Bose kondigt draagbare slimme speaker met een hendel aan

Bose heeft de Portable Home Speaker aangekondigd. Dit is een slimme speaker met ondersteuning voor spraakassistenten, bluetooth en wifi, die een hendel en een accuduur van twaalf uur heeft.

De Portable Home Speaker biedt 360graden-audioweergave is 19 centimeter hoog en weegt ongeveer een kilogram. De speaker is spatwaterdicht op basis van de ipx4-rating maar heeft geen aux-ingang, zoals de Bose Home Speaker 300 en 500. Het is de eerste slimme speaker van Bose met een accu. De capaciteit is niet bekend, maar volgens de fabrikant hoog genoeg om het twaalf uur op vol volume vol te houden. In stand-by-modus is de accuduur vierentwintig uur. Volledig laden kan in vier uur via de meegeleverde usb-c-lader.

De speaker werkt via bluetooth en wifi. Bij dit laatste kan de gebruiker de Google Assistant of Amazon Alexa inzetten, naast de Bose Music-app. Verder is er ondersteuning voor Spotify Connect en Apple AirPlay 2.

Wie bang is dat de microfoon ongewenste gesprekken opvangt kan deze met een fysieke knop uitschakelen. Ook zijn er knoppen voor mediabediening en het inschakelen van de assistent. De Bose Portable Home Speaker verschijnt 19 september voor 349 dollar, omgerekend en met btw is dat 381 euro. Voor 29 dollar krijgt de gebruiker er een laadstandaard bij. Het assortiment slimme speakers van Bose bestaat naast de Portable Home Speaker uit de Home Speaker 500 en 300 en de soundbars Soundbar 700 and 500.

Bose doet zijn aankondiging een week voordat Sonos naar verluidt zijn draagbare slimme speaker met bleutooth en wifi aankondigt. Van die Sonos Move verschenen recent de details en foto's.