Ziggo Go kampt met storing

VodafoneZiggo's dienst Ziggo Go om tv te kijken kampt met een storing, zo bevestigt de provider. Het is nog onbekend waar het probleem zit, maar klanten krijgen de melding dat ze geen geschikt abonnement hebben om een video af te spelen.

Het probleem speelt sinds woensdag eerder op de dag, zo blijkt uit een topic op het Ziggo-forum. Inmiddels bevestigt de webcare op Twitter dat er een storing is. Het is onbekend of de storing zich voordoet bij alle klanten of dat het gaat om een deel van de klanten.

De storing leidt ertoe dat klanten niet langer programma's, films of series live kunnen kijken of terug kunnen kijken via Ziggo Go, onafhankelijk van op welk platform de app draait. Ziggo heeft geen indicatie gegeven van hoe lang de storing gaat duren of wat de oorzaak is.