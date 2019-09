Meld je aan voor de Big Wifi Challenge en maak kans op een PlayStation 4 Slim!

Overal en altijd een goed en stabiel wifisignaal? Het lijkt zo vanzelfsprekend maar er zijn nog altijd huizen en locaties in Nederland waar draadloos internet op zijn zachtst gezegd discutabel is. KPN daagt je op een leuke manier uit om dit probleem zelf te ervaren en op te lossen. Hieronder lees je hoe.

KPN introduceerde 31 juli jl. zijn nieuwe draadloze wifiversterker. Deze maakt gebruik van dualband-wifi op basis van 802.11ac. Het apparaat ondersteunt de nieuwste generatie meshtechnologie en roaming wat ervoor zorgt dat de meeste wifi-apparaten automatisch met het beste wifipunt in huis verbinden. Met de eenvoudige KPN thuis-app kan iedereen met de wifiversterker aan de slag en kan je binnen mum van tijd Netflix streamen.

Uitdaging

Met de draadloze wifiversterker heeft KPN een extra oplossing om te zorgen voor stabiel en veilige wifi die overal in huis beschikbaar is. Om deze oplossing op de proef te stellen is de Big Wifi Challenge bedacht. In het prachtige, statige Kasteel Geldrop, waar niet per se het meest stabiele wifisignaal door de gangen en vele vertrekken zoemt, gaan twee teams op een uitdagende manier testen of deze versterker dat wel mogelijk maakt. Twee teams van elk een tweaker en een n00b gaan aan de slag en mogen iedere ruimte benutten. Van de tochtige (martel)kelder en de statige wapenkamer tot de familiebibliotheek. Elk team doorloopt de vijf verschillende kamers en dient daar draadloos internet te verzorgen van minimaal 50Mbit/s. Het team dat het snelste de Wifi Challenge voltooid heeft gaat naar huis met een mooie prijs, namelijk 2x een PS4 Slim en uiteraard 2x het draadloze wifiversterkers pakket van KPN.

En ja, je las het goed, je gaat bij deze challenge een team vormen met iemand die minder technische kennis heeft dan jij. Iedereen kent namelijk wel een buurman, grootouder of een bevriende n00b in zijn omgeving die altijd hulp nodig heeft bij het installeren van de wifi. Kies iemand uit waarmee jij goed kunt samenwerken en laat in de challenge zien dat het installeren van wifi met KPN helemaal niet moeilijk is.

Aanmelden

Benieuwd hoe je je kunt aanmelden voor deze Challenge? Dat kan door middel van een leuke videoboodschap, of op andere originele wijze. Daarin laat je weten waarom KPN juist JOU moet kiezen en welke n00b je mee wilt nemen. Degene met de origineelste inzending wordt geselecteerd. Aanmelden voor The Big Wifi Challenge, die op donderdag 10 oktober plaatsvindt, kan door middel van het sturen van een mailtje naar Wifichallenge@tweakers.net. Vermeld KPN Wifi Challenge in de onderwerpregel van de mail.

Actievoorwaarden