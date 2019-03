Bug Bash en weghalen zwarte balk - Development-iteratie #152

In deze iteratie hebben we verschillende verbeteringen doorgevoerd, waaronder het weghalen van de zwarte balk onder het menu en metadata toevoegen aan de uitgelichte berichten op de frontpage. Daarnaast hebben we een bug bash gehouden om kleine issues te fixen.

Geen zwarte balk, geen slogan

We hebben onlangs de keuze gemaakt om iets meer ruimte te pakken voor content door de onderbalk van het menu weg te halen. Deze onderbalk nam verticaal 34 pixels ruimte in beslag en dat is net zoveel als één headline op de frontpage, bijna net zoveel als een regel in de prijstabel of 1/3 van de hoogte van een item in de productenlijst. Kortom, we krijgen er een iets hogere informatiedichtheid op de site voor terug.

Wat is er dan gebeurd met de slogan "Wij stellen technologie op de proef"? Die is alleen nog (deels) zichtbaar in de tabtitel van je browser. De slogan werd al geruime tijd niet meer gebruikt in onze marketinguitingen en daardoor verliest hij z'n kracht. De Twitter- en Facebook-tellertjes zijn ondergebracht in de footer.

Relevante snelkoppelingen in de ankeilers

Sinds de release van de vorige iteratie tonen we uitgelichte artikelen in een nieuw jasje. Deze stijl biedt de ruimte om relevante koppelingen te tonen, naast de knop van het artikel zelf. Het is nu mogelijk voor de redactie om naast losse topics ook een compleet forum te koppelen, bijvoorbeeld het "Videokaarten & Beeldschermen"-forum. Daarnaast zorgen we ervoor dat er automatisch een koppeling met de Pricewatch wordt gemaakt op basis van de gekoppelde producten. Hiervan krijg je in de Pricewatch een overzicht te zien, zodat je dit niet meer zelf hoeft te verzamelen. In de toekomst zullen we nog meer soorten koppelingen mogelijk maken om meer van Tweakers te kunnen tonen.

Uitleg van filters weergeven op mobiel

We tonen in de desktop-view al enige tijd tooltips bij filters voor de bezoekers die niet precies weten wat een bepaalde specificatie inhoudt. Op mobiel hadden we deze mogelijkheid nog niet en als je niet weet wat het betekent, is het lastig te bepalen of het betreffende filter relevant voor je is. Nu kun je ook tijdens het filteren op je mobiel meer lezen over een specificatie en daardoor betere keuzes maken.

BugBash

We hebben aan het begin van de sprint een Community Bug Bash gehouden waarin we kleine issues gefixt hebben die door de community gepost waren. Wat hebben we zoal gefixt?

Dubbele knop 'Beoordeling schrijven' weghalen voor het schrijven van een V&A-beoordeling.

De bevestiging duidelijker maken als je de winactie aan je voorbij laat gaan.

Duidelijker maken als winkels niet aan je filterinstelling voldoen in de prijslijst.

Oude berichten in een stucky ook een rode datum geven.

Aboschildjes zichtbaar maken in het forum bij een te lange gebruikersnaam.

Kleuren per karmatype ipv per aandeel in je karmaverdeling

Lazy-loading ook toepassen in voorbeeldweergave van je reactie op het forum om data te beperken.

Ongelezen DM's in trash tellen niet meer mee in je notificatieteller

"Veiling" onderdeel maken van de link naar een advertentie

Prijsdalingen met een producttitel over twee regels (of meer) goed weergeven op mobiel.

Reactieoverzicht op mobiel goed weergeven (responsive gemaakt)

Bier-icoon toevoegen aan reactie en frontpage - ":9B" maakt

Tot slot

44 69 74 20 77 61 73 20 6d 69 6a 6e 20 6c 61 61 74 73 74 65 20 2e 70 6c 61 6e 20 65 6e 20 69 6b 20 77 65 6e 73 20 6a 75 6c 6c 69 65 20 61 6c 6c 65 6e 20 76 65 65 6c 20 70 6c 65 7a 69 65 72 20 6d 65 74 20 64 65 20 74 6f 65 6b 6f 6d 73 74 20 76 61 6e 20 64 69 74 20 70 72 61 63 68 74 69 67 65 20 70 6c 61 74 66 6f 72 6d 2e 20 49 6b 20 7a 69 65 20 6a 75 6c 6c 69 65 20 76 61 73 74 20 6e 6f 67 20 77 65 6c 20 6f 70 20 64 65 20 4d 4f 41 4d 20 6f 66 20 6f 70 20 65 65 6e 20 61 62 6f 64 61 67 20 3a 29