Tweakers aan het werk: ‘Ik heb liever meer stress’

Hoe bepaal je wat je waard bent? In deze serie praten we met it'ers over salaris, prestaties, verschillen tussen collega’s en over de aanbiedingen die werkgevers doen. Richard de Leeuw houdt van een drukke, volle werkdag en ervaart dat momenteel niet zo.

Profiel Richard de Leeuw Leeftijd: 32

Woonplaats: Ede

Opleiding: mbo it-beheerder, niveau 4

Werkervaring: 12 jaar

Werkgever/branche: onderwijs

Functie: supportofficer

Werklocatie: Utrecht

Uren per week: 36

Reistijd: 50 minuten (ov)

Wat doe je precies?

‘Ik ben supportofficer bij een hogeschool in Utrecht. Ik ben verantwoordelijk voor het beheer van apparatuur zoals beamers, smartphones, laptops, multifunctionals, videoconferencing en collaboration tools. Daarnaast verzorg ik het uitleveren, innemen en aanschaffen van werkplekken. En elke drie maanden moeten medewerkers hun wachtwoord opnieuw instellen, dus dat levert gegarandeerd werk op.’



Zijn er collega’s die je bewondert?

‘Bij een vorige opdrachtgever had ik twee teamleiders voor wie ik ontzag heb. Door de ene ben ik anders gaan kijken naar mezelf. Je houding spreekt voordat je je mond opendoet, leerde ik van hem. Hij adviseerde me rechtop te lopen met de schouders naar achteren, waardoor ik zelfbewuster en minder somber overkom. Sindsdien ben ik daar heel bewust mee bezig. De andere teamleider was er weinig, maar wist toch precies de juiste taken aan de juiste persoonlijkheden te koppelen. Hij hoorde via via dat ik goed ben in het maken van scriptjes, dus dat liet hij me toen veel meer doen.’



Heb je ook collega’s die weinig waarde toevoegen?

‘Overal heb je collega’s die the center of attention willen zijn, die paniek zaaien om een kleine storing. Dan probeer ik zelf altijd rustig te blijven en niet mee te gaan in het doemdenken, maar een constructieve oplossing te vinden.’



Waaraan kun je zien of een collega beter of slechter werk levert dan jijzelf?

‘Aan de reacties van de klanten of de gebruikers. Ik hoor weleens dat men liever wil dat ik hen help dan een van mijn collega’s. Dat is natuurlijk leuk om te horen, maar ik probeer mijn collega’s niet af te vallen. Dan zeg ik dat we het druk hebben en dat we allemaal even betrokken zijn.’



Op welke manier ervaar je competitie met collega’s?

‘Nu ervaar ik totaal geen competitie. Toen ik in een callcenter werkte wel; daar ging het erom zoveel mogelijk telefoontjes te verwerken. Dat hield het ook leuk; ik hou wel van een uitdaging.’

'Het gevoel dat je nog zoveel moet doen en dat je nog maar een uur hebt: daar hou ik van.'

Is salaris gekoppeld aan prestaties in jouw baan?

‘Nee, we hebben hier standaardschalen en -treden, waarbij leeftijd en ervaring een klein beetje meetellen. Iedereen krijgt een eindejaarsuitkering. Een keer per jaar wordt er iemand in het zonnetje gezet en die krijgt dan een bonus in cash. Meestal zijn dat de managers.’



Is salaris in jouw baan gekoppeld aan opleidingsniveau?

‘Je krijgt iets meer als je bepaalde certificaten hebt behaald, maar dat scheelt niet zo gek veel. Ze betalen niet slecht, dus ik heb er niet zo’n problemen mee.’



Wat weet jouw leidinggevende niet over jouw skills en vaardigheden?

‘Dat ik scriptjes kan maken, en dat ik ervaring heb met systemen als Topdesk en deze eventueel kan integreren met een CMDB. Ik heb dat wel geprobeerd aan te geven, maar het werd snel van tafel geveegd. Het standaardantwoord was: We hebben het altijd al zo gedaan en dat werkt prima.’



Weet je wat je verdient?

‘Netto weet ik het precies, want dat zie ik op mijn rekening binnenkomen. Bruto weet ik het een beetje, en reis- en onkostenvergoeding weet ik niet precies. Opleidingsbudget is er niet op de afdeling it en dat vind ik jammer.’



Hoe vraag je om opslag?

‘Ik heb in een bila met voorbeelden aangegeven waarom ik een verhoging zou verdienen. Daarna heb ik het onderwerp in het functioneringsgesprek halverwege het jaar nog eens aangekaart, zonder succes. Ze vonden het scheef ten opzichte van collega’s die hetzelfde doen; daar gingen ze niet aan beginnen. Misschien moet ik maar eens van tactiek veranderen, haha.’



Hoe weet je wat mensen met vergelijkbare skills en ervaring verdienen?

‘Als ik ga solliciteren type ik op Google in wat een marktconform salaris zou moeten zijn voor dat type functie. Verder gebruik ik geen tools. En soms zijn collega’s of kennissen heel open over hun salaris, bijvoorbeeld als ze een huis gaan kopen. Dan vertellen ze nog weleens wat.’

Wat is de belangrijkste factor bij een overstap naar een andere baan?

‘Waardering voor wat je doet en uitdaging in je werk. Als die twee zaken uitblijven, gaat het knagen. Ook de werk-privébalans is belangrijk. Ik werkte vroeger voor Sonos, dat enorm aan het uitbreiden was. Overal werden stores geopend, waar ik dan bij betrokken was in de oplevering. Ik vloog door heel Europa. Heerlijk vond ik die hectiek, maar in die periode werd ik ook vader van een tweeling en dat was voor mij helaas niet goed te combineren met mijn werk.’



Wat vind je van de salarisschatting die Elect van jou heeft gemaakt?

‘Hoog, bijna twee keer zoveel als wat ik echt verdien. Misschien heb ik de verkeerde keywords in mijn profiel staan of ik zit gewoon aan de lage kant en kan ik slecht onderhandelen.’

De favorieten van Richard Favoriete apps: WhatsApp, Spotify, Netflix, YouTube.

Favoriete websites: Tweakers, Hardware.Info, Google, Reddit, 9Gag

Favoriete gear: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One. Ik game zo’n 6 à 7 uur per week.

Favoriete film: Heb ik niet.

Favoriete muziek: EDM, Drum-'n-bass, hardstyle. Vrolijk, snel en hard dus. Ook op het werk.

Uit onderzoek van Tweakers Elect blijkt dat een op de vier it'ers overweegt te vertrekken bij de huidige werkgever vanwege het salaris, de bedrijfscultuur of het gebrek aan doorgroeimogelijkheden. In hoeverre geldt dat voor jou?

‘Momenteel kan ik mijn ei niet kwijt in mijn werk. Ik zou graag wat meer uitdaging willen. De problemen zijn relatief simpel en snel verholpen: Word of Outlook loopt vast, wifiwachtwoord vergeten: veel moeilijker gaat het niet worden. Het gebrek aan werkdruk nekt me; ik heb liever meer te doen, meer stress, meer voldoening aan het eind van een werkdag.

