-api kreeg Bastiaan in zo'n scenario een pushbericht op zijn telefoon. "En omdat ik ook graag zag wie er dan binnenkwam, lanceerde de Pi in zo'n geval een Python-script. Hiermee werd de ruwe video-output van mijn Ribbon Camera verwerkt tot een video en screenshot die werden verspreid naar een lokale OwnCloud Machine en Dropbox." Zo knutselde hij steeds verder. Zou zoiets ook met de brievenbus in het gedeelde portiek mogelijk zijn?

De hal met de brievenbus bevond zich buiten het bereik van het eigen thuisnetwerk, maar dit was snel opgelost door de wifi-modem in de hal. "Een mailtje naar de huisbaas was voldoende om het wachtwoord te krijgen. Hij begreep niet zo goed wat ik allemaal wilde, maar zei: 'prima joh'. De magnetische schakelaar in de brievenbus registreerde het geklepper van de bus wanneer de postbode kwam, waarna een pushbericht volgde. Ook gingen de led-lampen in huis knipperen, afhankelijk van de stand van het systeem. De achilleshiel van deze postmelder was de energievoorziening, vertelt Bastiaan. "In theorie kon de powerbank jaren aanstaan doordat de NodeMCU in een slaapstand kan worden gezet. In de praktijk was het steeds maar vier dagen, omdat het systeem de godganse dag de volledige hoeveelheid ampère trok."

Voortdurend nieuwe ideeën

De 2.0-versie van het brievenbussysteem in de nieuwe woning moet het batterijprobleem oplossen. Maar ook is er een andere uitdaging, waardoor hij terug naar de tekentafel moet. "Er is geen manier om vanuit de hal op het internet te komen, omdat de brievenbus een kooi van Faraday is. Misschien ga ik gebruikmaken van LoRa, waarbij ik verbinding maak met een gateway vanuit mijn appartement. Of misschien kan het ook wel met ZigBee, een energiezuinig mesh-systeem waarmee ik een signaal kan doorsturen. Of met een radiofrequentie die ik middels apparatuur op het balkon opvang. Ik heb verschillende ideeën om de brievenbus 'low level' aan te sluiten, maar moet er nog even goed over nadenken."

Veel van zijn collega's hebben inmiddels gebruik kunnen maken van de IoT-kennis van Bastiaan. Met een IoT- workshop spijkert hij zijn collega's bij op dit vlak. "Als ABN AMRO willen wij een IT-savvy organisatie zijn. In de workshop gaan deelnemers zelf met elektronica en verschillende programmeeropties aan de slag, zoals Lua en Python. Op die manier krijgen ze meer feeling met wat er op IT-gebied gebeurt. Ik laat zien hoe zo'n ledje werkt en hoe een stroomcircuit werkt. Vervolgens klikken we het allemaal met een NodeMCU in een breadboard en voegen we code toe waardoor het lichtje aangaat. En zo gaan we steeds verder. We kijken bijvoorbeeld wie het eerst een deursensor kan installeren met een Raspberry Pi."

Spelen is leren

Aan het einde van de workshop krijgen bezoekers onderdelen mee om thuis verder te experimenteren. Zo verlaagt ABN AMRO de drempel voor mensen die normaliter niet met dit soort technologie in aanraking komen, zoals een accountmanager of klantenservicemedewerker, om ook hun huis te automatiseren met een homemade IoT-systeem. De reacties die Bastiaan krijgt, zijn enthousiast. Vooral het besef dat iedereen ermee kan beginnen, blijkt voor veel deelnemers een ware eyeopener. "Er zijn veel kleine problemen die je kunt oplossen of dingen die je leuker kunt maken met apparatuur die je voor een tientje koopt. Zelf ben ik er natuurlijk al jaren mee bezig, maar niet iedereen hoeft er even ver in te gaan. IoT is veel laagdrempeliger dan mensen vaak beseffen. Zeker met de systemen die tegenwoordig te koop zijn. Ze worden steeds beter. Het hoeft ook allemaal niet in één keer te werken, en je moet het vooral niet als een opgave zien. Dan is het al snel niet meer leuk. Leer het liever spelenderwijs."

