Win kaarten voor het Firstlook Festival!

Op 7 en 8 oktober vindt in de jaarbeurs in Utrecht weer het Firstlook Festival plaats, vol met gaming, merchandise, cosplay, e-sports en meer. Tweakers mag twee setjes van twee kaarten weggeven voor de tweede dag van het festival.

Dit is alweer de tiende keer dat het Firstlook Festival georiganiseerd wordt en daarom wordt groots uitgepakt. Zo is Microsofts Xbox One X-console, die volgende maand pas uitkomt, al aanwezig om op te spelen. Daarnaast pakt PlayStation groots uit met verschillende vr-games, waaronder GT Sport. Ook Nintendo mag niet ontbreken; zo zal Mario Odyssey voor de Switch speelbaar zijn en wordt het NK Splatoon 2 gehouden. Ook Detroit: Become Human zal speelbaar zijn.

Ben je meer van oude games? Dan kun je je hart ophalen in de Retro Realm; een speciaal deel van de beurs vol met oude games en consoles. Voor fans van cosplay is er Cosville, een plek waar iedereen zijn mooiste kostuumcreaties kan tonen. Check de site van Firstlook voor meer informatie over het hele programma.

