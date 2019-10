Tweakers aan het werk – ‘Wil je meer verdienen? Een beetje bluffen hoort erbij!’

Sebastiaan (35) werkt sinds een half jaar als freelance supportmanager. Daarvoor werkte hij bij verschillende werkgevers in vaste dienst. Hij vertelt over zijn salarissprongen en waarom hij is gaan freelancen. ‘De grootste salarissprong maak je als je overstapt naar een andere werkgever.’

Wat doe je nu precies en waarom ben je dat gaan doen?

‘Ik werk nu een half jaar als freelance supportmanager. Ik had het steeds na een jaar, anderhalf jaar bij een werkgever wel gezien. Het werd saai. Er waren wel nieuwe klanten of taken, maar het was altijd hetzelfde trucje. Toen vond ik dat het tijd werd voor iets anders.’

Profiel Naam: Sebastiaan

Leeftijd: 35

Woonplaats: Amersfoort

Opleiding: mbo ict (en een hoop aan ict gerelateerde certificaten)

Werkervaring: 14 jaar

Werkgever/branche: softwareleverancier

Functie: supportmanager

Werklocatie: Almere

Uren per week: 40

Reistijd: 30 minuten enkele reis

Vond je het moeilijk om die stap te zetten?

‘De zekerheid die je hebt wat inkomen, werklocatie, en arbeidsvoorwaarden betreft, gaat naar nul. Uiteindelijk ben ik in het diepe gesprongen en heb ik ontslag genomen met het idee: ik zie het wel. Na anderhalve maand nietsdoen heb ik toch snel iets gevonden. Er is tegenwoordig veel vraag naar ict’ers.’

Wat voor invloed heeft dat op je salaris gehad?

‘Bij mijn laatste werkgever verdiende ik rond de 4500 euro per maand. Nu verdien ik bruto 13.000 tot 14.000 per maand. En ik krijg ik nog belastingvoordelen, omdat ik in de eerste jaren van mijn onderneming zit. Daardoor heb ik voordelen zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek, winstvrijstelling voor kleine ondernemingen en zakelijke kosten die je mag aftrekken.’

Ben je dan ook meer uren gaan werken? Je inkomen is verdriedubbeld!

‘Nee, ik ben gewoon veertig uur blijven werken. Je krijgt ook betaald voor die onzekerheid waarin je terechtkomt. Je hebt geen automatische pensioenopbouw en als je ziek bent, krijg je geen geld. Als ik een dag niet werk, kost me dat 640 euro.’

Is salaris gekoppeld aan prestaties in jouw baan? Hoe precies?

‘Toen ik nog in vaste dienst werkte, waren er hoge bonussen. Bij een uitstekende beoordeling ging het wel om 9000 euro, bij matig ongeveer 1500 euro. Dat leidde tot een hoge prestatiedruk.

‘Nu, als freelancer heb ik geen bonussen. Als ik slecht presteer, kan dat wel van invloed zijn op mijn opdracht, die dan wellicht niet verlengd wordt.’

Is salaris in jouw baan gekoppeld aan opleidingsniveau?

‘Zelf heb ik alleen een mbo-diploma. In dit vakgebied is je diploma grotendeels relevant voor je startsalaris. Werkervaring en hoe goed je kunt onderhandelen zijn doorslaggevend voor je uiteindelijke salaris. Er zijn genoeg werkgevers die een hbo- of wo-opleiding eisen; daar kun je je soms doorheen praten, maar soms is het ook een harde eis en sta je voor een dichte deur met je mbo-diploma.’

Hoe belangrijk is salaris voor jou? Hoe zit jij aan de onderhandelingstafel?

‘Bij m’n eerste baan zat ik gedetacheerd en kreeg ik 1900 euro. En ik wist dat mijn werkgever 6000 euro voor mij aan de detacheerder betaalde. Dus toen heb ik gevraagd om meer, maar dat was allemaal moeilijk: ik kon er misschien 100 euro bij krijgen, misschien 200 met een opleiding of certificaat. Dat was voor mij reden genoeg om rond te gaan kijken.

‘Ergens anders kreeg ik toen een aanbod voor 2100 euro. Ik vertelde dat ik al meer verdiende en het daar niet voor kon doen. Toen kwamen ze met een bod van 2500 euro. Door te bluffen ben ik er 600 euro op vooruitgegaan. Ik zeg gewoon waar het op staat en wat ik wil; bluffen op salarisgebied hoort daar bij.

‘Als er naar mijn vorige salaris werd gevraagd, of nu als freelancer naar mijn uurloon, dan zet ik hoger in. Zo kreeg ik ook eens een aanbod voor 2900 euro, maar daarvoor moest ik iedere dag van Amersfoort naar Almere. Dat wilde ik eigenlijk niet, dus ik heb toen heel hoog ingezet op 3700 euro. De headhunter zei eerst: sorry, dat kunnen we echt niet doen. Een half uur later belde hij terug en zei hij: het is toch gelukt.”

Heb je geen schuldgevoel over dat bluffen? Of dat je jezelf een heel hoge werkdruk oplegt om dat kostenplaatje waar te maken?

‘Nee, eigenlijk niet. Het klinkt misschien arrogant, maar ik weet dat ik goed ben. Mijn werkgever is heel tevreden over me; van klanten krijg ik ook vaak complimenten. Schuldig voel ik me dus niet. Het is een bedrijf met een miljoenenomzet, dus het geld hebben ze gewoon.’

Salaris klinkt wel als het belangrijkste voor jou. Hoe belangrijk is werkplezier?

‘Er moet wel een balans zijn, dat je op een fijne plek zit met leuke collega’s en leuk werk. Dat merk je al snel tijdens een eerste gesprek, of je er zou willen werken of niet. Ik moet kunnen lachen en lekker kunnen babbelen met collega‘s. Dat je het ook over koken, je kinderen en hobby’s kunt hebben, en niet alleen over werk. Het gaat om de combinatie. Je zit toch ergens veertig uur per week.’

De favorieten van Sebastiaan Favoriete apps: YouTube, Plex, Overcast (voor podcasts), Strong (Fitness app)

Favoriete websites: Tweakers.net, toucharcade.com

Favoriete gear: Jaybird X3, iPhone 11 Pro

Favoriete film: The Godfather, The Matrix, Pulp Fiction. ‘En Breaking Bad: geen film, maar toch!’

Favoriete muziek: ‘Ik luister vooral naar podcasts, Tweakers, Joe Rogan, Nerdland (erg informatief en leuk!). En als ik naar muziek luister, is het vooral tijdens het sporten, iets met een goeie beat of rapmuziek.’

Hoe kom je erachter wat je kunt vragen wat salaris betreft?

‘Vaak begin ik met een soort marktonderzoek en salaristools waar een indicatie wordt gegeven, zoals via Tweakers Elect. Dat schat mij iets lager in dan ik daadwerkelijk verdien, maar ik heb m’n babbeltje waarmee ik vaak hoger kom, dat scheelt toch. Het topic Verdien ik genoeg is interessant, maar het antwoord daar is bijna altijd nee. Mensen vinden hun inkomen al snel prima of durven niet stevig te onderhandelen.’

Hoe bedoel je dat?

‘Ik merkte bij mensen om mij heen, vrienden, oud-collega’s en andere Tweakers, dat ze hun salaris wel prima vinden. Dat ze voor 2500 euro werken, maar van wie ik weet dat ze minimaal 1000 euro meer kunnen krijgen als ze een overstap maken en stevig onderhandelen.

‘En het rare daarbij is dat ze het vaak niet echt naar hun zin hebben. Ze kunnen niet wachten tot het weekend is of dat ze weer op vakantie kunnen. Er wordt geklaagd over het vele werken, de hoge werkdruk en het lage salaris, maar wat gaan ze er uiteindelijk aan doen? Niks!

‘Ergens snap ik het wel, want het is veilig om te blijven zitten waar je zit. Helemaal als je een leasebak onder je kont hebt, dat willen mensen vaak niet meer kwijt, maar het is juist belangrijk om die balans tussen geld en werkplezier goed te hebben. Ben je niet tevreden, zoek dan iets anders!’

Je hoort wel dat je de grootste salarissprong kunt maken als je van baan verandert, in hoeverre is dat voor jou van toepassing?

‘Dat is honderd procent het geval, allemaal omdat ik bij een andere werkgever aan de slag ging en opnieuw kon onderhandelen. Als je ergens al een aantal jaar werkt, gaat een werkgever je niet zomaar meer dan 500 euro extra betalen. Je wordt één keer op waarde geschat en daarna zijn het alleen nog maar kleine stapjes.’

Heb je nog andere onderhandelingstips?

‘Accepteer nooit het eerste aanbod. Een recruiter krijgt altijd een marge om mee te werken en hij zal altijd zo laag mogelijk beginnen. Afhankelijk van je babbeltje en je ervaring kun je hoger eindigen. Ook als je onder een cao en salarisschalen valt, is er altijd bewegingsruimte. Laat je niet afschrikken! Maar, en dat geldt voor dit hele salarisverhaal: je moet het wel echt waard zijn.’

Hoe heb je het nu geregeld wat pensioen betreft?

‘Ik heb nog niets geregeld. Dat ben ik nog aan het uitzoeken, maar met alle verhalen die je tegenwoordig hoort over gekorte pensioenen, heb ik m’n twijfels. Mede daarom zit ik ook in bitcoins - alleen early minen - en aandelen, en hoop ik m’n huis snel af te betalen en een tweede huis te kopen en dat te verhuren. Ik wil ook andere inkomensbronnen hebben voor m’n pensioen.’

Heb je nog een droombaan? Of zit je hier goed op je plek?

‘Ik heb geen bepaalde passie binnen de it. Het lijkt me wel leuk misschien meer de kant van technisch projectleider of it-master op te gaan. Hobbymatig lijkt het me heel leuk om met een foodtruck aan de slag te gaan! Koken is echt mijn passie, dus dat zou ik nog wel willen.’