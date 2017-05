Door Arnoud Wokke, maandag 15 mei 2017 07:38, 15 reacties • Feedback

Er is op de site van Xiaomi kort een listing verschenen van de Redmi Pro 2, een smartphone met oledscherm en Qualcomm Snapdragon 660. Het bedrijf haalde de productpagina offline, omdat het de telefoon nog niet heeft aangekondigd.

Gizmo China publiceert een screenshot van de listing. Een afbeelding en volledige specificaties ontbreken, maar de korte tekst vermeldt wel dat het toestel een 5,5"-oledscherm heeft met een resolutie van 1920x1080 pixels. Dat is gelijk aan de huidige Redmi Pro, die vorig jaar op de markt verscheen.

Aan de achterkant zitten twee zestienmegapixelcamera's en de accu heeft een capaciteit van 4100mAh. Daarmee is de accu groter dan die van veel concurrenten en even groot als die van veel budgetmodellen van Xiaomi.

De soc is een Snapdragon 660. De Snapdragon 660 is de eerste midrange-soc waarin Qualcomm gebruikmaakt van de zelf ontworpen Kryo-kernen. De 660 heeft vier 'Kryo 260'-kernen op 2,2GHz en vier kleinere en zuinigere 'Kryo 260'-kernen op 1,8GHz. Ten opzichte van vorige socs ondersteunt de 660 tot 8GB lpddr4-geheugen en ufs-opslag, terwijl het 4g-modem een upgrade heeft gehad naar een X12-chip met ondersteuning van downloadsnelheden tot 600Mbit/s. De vorige Redmi Pro beschikte bij de release over een MediaTek-soc.

De prijs in de listing is 1199 yuan, omgerekend momenteel ongeveer 159 euro. Wie in de Benelux deze telefoon na release wil aanschaffen, zal echter door importheffingen en dounekosten doorgaans veel meer geld kwijt zijn.