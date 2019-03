Koop je kaarten voor de Meet-up IT Security in Leuven

Op 24 april houden we de eerste Vlaamse Tweakers Meet-up van het jaar in Kinepolis in Leuven. De avond staat in het teken van security en privacy, en voor vijf euro word je tussen 18.00 en 22.00 uur vermaakt met drie interessante presentaties en een gezellige afsluitende borrel.

Inti de Ceukelaire van Intigriti en Jeroen Groeneweg van Tweakers geven de eerste presentaties. Intigriti en Tweakers zijn een samenwerking aangegaan op het gebied van security en bugbounties. Inti en Jeroen zullen het hebben over de toegevoegde waarde van whitehat hacking als methode om de veiligheid van je platform te vergroten. Daarbij gaan zij in op hoe dit Tweakers heeft geholpen, hoe dit in zijn werk gaat en wat dit precies inhoudt.

Vervolgens zal Wim Wouters van Ausy het podium betreden. Hij is solutions architect en gaat in op de rol die cybersecurity speelt in het dagelijks leven van een it-consultant. Meer info over de derde presentatie krijg je op een later moment van ons.

Meet-up I - IT Security Datum: woensdag 24 april 2019 Tijd: 18.00 - 22.00 Locatie: Kinepolis Bondgenotenlaan 145-149, 3000 Leuven België

Programma

18.00 – 19.00 Ontvangst met drankje

19.00 – 19.25 Presentatie Intigriti en Tweakers

19.25 – 19.50 Presentatie Ausy

19.50 – 20.15 Presentatie 3

20.15 – 22.00 Borrel

Catering

Bij je kaartje is een consumptiebon inbegrepen voor frisdrank, bier, popcorn en ijspralines. Voor mensen met grote trek zijn er restaurants in de buurt, die vooraf of achteraf kunnen worden bezocht.

Locatie

Kinepolis is zowel met de auto als met het openbaar vervoer goed te bereiken. Parkeermogelijkheden bij de locatie zelf zijn aanwezig, net als rond de locatie. Met de trein is Kinepolis ook makkelijk bereikbaar. Het ligt op vijf minuten lopen van station Leuven.



Klik hier voor de routebeschrijving.