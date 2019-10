Belsimpel geeft je de kans om de nieuwe OnePlus 7T te reviewen en te winnen

Nadat eerder dit jaar de nieuwe OnePlus 7 en de OnePlus 7 Pro zijn onthuld, zijn vanaf 10 oktober pre-orders voor de OnePlus 7T te plaatsen. Het nieuwe toestel zal medio oktober verkrijgbaar zijn voor iedereen, maar Belsimpel biedt jou de kans om het toestel als één van de eersten te reviewen en te winnen!

OnePlus is op stoom. Begin 2019 introduceerde dit internationale merk twee nieuwe toestellen, maar nu dient de OnePlus 7T zich aan. Het 7T model kan gezien worden als de opvolger van de ‘gewone’ OnePlus 7 en heeft de nodige aanpassingen en vernieuwingen.

De OnePlus 7T

Voorafgaand aan de aankondiging verschenen er al geruchten dat de OnePlus 7T verbeterd is ten opzichte van zijn voorganger. Inmiddels zijn er de nodige specificaties bekendgemaakt. Zo weten we dat er in de nieuwe smartphone een Qualcomm Snapdragon 855+-processor zit, er 8GB werkgeheugen aanwezig is en dat het toestel drie camera’s aan de achterkant heeft: een 48-megapixelcamera met optische beeldstabilisatie, een 12-megapixeltelefotosensor en een 16-megapixelgroothoeklens. De selfiecamera is een 16-megapixelexemplaar.

De smartphone heeft een premium uitstraling dankzij een strakke behuizing. Zonder meer een eyecatcher is het amoledscherm met diagonaal van 6,55 inch en fhd+-resolutie van 2400x1080 pixels met een 20:9-beeldverhouding en met een verversingssnelheid van 90Hz. Het scherm is dankzij de 90Hz-beeldverversing razendsnel. Andere extra’s zijn de Warp Charge 30T, waarmee de smartphone binnen een half uur tot 70 procent wordt geladen. Ook heeft de OnePlus 7T een vingerafdrukscanner in het scherm.

1x kans maken op de OnePlus 7T

Belsimpel organiseert regelmatig samen met Tweakers acties omtrent nieuwe smartphones en deze keer staat de OnePlus 7T in het zonnetje. Belsimpel geeft daarom de Tweakers-community de mogelijkheid een review te schrijven over de nieuwe OnePlus 7T. Eén gelukkige die gekozen wordt om het toestel te testen mag de nieuwe smartphone bovendien na afloop houden.

Wil jij kans maken op de nieuwe OnePlus 7T én je bevindingen als een van de eersten opschrijven in een review? Meld je dan aan via onderstaande poll.

OnePlus 7T-Serie Pop-up

Wil jij als een van de eersten een OnePlus 7T bemachtigen, kom dan aanstaande zaterdag op 12 oktober tussen 12:00 en 18:00 naar de OnePlus 7T-Serie Pop-up in Winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht.

