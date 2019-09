Dieven stelen kluis met data honderduizenden NL-klanten Allianz-reisverzekeraar

Bij een diefstal van een kluis zijn gegevens van honderdduizenden klanten van Allianz Global Assistance ontvreemd. Het gaat onder andere om contact-, bankrekening- en verzekeringsgegevens, waaronder voertuigkenteken. Of de data versleuteld was is onduidelijk.

De kluis met fysieke back-up is gestolen uit een externe beveiligde locatie, meldt Allianz Global Assistance, de in Amsterdam gevestigde aanbieder van reisverzekeringen en diensten rond pechhulp. "De gestolen back-up is alleen toegankelijk voor personen met de juiste specifieke apparatuur en kennis", meldt het bedrijf. Allianz Global Assistance heeft deskundigen in de arm genomen die controleren of de dieven de data hebben kunnen 'ontsluiten' en bijvoorbeeld online gebruiken. Er zijn nog geen indicaties dat dit het geval is, meldt het bedrijf.

De vraag of 'ontsluiten' ook betekent dat de data versleuteld is, kan Erwin van Dijkman, woordvoerder van Allianz Global Assistance, niet beantwoorden. Wel bevestigt hij dat het om opslagtapes gaat, magnetische tapes die bedrijven nog vaak gebruiken voor opslag van grote hoeveelheden data voor lange tijd. Om die uit te lezen zijn tapedrives nodig. "We willen niet teveel details naar buiten brengen om de daders niet te helpen met wat ze ermee aanmoeten", meldt Van Dijkman verder.

Van hoeveel klanten de gegevens precies zijn gestolen kan hij niet zeggen: "Er zitten bijvoorbeeld ook gegevens van reisgezelschappen tussen, die uit meerdere personen bestaan." Wel is volgens hem duidelijk dat het om honderdduizenden personen gaat. De gegevens betreffen onder andere polissen, bankrekeningnummers en dossiers over schade, waaronder eventueel processen-verbaal, als die daar onderdeel van waren. Creditcardgegevens en wachtwoorden zijn geen onderdeel van de ontvreemde data van Allianz. Klanten die willen weten welke gegevens het bedrijf over hen heeft opgeslagen kunnen die opvragen via een Formulier inzage en verwijdering persoonsgegevens.

Allianz Global Assistance waarschuwt klanten in e-mails over misbruik voor phishing en fraude. Het bedrijf heeft melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.