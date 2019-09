Het IBM Deep Learning Works-evenement gemist? Bekijk hier de keynotes

AI en deeplearning zijn brede begrippen en bieden als techniek veel mogelijkheden, maar hoe zet je deeplearning-bouwblokken in de praktijk in? En hoe kan je ze optimaliseren? Om antwoord te geven op deze vragen organiseerde Tweakers & IBM het evenement Deep Learning Works op 12 september.

De zaal was goed gevuld met developers, daarnaast waren ook enkele data scientist geprikkeld om met de opensource-modellen binnen de IBM Cloud aan de slag te gaan. Tijdens een leerzame, en vooral interactieve middag en avond volgden leden van de Tweakers-community een workshop en twee keynotes over de toepasbaarheid van deze bouwblokken en het zelflerende vermogen hiervan. Daarnaast konden aanwezigen meedoen met een challenge, waarover hieronder meer. Iedereen die niet bij dit evenement aanwezig kon zijn, kan de keynotes in dit artikel terugkijken. Bovendien kunnen tweakers alsnog meedoen aan de challenge én meedingen naar een mooie prijs.

Zelf deelnemen aan workshop en keynotes terugkijken

Het evenement begon met de workshop 'Hoe integreer je opensource-deeplearningmodellen in je eigen applicaties?' Hier leerden aanwezigen hoe ze het best gebruik kunnen maken van de Model Asset Exchange op IBM Developer. Daar zijn vrij beschikbare, opensource-, state-of-the-art-deeplearningmodellen te vinden voor veelgebruikte toepassingsdomeinen, zoals tekst-, beeld-, audio- en videoverwerking. De workshop werd gegeven door Damiaan Zwietering, een IBM-specialist met onder meer ervaring als developer, consultant en architect.

Denk je nu: ‘Aan deze workshop had ik ook graag deelgenomen’? Niet getreurd, via deze link kun je een vergelijkbare workshop van IBM volgen.

Aanvullend werden er twee bevlogen keynotes gegeven. Benjamin Timmermans beet het spits af met zijn presentatie over het deeplearningmodel en het Buddy for the Blind-project, gevolgd door Romeo Kienzler. Laatstgenoemde is chief data scientist bij Codait, de afdeling van IBM die onder andere de Model Asset Exchange beschikbaar stelt. Hij toonde hoe je iot-data kunt analyseren met behulp van geavanceerde technieken als deep learning. Beide keynotes kun je hieronder terugkijken.

Doe mee met de challenge en maak kans op een TJBot

Tijdens het evenement werd het publiek gevraagd deel te nemen aan een challenge en jij kunt alsnog meedoen. Wat moet je doen? Bedenk waarvoor jij de TJBot zou willen inzetten. Hoe wordt hij jouw onmisbare hulp op het werk of thuis? Werk een leuk idee of spannende toepassing uit en maak daarbij gebruik van een combinatie van minimaal twee services van de Model Asset eXchange om slim data te interpreteren. Laat je hierbij inspireren door verschillende voorbeelden. Er worden twee winnaars gekozen, die beiden een TJ-Bot, inclusief Raspberry Pi, camera, speaker enzovoort krijgen. De TJBot is uitgerust met een camera, speaker en ledje. Je laptop is dus prima geschikt om als prototype te dienen totdat je die limited edition Tweakers TJBot hebt gewonnen.

Beoordeling

Inzendingscriteria

Jury

Support nodig?

Actievoorwaarden Jouw inzending wordt beoordeeld op: Toepasbaarheid (in hoeverre is het idee in de praktijk te gebruiken)

Originaliteit (is het idee iets nieuws?)

Complexiteit (zijn er verschillende technieken gebruikt en wat is de mate van complexiteit van de flow) Om mee te doen, stuur je jouw link van je github-project naar tweakers@concepts.net. Daar staat de volgende informatie over jouw inzending: Onderwerpregel: IBM challenge

Tweakers-username

Korte beschrijving van je idee en waarom jouw idee moet winnen

Je volledige code, want we gaan voor open source (je zorgt ervoor dat de code direct uitvoerbaar is door de jury) Deadline voor inzending is 08 oktober, 12.00 uur Wie vormen de jury? Damiaan Zwietering (IBM)

Romeo Kienzler (IBM)

Frank Everaardt (Tweakers) Voor vragen kun je contact opnemen met Damiaan Zwietering door een mail te sturen naar: zwietering@nl.ibm.com of door je vraag te stellen aan medetweakers via het Tweakers-Forum. Algemene voorwaarden Je Tweakers-account moet voor 23-09-2019 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 08-10-2019, door een e-mail in te sturen naar concepts@tweakers.net met als onderwerpsregel: IBM Challenge.

Je kunt één keer deelnemen aan de challenge.

Winnaars krijgen uiterlijk 15-10-2019 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaars worden geselecteerd op basis van toepasbaarheid, originaliteit en complexiteit (zie beoordeling).

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers & IBM zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.

Winnaars ontvangen een Tweakers TJBot.