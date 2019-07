Hackactrain 2019 - De teams zijn klaar, de trein is vertrokken

Maandagochtend vertrok vanaf station Amsterdam Centraal de Hackatrain. Het Team Tweakers kwam 's middags aan in Berlijn, waarna de hackaton verderging bij Beach Bar Mitte, de locatie waar de hackaton vorig jaar ook plaatsvond.

Begin dit jaar publiceerden we de oproep voor kandidaten voor de Hackatrain 2019, een hackathon per trein van Amsterdam naar Berlijn. Twee maanden geleden hebben we een aantal van hen uitgenodigd voor een selectieavond, waarbij de kandidaten, verdeeld over twee teams, moesten samenwerken aan het uitbreken uit een escaperoom.

Na de escaperoom kregen de kandidaten de kans om een korte pitch over zichzelf te geven. Na enig beraad heeft de jury, mede bestaande uit leaddeveloper Jeroen Groeneweg, een team samengesteld. Het Tweakers Hackatrain-team bestaat uit Jarno van der Velde, Klaas-Jan Boon, Quentin Meeus en Jan Jaap de Groot. Zij waren uitgenodigd op de Hackatrain Pre-Gathering in de Metaalkathedraal, eerder deze maand, om workshops te volgen en meer informatie te krijgen over de challenges die op de trein moeten worden uitgevoerd.

De deelnemers kregen verschillende workshops aangeboden, onder andere van Parkmobile, IBM, TNO, VodafoneZiggo en BMW, met bijvoorbeeld uitleg over de voor de hackaton beschikbare api's. Nadat de teams hun voorkeur konden aangeven voor de challenges, met keuze tussen ´5G and Autonomous trains´ en ´Autonomous Driving and Parking´, was de Pre-Gathering afgelopen en konden de teams zich voorbereiden. Team Tweakers is ingedeeld bij de challenge '5G and Autonomous trains' en zal een gooi doen naar verschillende prijzen, waaronder de hoofdprijs: een werkreis naar Californië, later dit jaar.

Credit: MPH Fotografie, Boost Breda